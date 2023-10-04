Güzel futbolun kötü hakemleri

04 Ekim 2023 Çarşamba

Sezona başlangıç yaparken futbolun konuşulacağı, hakemlerin ise konuşulmayacağı bir dönem olsun temennisinde bulunmuştum. 7 hafta içinde yaşanan hakem rezilliklerine bakar mısınız? Sadece maçı yönetenler değil, VAR’ı da AVAR’ı da aynısı. Hiçbirinizin takımların emeğiyle oynamaya hakkı yok. Futbol Federasyonu buna bir çözüm üretmeli. Gidişat alarm veriyor. Avrupa’nın hemen hemen hiçbir yerinde bizdeki kadar hakem konuşulmuyor. Milyonlarca Avro’nun döküldüğü, yıldızların transfer edildiği futbolumuzu konuşmak varken maalesef hakemler buna fırsat vermiyor. Fenerbahçe-Ç.Rizespor maçını örnek göstereyim. Sarı-Lacivertliler şu ana kadar mücadele ettiği 14 maçın en iyi oyununu sergiledi. Keyif verdi. Ve birbirinden güzel 5 gol attı. Ama sahada hakem Cihan Aydın o kadar kötüydü ki verdikleriyle vermedikleriyle bir anda gündeme oturdu, maçın önüne geçti.

Spor programlarında vermediği üç penaltının tartışması saatlerce sürdü. Üçü olmasa da ikisi penaltının babası. Ortak görüş bu yöndeydi. Hadi o vermedi VAR ne iş yapar? Gel bak diye çağırmaz mı? Bunlar Riva’da nasıl maç izliyor? Sözüm ona Cihan Aydın gelecek vaat ediyormuş. Ümit veren hakem buysa eğer yandık. Sadece Aydın mı elbette değil. Teknik direktörler, yöneticiler konuştuklarında cezalar veriyorsunuz. Eğer cesaretliyseniz aynı cezaları hakemlere de versenize... Uzaklaştırılan hakemlere yazık oldu. Şimdi düdük çocukların elinde.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, futbolumuzun içindeki en sessiz sakin isimlerinden biridir. Bugün gelinen noktada İsmail Hoca’yı da çıldırttılar. Kartal “Hakemler hakkında konuşmayacağım dedim. Konuşmak da istemiyorum. Ama artık beni de konuşmaya mecbur bırakmasınlar. Bu kadar güzel futbol oynayan takımın emeklerinin heba edilmesi can sıkıyor” dedi. Yönetici Selahattin Baki, “Hakemlerle ilgili kulağımıza gelen duyumlar var! Acil cevap bekliyoruz” diyor. Buyrun yorum sizin. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yakında açıklama yapacak. Daha yolun başında bunları yaşamaya başladıysak işin sonu pek hayra alamet değil. Yarın sıra derbilere geldiğinde ne olacak? Cihan Aydın ve onun gibiler mi yönetecek bu maçları? Tehlike geliyorum diyor.