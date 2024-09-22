Para ile saadet

22 Eylül 2024 Pazar

İstanbul derbisinde, terazinin bir tarafında büyük bir hoca, büyük transferler ve büyük umutlar var. Diğer tarafında iki senelik şampiyonluğuna rağmen rencide edilmiş bir hoca, kulüp içi çalkantılar ve geç kalmış transferler. Bu tabloda ibre F.Bahçe’den yana gözükse de enteresan bir şekilde tersi oluyor. Oyuna son derece sakin başlayan G.Saray, maçı üstün bir futboldan ziyade asla kaybetmediği kontrolü ve takım bütünlüğüyle kazanıyor. Bir kez daha para Sarı-Lacivertlilere saadet getirmiyor...

