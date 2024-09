Okul zili çaldı! Beslenme çantaları hazır mı?

10 Eylül 2024 Salı

Eskiden bazı şeyler daha mı iyiydi acaba?

Hem evet hem hayır.

Benim yaşlarımda olanlar yani 80-90 larda çocuk olanlara beslenme deyince akıllarına ne gelir?

Haşlanmış yumurta kokusu, haşlanmış patates, ev yapımı mis gibi poğaçalar, ekmek arası peynir-domates, simit… Daha fazlasını say deseniz en fazla kurabiye eklenir.

Eskiden beslenme çantalarımız vardı ve herkes evden getirmek zorundaydı.

Okuldaki kantinden almak için belki harçlık gününü beklemek gerekirdi ama ben onu bile çok nadir hatırlıyorum. Arkadaşlarım da öyle her gün her teneffüs alamazlardı. Elimizdeki de seçenekler de azdı, dikkatli kullanmak zorundaydık. Beslenme saatinde çantası boş olan arkadaşlarımız olurdu. Hemen bizim yemeklerimizden pay ederdik. Bu konudaki tüm anılar daha dün gibi aklımda. Bizi kurtaran şey ve eskiden güzeldi dediğim kısım şuydu. Eğer sabahçıysan, okulda beslenme saatinde evden gelen bu atıştırmalıkları yedin ve öğlen aç eve gittin güzelce yemeğini yedin. Öğlenciysen zaten kahvaltını ve hatta öğle yemeğini yedin, okula tok gittin.

Evet sabah ve öğlen olması beslenme konusunda avantaj sağlıyordu.

Ama şimdi okul saatleri uzun, okulda hem ara öğün hem de ana öğüne ihtiyaç var.

Evden götüremeyen çocukların sayısı da arttı. Bir kap ile tüm gün idare etmesi çok zor. Mutlaka bir de ara öğün için desteklenmeli.

Beslenme çantasında neler olabilir?

Çocukların beslenmesinde en çok dikkat ettiğimiz şey, hem büyüme gelişmesini destekleyecek sağlıklı gıdaların olması, hem de bozulmayacak, akmayacak kokmayacak yemeklerin seçilmesi ve aynı zamanda da lezzetli olması. Ev yemeği , sefer tası onlar için zor, Hele de küçükler ise ama evden yapılmış seçenekler her zaman daha iyidir.

Evde neler hazırlanabilir?

• Peynirli sandviçler , tostlar

• Ton balıklı - tavuklu sandviçler ( oda sıcaklığında çok uzun süre kalmamalı, bozulma riski var bu sebeple özel ısı geçirmeyen çanta ile olabilir)

• Ev yapımı, tam buğday veya siyez unu ile yapılmış poğaça,çörekler. Cevizli, tahinli çörekler olabilir.

• Börekler, yanında çiğ sebzeler ile..

• Mücver + yoğurt veya ayran

• Esmer lavaş ile dürüm

• Makarna salatası + peynir + turşu + havuç

• Bulgur pilavı + minik köfteler + salatalık

Marketten sağlıklı ne alınabilir?

• Sağlıklı barlar ( meyve ve kuruyemiş ile hazırlanan barlar, ilave şeker içermez yazanlar, katkısız )

• Yulaflı-meyveli barlar

• Kutu süt / kefir/ ayran

• Tahıllı grissini, krakerler ( katkısız, şekersiz)

Ara öğünde neler olabilir?

• Taze ve kuru meyveler iyi seçenek olabilir , kuruyemişler de tok tutar ve okul süresince de hem zihnine hem bağışıklığına çok iyi gelir, fakat alerjen olduğu için küçük çocuklarda okulda yemelerine izin verilmeyebilir.

OKULLARDA DİYETİSYEN DESTEĞİ

Her sene bu konuyu hatırlatıyorum, yazmaya da devam edeceğim. Her okulun devlet ve özel farketmez , çocuk beslenmesinde uzman olan diyetisyenlere ihtiyacı var. Her okulun bu konuda düzenli danışmanlık alması gerekiyor çünkü bu konu çocukların sağlığı ve geleceği demek. Bugün onlar için elimizden geleni yapmalıyız. Okullarda öğretmenlerin de bu konularda eğitime ihtiyaçları var. Beslenmesi bizi ilgilendirmiyor diyemeyiz. Hijyen ve beslenme ertelenemez konular ama maalesef hala sıra bu değerli konulara gelemiyor. Okul menülerinin bir beslenme uzmanı tarafından çocuklara özel hazırlanması gerekiyor. Siz de lütfen okulunuza sorun. Çocuğunuzun beslenmesi ile ilgili özel durumlar var ise hem okulu hem de okulunuzun diyetisyenini bilgilendirin.

KANTİNLER NE ZAMAN TEMİZ OLACAK?

İnanın bana, okul kantinlerinde çocuklara uygun, sağlıklı bir sürü seçenek var artık. Ama hala uygunsuz çok fazla şey görüyorum. Paket gıda deyip geçmeyeceğim. Paketli olup iyi içeriğe sahip bir sürü yiyecek var artık. Bazı okullarda kantin yok, bazı okullarda var ama minikleirn alışverişine izin yok. Bu bir bütün, okul da ailede en iyisi için çaba harcamalı.

Kantin yasak diye evden çantasına aburcubur dolduran veliler ve bu velilere çıldıran veliler var . Öyle yada böyle, yine başladık yeni bir yıla. Tüm çocuklara sağlıklı ne güzel anılar dolu okul günleri diliyorum!