Bu kez bitirdiler

27 Şubat 2022 Pazar

İki takım da bu sezon istenilen seviyede değil ve artık üst sıralara çıkma derdinde. Sivas oyuna ileride baskılı başlıyor. Beşiktaş ise rakip alana girdiğinde belli ki iyi düşünüyor ama uygulamada etkili olamıyor. Ta ki 12. dakikaya kadar; Ghezzal’ın dikine yarma koşusu, Teixeira ve Atiba’nın akıllı dokunuşları, Batshuayi’nin düzgün vuruşuna kadar. Kartal öne geçiyor geçmesine ama Sivas baskısını daha da artırıyor. Gol geldi gelecek; nitekim geliyor da. Skor 26’da eşitleniyor. Beşiktaş orta alanı oyun kurmakta zorlanınca -çünkü sadece Atiba yetmiyor- Sivas rahat rahat özellikle kanatlara açılan toplarla rakip alana iniyor. Zaten top Sivaslılara geçince birden hızlanıyor.



GÜVEN HAREKET GETİRDİ

Ne ki yetenekli ayaklarıyla önce oyunu dengeliyor Siyah-Beyazlılar sonra 43’te Umut’un ortası Ghezzal’ın sert ve isabetli vuruşuyla öne geçiyor. Fakat Beşiktaş’ın rakibin baskısı artınca oyunun hâkimiyetini kaybetme, kalesine gömülme huyu sürüyor. Bu da son dakikalarda yediği gollerle skor üstünlüğünü neden kaybettiğinin açıklaması zaten. 2. yarıya Sivas o kadar baskılı başlıyor ki Beşiktaş sadece karşılama rolünde. Topu kazandığında da çok çabuk kaybediyor. Güven’in oyuna girmesi Beşiktaş’ı hareketlendiriyor, karşı kaleye götürüyor. Genç hakem Barış Saka 70’te elle oynamayı VAR’a götürüyor ve penaltı kazanıyor Kartal. Batshuayi skoru 3-1 yapıyor. Ama daha oynanacak 17+8 dakika var. Hakem denge olsun diye herhalde 85’te 1 penaltı da VAR’a gidip Sivas’a verince fark bire iniyor. Ardından karşılıklı net pozisyonlar var ama sonuçta Beşiktaş 3 gol atmanın ve 2 farklı öne geçmenin mükâfatını alıyor.

