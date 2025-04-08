Faşizme karşı direnişin 10 adımı (2)

08 Nisan 2025 Salı

Kitleler, Faşizme karşı nasıl harekete geçirilebilir?

Bu işin Psikolojisi, Sosyal Psikolojisi ve Sosyolojisi nedir?

1) HAYATİ TEHLİKE BİLİNCİ:

Faşizme karşı seferberliğin birinci koşulu, bireyin, örgütün veya toplumun, bağımsızlığını, özgürlüğünü, varlığını, tehlikede görmesidir.

Dolayısıyla, Faşizmin yarattığı tehlike, tarihten ve günümüzden verilen örneklerle anlatılmalıdır.

Bu konudaki en iyi yardımcı Faşizmin kendisidir:

Faşizm, bireye ve topluma öyle büyük bir zulüm yapar ki tehlikenin ne kadar büyük olduğunu, yani kendisinin ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu, bizzat kendisi mevcut uygulamalarıyla anlatır.

2) EĞİTİM VE PROPAGANDA:

Faşizme karşı direnişin ikinci koşulu hayati tehlike, yani Faşizm ve yarattığı tehlikeler hakkındaki bilgi ve davranış eğitimdir.

Bu başlık altında, bu yazıya sığmayacak olan, davranış, eğitim ve propaganda konusundaki bütün genel ilkeler devreye girer.

Ama hiç ihmal edilmeyecek ilk ilke Faşizmin yalanlarına karşı, derhal gerçeklere uygun yanıtlar verilmesidir.

3) ÖRGÜT:

Faşizmin ilk düşmanları kendi örgütü dışındaki siyasal partiler, sendikalar, barolar, meslek örgütleri, bilim ve sanat kuruluşları, üniversiteler ve demokratik toplum örgütleridir.

Bunları ele geçirmeye ve ele geçiremediklerini yok etmeye çalışır.

Dolayısıyla Faşizmle mücadelede öncelik, varlıkları Demokratik Rejim’e bağlı olan siyasal partilerin ve sendikalarındır.

Elbette üniversiteler sanat, bilim, hukuk, meslek ve demokratik toplum örgütleri de Faşizme karşı direnen siyasal partilere ve sendikalara destek olmalıdırlar.

4) EYLEM:

Faşizme karşı eğitim, propaganda ve örgütlenme etkinlikleri, geniş kitlelerin katılımlarıyla sürekli olarak yapılacak toplantılar, mitingler, konferanslar, seminerler, eğitimler, yürüyüşler, boykotlar aracılığıyla yaygınlaştırılmalı ve canlı tutulmalıdır.

5) HAKLILIK VE MEŞRUİYET:

Toplumsal direniş ve bireylerin böyle bir direnişe katılmaları için en önemli koşul, direnişin haklılığı ve meşruiyetidir.

Faşizme karşı direnişin haklılığı ve meşruiyeti, her şeyden önce evrensel hukuk ve evrensel ahlak açısından, insanlık tarihi ve demokratik rejim ilkeleri ile belirlenir.

Elbette Faşizmin bir tehdit oluşturduğu ülkenin siyasal tarihi, ahlakı ve anayasası da Faşizme karşı olduğu oranda, bu konuda ciddi kaynak işlevi görebilirler.

6) UMUT:

Başarı umudu direnişin uzun dönemli olmasının en önemli öğelerinden biridir.

Demokratik bir rejimin, demokratik bir iktidarın olanaklı olduğu ve gelecekte böyle bir rejimin kurulabileceği umudu, Faşizme Karşı Direnişi yıllarca sürdürebilir.

7) KORKU DUVARININ AŞILMASI:

Yoksulluk ve baskılardan bıkkınlık, “bıçağın kemiğe dayanması”, kaybedecek bir şeyleri kalmayan bireylerin bir toplumsal eyleme katılmasındaki en önemli öğelerden biridir.

Faşizmin en büyük gücü aslında en büyük zafiyetidir:

Uyguladığı kitlesel baskıların ve cezaların hem tarihsel ve güncel gerçeklere aykırı hem de hukuksuz, haksız ve adaletsiz olması, bireyleri haklı bir isyana sevk eder.

8) DAYANIŞMA VE DESTEK:

Direnişi gerçekleştirenler arasındaki dayanışma ve destek, eylemin yaygınlığını ve sürekliliğini sağlar.

Örgütlerin kendi aralarında ve bireylere yönelik olarak gerçekleştirdikleri maddi ve manevi yardım ve dayanışma etkinlikleri, bireylerin katılımını arttırır ve direnişi güçlendirir.

9) HESAP SORMA BEKLENTİSİ:

Faşizmden hesap sorma hedefi, direniş seferberliğinin hem yoğunluğunu hem de ömrünü uzatır.

Hesap sorma hedefinde hak, hukuk, adalet, meşruiyet ilkelerinin dikkate alınması, katılımı ve direnişi güçlendirir.

10) LİDERLİK:

Bütün bu öğelerin eşgüdümünün ve sürekliliğinin cesur ve aynı zamanda iyi bir hatip olan, güvenilir bir lider tarafından sağlanması çok önemlidir.

Lidersiz direniş, güçsüz ve etkisizdir.

***

Ey okur:

İnsanlık, eninde sonunda, er veya geç Faşizm Hastalığını mutlaka yenecektir!

KAHROLSUN FAŞİZM VE EMPERYALİZM...

YAŞASIN ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK VE ADALET!

NOT: CHP KURULTAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ PERŞEMBEYE.