Arda’yı her maç ilk 11’e yazarım
Fenerbahçe, Kadıköy’deki Galatasaray hüsranından sonra Gaziantep deplasmanında da öldü öldü dirildi. Dünya Kupası sonrası kötü oyun taraftarlarda soru işareti yaratmaya devam ediyor. Gaziantep 10 kişi kalana kadar mücadelenin yüzde yüz hâkimiydi. Kulübede “Beni artık oynat” dercesine görev bekleyen genç Arda Güler nihayet Antep’te uzatmayla birlikte son 17 dakikada Jesus tarafından sahaya sürüldü. Arda, sadece Fenerbahçelilerin değil herkesin sevdiği takdir ettiği bir isim. Dahası geleceğin yıldızı. Böyle cevherleri kullanmazsanız pas tutar. Barcelona, Real Madrid gibi takımlar her maç gençlere şans verip önemli derecede katkı alıyor.
Arda maça dahil olur olmaz takıma hareketlilik getirdi. Tam 33 kez topla buluştu, 27 pas isabeti yaptı. Pas yüzdesi 93. Futbolcunun sahada neler yapabileceğini takım arkadaşları da çok iyi biliyor. Yoksa “Bu daha toy, topu ona atsak ne olur atmasak ne olur” derler. Arda’sız Fenerbahçe asla olmaz. Fenerbahçe’de yıllar sonra bir yıldız çıktı, onu sahiplenmemek, önemsememek hata olur. Jesus, Arda’da inadını kırmalı.
Gaziantep’te alınan üç puan Arda sayesinde geldi. Bana göre bu çocuğun ismi her maçta 11’e yazılmalı. Başka takımlarda Arda gibi birisi var mı? Bugün Sarı-Lacivertlilerin orta sahasına baktığımızda İrfan Can Kahveci, Mert Hakan, Crespo haftalardır tel tel dökülürken Arda neden oynatılmaz? Hocam, Türk futbolu yıllardan sonra Arda Güler’i bulmuşken bu çocuğu harcamaya kalkma. Bak sen de gördün sahadaki Arda’yı. Onu oyuna almasaydın belki Galatasaray maçı sonrasında olduğu gibi yine oklar bir kez daha üzerinde olacaktı. Arda’ya inan ve güven. Kaybeden değil kazanan olacaksın. Eğer bundan sonraki karşılaşmalarda Arda’yı yine kulübeye mahkûm edersen o zaman tribünler (özellikle Kadıköy’de) seni affetmez. Yeni transfer Samet Akaydin’i alkışlıyorum. Geldi üç gün sonra formayı giydi. Olumlu işler yaptı, mücadeleyi sıfır hatayla tamamladı. Alınmasını ısrarla isteyen Jorge Jesus’u ilk 90 dakikasında mahcup etmedi. Kumaşı iyi.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Video Haberler
- Çocuk mezarlarında bulunan oyuncak heykelcikler müzede
- Defne tohumu yağı, geçim kaynağı oldu
- Fidanlar doku kültürü yöntemi ile çoğaltılıyor
- ''Tüm gücümle devam ediyorum''
- ''Çırak yok artık''
- ''Herkes aynı soruyu soruyor''
- Meyve yarasası köpeğin ağzından kurtarıldı
- 'Biyonik kulak' ile minik Kader, ilk kez dünyayı duydu
- ''Maaşımın yarısını bunlar için harcıyorum''
- ''Artık bu mesleği yapan yok''
En Çok Okunan Haberler
-
- Şarkıcı Seçil Çiftçi sevgilisini öldürüp ormana gömdü
- Devlet Tiyatroları sözleşmeli 121 personel alacak
- Erdoğan'ın adaylık tartışması: AKP'nin '13' oyunu
- Düşen yolcu uçağının karakutusu bulundu
- 'Adayı olmayacağı çok önceden belliydi'
- Atilla'dan 'Reza Zarrab' dosyasına ilişkin açıklamalar
- 'Halkbank' ile yapılan vurgunu anlattı
- 'Kafan hava alsın' demek suç mu?
- Bartın'daki maden faciasında ses kaydı ortaya çıktı
- Bir uyuşturucu baronu daha Türkiye'den çıktı!