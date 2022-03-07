Mert Hakan farkı

07 Mart 2022 Pazartesi

Tribünler tamamen dolu, müthiş bir atmosfer var. F.Bahçe’nin konuğu lider Trabzonspor. Sarı-Lacivertliler, iyi başladı maça. Ancak 17. dakikadaki kırmızı kart bir anda F.Bahçe’nin planlarını alt üst etti. İrfan Can’ın, Siopis’e hareketine hakem Zorbay Küçük’ün gösterdiği kırmızı bence ağır karar. İrfan, topa müdahale etmek istedi, Siopis meşin yuvarlağa dokundu. F.Bahçeli oyuncunun ayağını çekecek vakti yok, anlık bir durum. Bu karar sonrası futbolcular, teknik heyet ve tribünler ister istemez gerildi. Ama F.Bahçe çabuk toparlandı, 10 kişi oynamasına rağmen bunu hiç hissettirmedi. Sarı-Lacivertliler, bulduğu iki pozisyonu değerlendiremedi. İkinci yarıya takımlar daha dengeli başladı. Rossi ve Serdar Dursun çok aksıyordu, İsmail Kartal doğru hamleyle çıkardı. Pelkas hareket getirdi. Mert Hakan’ı çok beğendim, takımın lideriydi, fark yarattı, golde asistini yaptı. Zajc da şık bir kafayla ağları havalandırdı. F.Bahçe galibiyeti istedi ama olmadı. Takımın mücadelesi, kazanma arzusu alkışı hak etti.