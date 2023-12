Nereye VAR’acağız?

12 Aralık 2023 Salı

Eskiden “Futbol 90 dakikadır” diye bir söz vardı. Pek çok şey gibi o da tarihe karıştı. VAR çıktığından beri ilk yarılar ortalama 4-5, ikinci yarılar ise 8-10 dakika (hatta bazen daha fazla) uzuyor. Öyle olunca maçın santrasıyla bitiş düdüğü arasındaki süre iki saati aşıyor. Hakemin VAR’a gittiği (çağrıldığı demek daha doğru belki) anlarda oyun dakikalarca duruyor, futbolcular soğuyor, kenardakiler bağıra çağıra itiraz ediyor, tribünde gerilim artıyor, ekran başındakiler çeşitli spekülasyonlar üzerine kafa patlatıyor. Sözün özü; iş iyice dallanıp budaklanıyor.

Bir de maçın sonrası var... Ağzına mikrofon tutulan her yönetici konuşmaya “Hakem...” diye başlıyor. Tuhaftır, ligimizde bunca yıldır şampiyonlukları aralarında paylaşmış bütün kulüplerin yöneticileri, hakem kararlarından şikâyetçi. Haydi kaybedeni bir nebze anladık diyelim. Artık kazananlar da yakınmaya başladı. Bu da sonraki haftayı garantiye alma çabası galiba... Yetmiyor, başka takımların maçlarındaki hakemleri de eleştiriyor, taraftarlarına hedef gösteriyorlar. Varsa yoksa hakemler... Bu tartışmalar hafta boyu sürüyor, 2 saatlik maç adeta 7 güne uzuyor. Sonra gelsin yeni hafta!

Teknolojiden yardım alarak oyunun daha adil hale getirilmesine karşı değilim ama bizde neredeyse her pozisyonun VAR odasında incelendikten sonra karara bağlanması korkunç can sıkıcı. Oyunu öldürüyor. Ne tempo kalıyor ne seyir zevki... Hafta boyu binbir komplo teorisiyle sert eleştirilere, hatta suçlama ve hakaretlere maruz kalan hakemler de özgüvenlerini yitirmiş, dizleri titreyerek çıktıkları maçlarda sorumluluğu üzerinden atma derdinde. “Aman bir VAR’a gidip bakayım da tatsızlık çıkmasın” kafasıyla düdük çalıyorlar. İşin ilginç yanı, zırt-pırt başvurulan VAR da şikâyetleri azaltmıyor, sorunları çözmüyor. Kulüpler bu sefer VAR odasındakileri topa tutuyor. Nereye varacağız böyle bilmem... En iyisi, sahadaki hakemleri kaldıralım. Her pozisyonu VAR inceleyip karar versin. Ona da itiraz olursa, biraz geri alıp tekrar oynatırlar. Böylece maçlar sabah başlayıp yatsı ezanında biter. Bizim yöneticiler onda da itiraz edecek bir şeyler bulurlar tabii...