Hayri Güner
Hayri Güner Son Yazısı / Tüm Yazıları

Geri sayım

21 Şubat 2022 Pazartesi

Trabzonspor her hafta şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşıyor. Hem de futbolunu geliştirerek, dişli rakiplerini iyi oyunuyla yenerek. Bordo-Mavili takım, geçen hafta Konyaspor karşısındaki galibiyetiyle özgüvenini zirveye çıkardı. Bu motivasyonla geldiği Alanya deplasmanında kağıt üzerinde zor geçmesi beklenen maçı ilk yarıda 4 gol atarak bitirdi. Böylesi bir sonuç başkaları için sürpriz sayılabilir ama Fırtına, Abdullah Avcı ile Trabzonluları bu tabloya alıştırdı. Oynayan, oynamayan herkes birbirini yüreklendiriyor, kişilerin egosu değil, şampiyonluk hedefine inananların birlikteliği var Trabzonspor’da... Yıllardır aranan, özlenen durum da buydu zaten. Nwakaeme, takımın her şeyi... Sorumluluk alıyor, gol atıyor, arkadaşlarını yönetiyor. 

Hamsik’in yokluğuna rağmen Karadeniz ekibinde aksayan fazla bir nokta göremedik. Kuşkusuz Bakasetas’ın formunu artırması, Cornelius’un ne kadar doğru bir transfer olduğunu ispatlaması, Dorukhan’ın ilk 11’in vazgeçilmezi haline gelmesi, Siopis ile Visca’nın dinamizmi Trabzonspor’u taşıyan ana unsurlar. Elbette Uğurcan’ı unutmamalıyız. Alanya karşısında kurtardığı penaltıyla kalesinde yine geçit vermedi. Ve Trabzonspor, artık puan durumunda arkasında kimseyi göremiyor, haliyle şampiyonluk için geri sayım sürüyor.

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Geri sayım 21 Şubat 2022
Hasret bitiyor 14 Şubat 2022
Trabzonspor sıkıntılı 12 Aralık 2020
Son Söz Avni Aker’de 21 Şubat 2014
Duvarı Yıkamadı 26 Ocak 2014


Video Haberler