Teşvik nedir bilmeyenler

17 Temmuz 2020 Cuma

Yine aynı konu, yine aynı tartışmalar... Bizim şu yabancı futbolcu meselemizden bahsediyorum. Baksanıza her yıl rakamları tartışıyoruz. Şu kadar yabancı sahada şu kadar yabancı kulübede şu kadarı tribünde. İnanın artık aklımda tutmaktan yoruldum. Zaten bu rakamlar neredeyse her yıl değişmiyor mu? Boşu boşuna ezberlemenin manası ne? Bir karar veriliyor bu sene şu gelecek sene bu filan diye sonra bir bakıyorsunuz yine karar değişmiş.

Sorun yabancıda mı?

Amaç futboldaki sıkıntımızı çözmekse eğer bu tartışma o tartışma değil. Kurtuluşumuz yabancı sayısını sınırlamakla ya da sınırlamamakla ve rakamlarla alakalı değil yani. Keşke o kadar basit olsa...

Aslında kurtuluş kulüplerin doğru yapılanmasında. Ama kimse oralara gitmiyor. Çünkü vizyon, emek, cesaret gerektiren bir şey bu. Bizimkilerin istediği ise kısa sürede sonuç getirecek kadro kurmak. Olmadı ardında bir sürü borçla çeker gidersin nasıl olsa...

Tekrar konumuza dönersek ve de samimiysek şu konularda net karar vermemiz gerek. Yabancı futbolcu sayısına sınır getirirken, sayıyı peyderpey düşürürken amaç yerli futbolculara fırsat vermek mi? Yani transferlerde yerli futbolculara öncelik tanımak mı? Bir başka deyişle yerli-yabancı sorunu mu bu? O zaman Türkiye’de yetişmiş futbolculara fırsat vermek istiyoruz demektir. Bu da Avrupa’da doğmuş büyümüş ve de yetişmiş futbolculara da yasak getirilmesi demek değil mi? Oysa ki şu anda biliyorum ki Almanya’dan, Hollanda’dan futbolcu getiren menajerler bayram yapıyor. Hollanda, Almanya gibi ülke kulüpleri de.

Mesele yabancı futbolculara ödenen milyon dolarların önünü kesmek ve transfer ücretlerini düşürmekse yerli futbolcuların ve Avrupa’dan getirilecek Türkiye kökenli oyuncuların ucuza alınacaklarının garantisi ne? Bu kez farklı bir pazar oluşacak sınırlı pazarda gereksiz ücret atışları olacak.

Eğer bu zorlamalarla kulüplerin akıllarını başlarına alacalarını, altyapılara ve ucuz genç oyunculara yatırım yapacaklarını az maliyetli dengeli takımlar oluşturacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü bunun için öncelikle kafaların değişmesi lazım. Mevcut yapıda kimse kolay yollar varken, kulübün cebinden para harcamak varken zorlu yollara girmez. Yabancı futbolcu sayısını azaltarak doğru yola sokmazsınız kimseyi.

Köklü çözüm

Şu anda kısa vadede çözüm kulüplerin harcamalarına sınır getirmek, genç oyuncu -yerli olsun yabancı olsun- oynatan kulüpleri teşvik etmek gibi gözüküyor. Belli bir yaşın üzerindeki futbolcuların transferinden ciddi oranlarda kesinti yapıp bu kaynağı, oynattıkları süreye göre gençlere yer veren kulüplere aktarmak gerek.

En köklü çözüm de kulüp yönetimlerini yapılan harcamalardan sorumlu tutmak bence. Öyle olsa bakın bakalım bugün yönetimde olmak için birbirlerini yiyenler, kulübün parasını kişisel güçleri için oraya buraya saçanlar bir daha ortalıkta gözükürler mi?