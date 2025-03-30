30 Mart 2025 Pazar

Beklenen derbide, Galatasaray’ın kuvvetli tarafı eksiksiz kadrosu. Beşiktaş’ınki ise tutkulu seyircisi. Galatasaray, orta sahada zayof kalınca ileride kurmak istediği baskıyı kuramıyor. Beşiktaş ise baskısını istikrarla artırıyor. 23’de Rafa Silva, şık bir golle takımını öne geçiriyor. 36’da Frankowski’nin atılması oyunun kırılma noktası oluyor. Her ne kadar 45’te Torreira ile skoru dengelese de 66’da Fernandes’in golüne engel olamıyor. Skora ve 10 kişi olmasına rağmen Galatasaray oyundan kopmuyor. Ama çabası yetmiyor. Giden 3 puanın günahı ise vasıfsız bir hakem konusunda ağırlığını koyamayan Galatasaray yönetimine yazıyor.