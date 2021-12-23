Alkışlar Karagümrük’e

23 Aralık 2021 Perşembe

Karagümrük’ün yeni hocası Volkan Demirel, 17 yıl aralıksız kalesini koruduğu Fenerbahçe’nin karşısına bu kez teknik direktör olarak çıktı. Volkan, Fenerbahçe’deki günlerinde 5 Lig, 2 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa zaferi yaşadı. Başarılı file bekçisi futbola vedasından sonra önce Ersun Yanal’ın ardından Erol Bulut ve Emre Belözoğlu’nun yardımcılığını üstlendi. Belözoğlu’yla çok başarılı 10 hafta geçirdi. F.Bahçe geçen sezon evinde Sivas’ı yense şampiyon olacaktı. Sivas kazandı, şampiyonluk kaçtı. Başkan Ali Koç hem Emre’yle hem Volkan’la yollarını ayırdı. Şaka gibi karar. Bu kadarla kalınmadı. Vitor Pereira da Caner Erkin ve Gökhan Gönül’ün biletlerini kesti. Önceki gün Pereira gönderildi. Yeni teknik direktör gelene kadar F.Bahçe’nin başına geçebilir diye düşündüğüm öz evlatlarından; Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Oğuz Çetin, Turan Sofuoğlu, Şenol Ustaömer, Kemalettin Şentürk, Müjdat Yetkiner hiçbiri ortalıkta yok. Neden? Hepsi küstürülmüş. Uzun zamandır Pereira’yı yazdık. Artık takımın başına kim geçecek bu ismin peşinde olacağız. Kim gelirse gelsin F.Bahçe’yi ayağa kaldırması kolay olmayacak. Birinci adayım Bilic, ikincisi Löw. Kredisini tüketen Ali Koç, (3.5 sezondur başarı yok), kararını çok iyi vermek durumunda.

F.Bahçe yeni hoca gelene kadar Zeki Murat Göle’ye emanet. Göle, Pereira’da görmediğimiz değişik bir kadro sürdü. Tercihleri doğruydu ancak bazıları uzun süre forma şansı bulamadığından kaynaşma sorunu yaşandı. K.Gümrük ilk golü buldu. Burak’ın elle oynadığı topa verilen penaltı, çıkan kırmızı doğru. Caner’in pozisyona yaptığı itiraz abartılıydı, takımını 9 kişi bıraktı. Mesut’un yükselen formu devam ediyor. İkinci devre F.Bahçe adına tek kaleye dönüştüyse de olumlu yönde icraat yoktu. Karagümrük 9 kişiyle ayakta kalmaya çalıştı. Zor bir işti ama başardılar. Helal olsun. Volkan hocayla takımını kutlarken, F.Bahçe’yi ayıplıyorum. Lider Trabzon’la fark 16’ya çıktı.