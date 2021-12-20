Kazanan yok

20 Aralık 2021 Pazartesi

Önder Karaveli seçtiği 11’le, takım dizilişiyle sanki Sergen Yalçın varmış gibi çıkarmış takımı. Geçen haftanın oyunu çeviren 2 oyuncusu Oğuzhan ve Güven de yine kulübede. Özellikle orta alanlar ve kanatlara baktığımızda, Beşiktaş’ın daha garantili; Fenerbahçe’nin ise daha hücumu düşünen bir yapıda olduğu görülüyor. Aslında benzer sorunları olan iki takımın mücadelesi bu. Yani her türlü sonuca gebe. Ama dopdolu tribünler Fenerbahçe’nin avantajı. Fakat oyuna iyi başlayan hatta bir topu direkten dönen takım Beşiktaş. Ama komik bir penaltıyla -kola düşen topla- yenik duruma düşüyor. Mesut’un tekmesiyle sakatlanan Necip, 22’de yerini Serdar’a bırakıyor. Skandal penaltıya Josef cevap veriyor ve skoru eşitliyor: 1-1. Ama anlaşılan bu maçın sonucunu yapılan bariz hatalar belirleyecek; Vida’nın hatalı geri pası ev sahibine 2. golü kazandırıyor. Bu arada hakemin göremediği(!) Beşiktaşlı futbolculara yapılan sakatlayıcı fauller de sürüyor.

Görünen o ki 2. yarı Fenerbahçe skoru korumak isteyecek Kartal ise daha fazla atağı düşünecek. Zaten Can’ın yerine Oğuzhan giriyor oyuna. Yine Beşiktaş iyi başlıyor. Kornerler, kazanılan frikikler sonucu değiştirmiyor. Ta ki Josef’in bu kez kafa ile atttığı gole kadar. Ve skoru yine eşitliyor: 2-2. Sonra Fenerbahçe’den İrfan ve Mert Hakan hamlesi geliyor. Ve ilk kez Fenerbahçe, Beşiktaş’a baskı kuruyor. Oyun, son 15 dakikaya girerken daha da sertleşiyor. Hakem 81’de Crespo’nun Pijanic’in ayağına basmasını da göremiyor. Son dakika baskıları da sonuç vermeyince puanlar paylaşılıyor.