Salonları olsa ölmeyeceklerdi

14 Mart 2023 Salı

Geçen hafta başında Türkiye Spor Yazarları Derneği olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ziyaretlerde bulunduk. Önce Türkiye’nin KKTC Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile görüştük. Sohbet ağır geçti, çünkü Adıyaman’da hayatını kaybeden Kıbrıslı sporcu çocuklara üzüldüğünü ifade etti. Konuşurken sözcükler boğazında düğümleniyordu. Gözlerimiz doldu. İkinci durağımız KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dı. Sayın Tatar mesleki anlamda içimizden birisi. Bir kere tam bir halk insanı, sıfır ego, kibirden uzak. 1992-2001 arasında Show TV’nin genel koordinatörlük görevinde bulunmuş. Tatar, “Dualarımız 11 ille beraber” dedi ve Kıbrıslı gençlerin spor sahalarındaki başarılarına dikkat çekti. Ersin Tatar’la akşam yemeğinde yine beraberdik. Son olarak Başbakan Ünal Üstel’i ziyarete gittik. Kıbrıs’ta sağlık, turizm, çevre ve içişleri bakanlığı yapan Üstel, tecrübeli bir devlet insanı. Ünal Üstel’in de Tatar ve Feyzioğlu gibi depremden büyük üzüntü duyduğuna tanık oldum. Üstel, Adıyaman’da göçük altında kalan sporcu çocukların unutulmaması adına kalıcı eserler yapmayı planladıklarını anlattı. Umarım bu yaralar ülkemizde olduğu gibi Kıbrıs’ta da en kısa zamanda çözülür.

Ziyaretlerimiz sırasında Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük’ün kabirlerine gittik. Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş’la ayaküstü sohbet ettim. Serdar’ın babasıyla ilgili sözlerini dikkatle dinledim. Sonra bazı ailelerle bir araya geldim. Mesleğim süresince ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldım. Ne soracağımı, ne konuşacağımı bilemedim. Her biri acılı. Ağlıyorlar. Kolay mı, evlatlarını kaybetmişler. Fotoğrafları ellerinde, yanlarından bir an olsun ayırmıyorlar. Bu acı bitmez. Sadece acınız acımız diyebildim. Keşke bir spor salonları olsaymış. Ama hiç olmamış. Bu yüzden ülkemize gelmişler. Bazı aileler deprem haberiyle beraber yıkılan oteli yerinde görmüşler. “Kum yığını” diyorlar. Ne kolon ne demir varmış. Vardır da en ucuzundan... Suçlular bir an önce bulunsun istiyorlar. 50-60 kişi yakalandı. Yakalansalar ne olur ki? Binlerce insan öldü.

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir’in Eczacıbaşı işbirliğiyle depremde enkaz altında kalan öğrencilerin isimlerini yaşatmak için okullarının yanında belirlenecek olan bölgeye anıt mezar ve salon yapılması yönündeki girişimi hem Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hem de Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul gördü. Bu gelişme acılı ailelerin bir nebze de olsa yüreklerine su serpmiş olacak.