29 Temmuz 2022 Cuma

Kim hazırlık maçları programını düzenlemişse yanlış yapmış. Hazırlık maçı da olsa alınan yenilgilerin taraftarın hemen kafasını karıştıracağı hesaba katılmamış. Al 2. Lig’ ten zayıf takımları oyna ve hiç yenilme. Ondan sonra herkes mutlu olsun. Ama sen Bundesliga, Premier Lig, Serie A takımlarıyla üstelik elinde ilk kez birlikte oynayan bir sürü oyuncuyla maç yapıyorsun. Sonra gelsin acımasız hoca tartışmaları. Beşiktaş’ın hazırlık sürecinden söz ediyorum. Ayrıca Valerien Ismael’in sisteminde kanat bekleri çok mühimken son dakika “kaldı” denilen Rıdvan’ı kaybediyorsun. Ve onun yerini tam olarak doldurabilecek oyuncun da yok.

TRANSFER BAŞARISI

Aslında Beşiktaş son yılların en iyi transfer dönemini yaşıyor. Avrupa’da olmamasına rağmen aldığı oyuncular ve de yapılan kontratlar çok başarılı. Ama görülüyor ki ideal savunma üçlüsü hazır değil ve esas sol kanat beki yok. Buna rağmen Beşiktaş’ın hazırlık maçlarının ardından aldığı en büyük eleştiri Valerien Ismael’in oynattığı üçlü savunma sistemi. Eleştiri değil de her kötü oyunda silah gibi çekilen klişe.

11’Lİ SAVUNMA

Kimse kusura bakmasın ama kabak tadı veren bir tartışma bu. 3’lü var 3’lü var. Kanat beklerini açık gibi hücuma katmak ve stoperlerini derin oyun kurucu yapmak için 3’lü oynarsın ya da 5-4-1 gibi kale önünde alan daraltıp gol yememeye öncelik verirsin. Veya bu ikisini çok çabuk değişerek yaparsın. Önemli olan oyun anlayışın. Bunun da çok fazla değişkeni var. İdeali 11’li savunma ve 11’li hücum. Kazanmak isteyen takımlar topa sahip olup en fazla oyuncuyu atağa sokuyor. Buna kaleci de dahil. Manchester City ve Liverpool ikili savunma yapıyor mesela. Zaten futbolun 2-3-5 dizilişine göre değişmekte olduğu tartışılıyor günümüzde.

BAĞLANTILAR OLMAYINCA

Futbolda dizilişler tabii ki önemli ama daha önemlisi oyuncuların duruma göre pozisyon alması ve birbiriyle uyumu. Çünkü futbol bağlantılar oyunu. Bağlantıları iyi kuramazsanız hangi sistem olursa olun fark etmez. Beşiktaş’ın İspanya hazırlık maçlarında gördüğümüz de işte bu bağlantı sorunu. Savunma geride kopuk, forvetler ileride yalnız, eksik orta alan zayıf. Bu kopukluklar diziliş meselesi değil. Uygun oyuncu seçimi, zaman ve çalışma meselesi. Ne diyordu Jesus, Fenerbahçe, Dinamo Kiev’e elendikten sonra: “Onlar 5 yıldır birlikte çalışıyor, biz 5 haftadır.”