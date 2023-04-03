Redmond farkı

03 Nisan 2023 Pazartesi

İlk 11’lere bakınca Beşiktaş’ın, rakibin ağır savunmasının arkasına sarkacak hızlı oyuncularla başlamadığını görüyoruz. Böyle olunca hücumda sıkıntı yaşayacağı da açık. Zaten Kartal ilk 1 saatte uzun toplardan medet umuyor. Fenerbahçe ise tam saha baskıyla başlıyor maça. Ama 20’den sonra Kartal oyunu biraz dengeliyor. Sahadaki futbol mu? Karşılıklı bir sürü faul ve top kaybı. Sonra 41’de hakem Fenerbahçe’ye penaltı veriyor. Arda’nın kendini yere attığı apaçıkken. Fakat ne VAR ne hakem aldırıyor. Demek ki devre arası fırçaları TFF ve MHK’yi etkilemiş!

Şenol Güneş’in ağır savunmacıları tercihi, 51’de 2. penaltıya ve Welinton’un atılmasına yol açıyor. Valencia kaçırıyor ama Cenk 58’de güzel ortayı gole çeviriyor: 1-1. Ardından araya atılan topta Cenk 2-1’i buluyor. Asistler de 46’da oyuna giren Redmond’dan. Aynı oyuncudan tipik bir Redmond golü ve 3-1. Bu formda ve hızlı oyuncu, onu yanında oturtan Güneş’i kurtarıyor. Maçın sonunda Aboubakar’a da bir gol attırarak belki ligin ilk “asist hat-trick”ini yapıyor İngiliz. Sonunda Beşiktaş’tan 10 kişiyle bir tarihi derbi galibiyeti daha... Hem de aleyhte 2 penaltıya rağmen.