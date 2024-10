13 Ekim 2024 Pazar

Modern futbolun, futbolcuları her an her pozisyonda oynamaya zorladığı doğru. Futbolcular da bunun farkında. Birçoğu antrenman şeklini hatta yaşam tarzını değiştiriyor. Millilerimizin forvet noksanlığına bu çerçevede Barış Alper’le çıkması şaşırtıcı değil. Ancak alınan galibiyet çok kıymetli ve önemli olmasına rağmen bir soruyu cevaplamak gerekiyor: Rakip kim? Girilen sayısız pozisyonda son vuruşlar yeterli olmadığı için alınan 1 farklı galibiyet şimdi bizi lider yaptı. Ama averajın önemli olduğu durumlarda “Şu futbolcu olsaydı, şu skor olurdu” deme ihtimalimiz yüksek. Özetle bir ilişki gibi, “Sürdüğü sürece güzel” ama sürdürülebilir mi? O çok büyük ve tehlikeli bir soru işareti...