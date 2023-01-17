Arda’yı her maç ilk 11’e yazarım

17 Ocak 2023 Salı

Fenerbahçe, Kadıköy’deki Galatasaray hüsranından sonra Gaziantep deplasmanında da öldü öldü dirildi. Dünya Kupası sonrası kötü oyun taraftarlarda soru işareti yaratmaya devam ediyor. Gaziantep 10 kişi kalana kadar mücadelenin yüzde yüz hâkimiydi. Kulübede “Beni artık oynat” dercesine görev bekleyen genç Arda Güler nihayet Antep’te uzatmayla birlikte son 17 dakikada Jesus tarafından sahaya sürüldü. Arda, sadece Fenerbahçelilerin değil herkesin sevdiği takdir ettiği bir isim. Dahası geleceğin yıldızı. Böyle cevherleri kullanmazsanız pas tutar. Barcelona, Real Madrid gibi takımlar her maç gençlere şans verip önemli derecede katkı alıyor.

Arda maça dahil olur olmaz takıma hareketlilik getirdi. Tam 33 kez topla buluştu, 27 pas isabeti yaptı. Pas yüzdesi 93. Futbolcunun sahada neler yapabileceğini takım arkadaşları da çok iyi biliyor. Yoksa “Bu daha toy, topu ona atsak ne olur atmasak ne olur” derler. Arda’sız Fenerbahçe asla olmaz. Fenerbahçe’de yıllar sonra bir yıldız çıktı, onu sahiplenmemek, önemsememek hata olur. Jesus, Arda’da inadını kırmalı.

Gaziantep’te alınan üç puan Arda sayesinde geldi. Bana göre bu çocuğun ismi her maçta 11’e yazılmalı. Başka takımlarda Arda gibi birisi var mı? Bugün Sarı-Lacivertlilerin orta sahasına baktığımızda İrfan Can Kahveci, Mert Hakan, Crespo haftalardır tel tel dökülürken Arda neden oynatılmaz? Hocam, Türk futbolu yıllardan sonra Arda Güler’i bulmuşken bu çocuğu harcamaya kalkma. Bak sen de gördün sahadaki Arda’yı. Onu oyuna almasaydın belki Galatasaray maçı sonrasında olduğu gibi yine oklar bir kez daha üzerinde olacaktı. Arda’ya inan ve güven. Kaybeden değil kazanan olacaksın. Eğer bundan sonraki karşılaşmalarda Arda’yı yine kulübeye mahkûm edersen o zaman tribünler (özellikle Kadıköy’de) seni affetmez. Yeni transfer Samet Akaydin’i alkışlıyorum. Geldi üç gün sonra formayı giydi. Olumlu işler yaptı, mücadeleyi sıfır hatayla tamamladı. Alınmasını ısrarla isteyen Jorge Jesus’u ilk 90 dakikasında mahcup etmedi. Kumaşı iyi.