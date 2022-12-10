10 Aralık 2022 Cumartesi

Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun son genel kurulda açıkladığına göre Trabzonspor’un borcu yaklaşık 2 milyar lira. Şampiyonluk yarışının içinde olan diğer büyük kulüplerin borcu da aldı başını gidiyor zaten. Şampiyon olabilme adına hırsları, akıllarının önünde giden bu yöneticilere kim “Dur” diyecek? Geçmiş sezonlarda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’da, büyük umutlarla transfer edilen oyuncuların sessiz vedalarından artık ders alınmalı. İsimleri yazmakla ve saymakla bitmez. Peki hâlâ bu inat ve ısrar neden? Düşünmekte fayda var. Trabzonspor neden sonra, “Çözüm altyapıda” diyerek Belçika’nın Double Pass şirketiyle anlaşarak ilk çalışmasını Özkan Sümer Tesisleri’nde yaptı. Yetkililer, 15 ay sürecek proje kapsamında haftada 4 gün hem idarecilerle hem antrenörlerle hem de oyuncularla bir araya gelerek çalışmalarını sürdürecek. Trabzonspor altyapıda her zaman iddialıydı şimdi daha da iddialı olacak. Trabzonspor’un Antalya kampında oynadığı Hull City ve Crystal Palace maçlarında sol bekte görev yapan Arif Boşluk ilk kez sahne almasına karşın sanki yıllardır Bordo-Mavili formayı giyiyor gibi. Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır ve Ajax’a transfer olan Ahmetcan Kaplan Trabzon’un evlatları...

Karadeniz ekibinin, ligde fırtına gibi estiği dönemdeki kadroları hep yörenin çocuklarından oluşurdu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş takımlarında da yerli, yetenekli oyuncularımız varken yabancı futbolculara dünyanın dolarlarını, Avro’larını boşuna veriyoruz. Ülke olarak çok zor kazanıyoruz, kolay harcamayalım lütfen.