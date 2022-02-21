21 Şubat 2022 Pazartesi

Trabzonspor her hafta şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşıyor. Hem de futbolunu geliştirerek, dişli rakiplerini iyi oyunuyla yenerek. Bordo-Mavili takım, geçen hafta Konyaspor karşısındaki galibiyetiyle özgüvenini zirveye çıkardı. Bu motivasyonla geldiği Alanya deplasmanında kağıt üzerinde zor geçmesi beklenen maçı ilk yarıda 4 gol atarak bitirdi. Böylesi bir sonuç başkaları için sürpriz sayılabilir ama Fırtına, Abdullah Avcı ile Trabzonluları bu tabloya alıştırdı. Oynayan, oynamayan herkes birbirini yüreklendiriyor, kişilerin egosu değil, şampiyonluk hedefine inananların birlikteliği var Trabzonspor’da... Yıllardır aranan, özlenen durum da buydu zaten. Nwakaeme, takımın her şeyi... Sorumluluk alıyor, gol atıyor, arkadaşlarını yönetiyor.

Hamsik’in yokluğuna rağmen Karadeniz ekibinde aksayan fazla bir nokta göremedik. Kuşkusuz Bakasetas’ın formunu artırması, Cornelius’un ne kadar doğru bir transfer olduğunu ispatlaması, Dorukhan’ın ilk 11’in vazgeçilmezi haline gelmesi, Siopis ile Visca’nın dinamizmi Trabzonspor’u taşıyan ana unsurlar. Elbette Uğurcan’ı unutmamalıyız. Alanya karşısında kurtardığı penaltıyla kalesinde yine geçit vermedi. Ve Trabzonspor, artık puan durumunda arkasında kimseyi göremiyor, haliyle şampiyonluk için geri sayım sürüyor.