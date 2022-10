31 Ekim 2022 Pazartesi

Fenerbahçe bu sezon Jesus yönetiminde rahat gol atan ve kendisi izin verdiği ölçüde çok kolay topu ağlarında gören bir takım kimliğinde. Sarı-Lacivertliler, İstanbulspor maçına rahat başladı; Batshuayi ve İrfan Can’ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Derken ev sahibi 48. dakikada 2-1’i buldu. Devamında Batshuayi 3-1 yaptı, İstanbul bu kez de 3-2’ye getirdi. Topalli’nin attığı 2 golde de Szalai’nin büyük hatası vardı. Macar stoper sanki maçta değildi. Jesus her maç kadroyu değiştiriyor ancak takımın büyük bölümü sahaya yüzde 100’e yakın performans ortaya koyuyor. Her futbolcu, Portekizli teknik adamın istediği oyunu sahada sergiliyor. Dün için Szalai’nin yanında Pedro’nun da tutuk olduğunu söyleyebilirim. Batshuayi istekliydi, 3 gol kaydetti. Ferdi sağ tarafı çok iyi kullandı, bu sezon çok formda. İrfan Can her maç üstüne koyarak ilerliyor, yine çok şık bir gole imza attı. Valencia sonradan girdi, ağları sarstı. İki savunma hatasını saymazsak hiç zorlanmadı Fenerbahçe. Sarı-Lacivertliler yoğun maç takviminde her kulvarda lider olarak yoluna devam ediyor. Kuşkusuz bu başarıdaki en büyük faktör, Jesus’un takıma kattığı liderlik ruhu.