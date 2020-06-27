Gülengül Altınsay
Son Yazısı / Tüm Yazıları

Burak’la kolay

27 Haziran 2020 Cumartesi

Eldeki kıt imkanlar zorlanarak devre arası “kurtarıcı” diye alınan Boateng sahada değil yedekte. Sürpriz mi? Hayır. Ama kafaları bir türlü değiştiremiyorsunuz işte. Onun dışında Sergen Yalçın var olan kadrodan en formda bir 11 çıkarmaya çalışmış. Rıdvan’ı yine sol beke koymuş. Yani genç Rıdvan’a güveni devam ediyor. Nitekim maçın hemen başında çizgiden bir top çıkarıyor. Çünkü hızlı bir oyuncu Rıdvan. Buna karşın sahada futbol yavaş, sıkıcı ve pozisyonsuz başlıyor. VAR incelemesi sonucunda kırmızıya dönen kartla Hadziahmetovic atılınca Konya 10 kişi kalıyor daha maçın 15. dakikasında. Ama Beşiktaş Diaby ile oynadığında zaten 10 kişi gibi. Yine de ev sahibi daha etkili, rakip sahaya daha çok giriyor ve tabi topla çok fazla oynuyor (ilk yarı yüzde 71) fakat gol pozisyonuna yaklaşamıyor bile. Çünkü Beşiktaş’ın baskısı yalancı bir baskı bu dakikalarda.

Kritik noktalarda kritik top kayıpları belirleyici oluyor. Siyah-Beyazlılar kendi işlerini kendileri zorlaştırıyor adeta. Ne var ki Burak 40’ta Rıdvan’dan aldığı pasla topu ceza alanının dış çaprazından 90’a gönderiyor ve kilidi açıyor. Ardından bu kez Burak’ın pasıyla Diaby 45’te iç sahada ilk golünü atınca maç bambaşka bir hal alıyor; Beşiktaş sıkıntılı başladığı maçın ilkyarısını 2-0 önde kapatıyor.

On kişi kalmışsınız, 2-0 geriye düşmüşsünüz ve rakibiniz rahatlamış. Konya’nın işi çok daha zor artık. Nitekim Beşiktaş’ın baskısı sürüyor 2. yarıda da. 3. gol 52’de Burak’ın asistiyle Lens’ten geliyor. Ve maç da o dakika bitiyor. Artık Konya’nın amacı farkın daha fazla açılmaması. Beşiktaş da hız ve değişkenlikten yoksun bir şekilde oyunu rölantiye alıyor. Sergen Hoca bu noktada tercihini Boateng, Boyd ve Necip’ten yana kullanıyor. Bu oyunculardan beklentisi ne ise. Sonuçta dakikalar tükeniyor, skor değişmiyor, 3 golle 3 puan Beşiktaş’ın oluyor.

Kırmızı itirazı

Vida’nın 33. dakikada Milosevic’e sert faulü sonrası Zorbay Küçük, Hırvat futbolcuya sarı kart gösterdi. Konyasporlu oyuncular, uzun süre hakeme kırmızı kart itirazında bulunurken VAR odasından bir ikaz gelmeyince Küçük, kararını değiştirmedi. Beşiktaş’ta sarı kart gören Boyd cezalı duruma düştü.

Yazarın Son Yazıları

Burak’la kolay 27 Haziran 2020
Ağlayan çocuklar 26 Haziran 2020
İcraat zamanı 19 Haziran 2020
Yoklar varlar 14 Haziran 2020
Futbol neden seyircili değil? 5 Haziran 2020
Yeni anormal 23 Mayıs 2020
Risk çok büyük 14 Mayıs 2020
Girdik bir yola 7 Mayıs 2020
Para, para, para 27 Nisan 2020
Normale dönmeyelim biz 11 Nisan 2020
Gerçeklerin acı yüzü 4 Nisan 2020
Virüsü futboldan temizlemek 26 Mart 2020
Sahada cinayet var 19 Mart 2020
Yokların derbisi 16 Mart 2020
F.Bahçe’nin açmazı 5 Mart 2020


Video Haberler