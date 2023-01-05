Moral puanları

05 Ocak 2023 Perşembe

Galatasaray bu hafta karşılaşacağı iki sarı-lacivert takımdan ilkini yenerek ikincisinin karşısına moralli çıkmak istiyor. Kağıt üzerinde MKE Ankaragücü’ne göre daha avantajlı durumda. Ancak güçlü ve dirençli konuk ekibin disiplinli oyununa bir de eski Galatasaraylı iki küskün futbolcunun hırsı eklenince golü bulan taraf onlar oluyor: 7. dakikada Emre Kılınç ile başlayan atakta Taylan maçın ilk golünü atıyor. Galatasaray erken yenen gollere, hele sahada eksikleri varken, iyi reaksiyon veren bir takım değil. Öte yandan çalışıldığı iyice anlaşılan; kanatları köşelere inerek kullanma formülüyle hızlı reaksiyon veriyor. Rashica’nın akıl dolu ortasını Barış Alper 16. dakikada ağlara yolluyor… Golle rahatlayan Sarı-Kırmızılılar bol paslı organize ataklarla oyunun hakimiyetini ele geçiriyor. Nitekim 30’da Galatasaray’ın ‘mucizesi’ Gomis, son derece zor bir topu önce kaleci sonra da direğe çarptırdığı bir şutla ağlara yolluyor… Ankaragücü bir süre maruz kaldığı baskıya, özellikle ikinci yarıdan itibaren oyuna ortak olarak karşılık veriyor. Onların skoru eşitlemesinin önündeki engel Muslera ve şanssızlıkları oluyor. Okan Buruk’un biraz bir sonraki maçı biraz da yorulan takımını düşünerek yaptığı müdahaleler zaten ‘santrafor özürlü’ olan Sarı-Kırmızılıları durgunlaştırıyor. Ama Ankaragücü’nün baskısı yetmiyor. Galatasaray, ezeli rakibinin karşısına üç önemli moral puanıyla gidiyor.