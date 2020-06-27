Burak’la kolay

27 Haziran 2020 Cumartesi

Eldeki kıt imkanlar zorlanarak devre arası “kurtarıcı” diye alınan Boateng sahada değil yedekte. Sürpriz mi? Hayır. Ama kafaları bir türlü değiştiremiyorsunuz işte. Onun dışında Sergen Yalçın var olan kadrodan en formda bir 11 çıkarmaya çalışmış. Rıdvan’ı yine sol beke koymuş. Yani genç Rıdvan’a güveni devam ediyor. Nitekim maçın hemen başında çizgiden bir top çıkarıyor. Çünkü hızlı bir oyuncu Rıdvan. Buna karşın sahada futbol yavaş, sıkıcı ve pozisyonsuz başlıyor. VAR incelemesi sonucunda kırmızıya dönen kartla Hadziahmetovic atılınca Konya 10 kişi kalıyor daha maçın 15. dakikasında. Ama Beşiktaş Diaby ile oynadığında zaten 10 kişi gibi. Yine de ev sahibi daha etkili, rakip sahaya daha çok giriyor ve tabi topla çok fazla oynuyor (ilk yarı yüzde 71) fakat gol pozisyonuna yaklaşamıyor bile. Çünkü Beşiktaş’ın baskısı yalancı bir baskı bu dakikalarda.

Kritik noktalarda kritik top kayıpları belirleyici oluyor. Siyah-Beyazlılar kendi işlerini kendileri zorlaştırıyor adeta. Ne var ki Burak 40’ta Rıdvan’dan aldığı pasla topu ceza alanının dış çaprazından 90’a gönderiyor ve kilidi açıyor. Ardından bu kez Burak’ın pasıyla Diaby 45’te iç sahada ilk golünü atınca maç bambaşka bir hal alıyor; Beşiktaş sıkıntılı başladığı maçın ilkyarısını 2-0 önde kapatıyor.

On kişi kalmışsınız, 2-0 geriye düşmüşsünüz ve rakibiniz rahatlamış. Konya’nın işi çok daha zor artık. Nitekim Beşiktaş’ın baskısı sürüyor 2. yarıda da. 3. gol 52’de Burak’ın asistiyle Lens’ten geliyor. Ve maç da o dakika bitiyor. Artık Konya’nın amacı farkın daha fazla açılmaması. Beşiktaş da hız ve değişkenlikten yoksun bir şekilde oyunu rölantiye alıyor. Sergen Hoca bu noktada tercihini Boateng, Boyd ve Necip’ten yana kullanıyor. Bu oyunculardan beklentisi ne ise. Sonuçta dakikalar tükeniyor, skor değişmiyor, 3 golle 3 puan Beşiktaş’ın oluyor.

Kırmızı itirazı

Vida’nın 33. dakikada Milosevic’e sert faulü sonrası Zorbay Küçük, Hırvat futbolcuya sarı kart gösterdi. Konyasporlu oyuncular, uzun süre hakeme kırmızı kart itirazında bulunurken VAR odasından bir ikaz gelmeyince Küçük, kararını değiştirmedi. Beşiktaş’ta sarı kart gören Boyd cezalı duruma düştü.