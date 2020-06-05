Rusya’dan turist zor

05 Haziran 2020 Cuma

Rusya hükümeti bu yıl vatandaşlarının yurtdışına seyahate çıkmasını istemiyor.

Türkiye turizminin belkemiği, sayıları 7 milyona yaklaşan Rus turistler. Türkiye Rusya hükümeti ile turizmin başlaması için görüşmeler yapıyor. Ancak Moskova’da bulunan Dünya Türk İş Konseyi Avrasya Komitesi Başkanı Ali Galip Savaşır, “Bu yıl Rusya’dan turist gelmesi zor olacak” diyor.

Pandemi sürecind fazla etkilenen ülkelerden biri Rusya. Üç aydır sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Bugünlerde sınırlı bir açılım var ve sadece iş insanlarının evden çıkmasına izin veriliyor. İki gün de işi olanlar belge alırlarsa evden çıkabiliyor. Rusya, Türkiye ekonomisi için önemli bir partner. 2019 itibarıyla 21.7 milyar dolar dış ticaret hacmi var. Türkiye’nin ihracatı sadece 3.46 milyar dolar yani ciddi bir dış ticaret açığı var ama turizm en önemli alan. Bu ülkeden geçen yıl yaklaşık 6 milyondan fazla turist geldi.

ACENTELER SIKINTILI

Pandemi ile birlikte turist sayısının düşmesi kesin. Bu kaybı en aza indirmek isteyen Türkiye, bugünlerde Rusya ile turizmin başlatılması için görüşmeler yapıyor, bastırıyor, ama olumlu sinyal yok. Başbakan Mihail Misuştin’in net açıklamaları var. “Bu sene yurtdışı tatil planı yapmayın. Yapanlar da iptal etsin, çünkü çıkış çok zor.” Bugünlerde Moskova’da Nâzım Hikmet Vakfı’nı kuran Ali Galip Savaşır, yaklaşık 30 yıldır bu ülkede yaşayan bir iş insanı. TOBB Dünya Türk İş Konseyi Avrasya Komitesi Başkanı olan Savaşır, üç aydır Moskova’da karantinada. Savaşır’a hem vakfı sordum hem de bir iş insanı olarak Rusya’daki durum hakkında bilgi aldım. İkili ilişkilerin yolunda gittiğini söyleyen Savaşır ekonominin sıkıntılı olduğunu söylüyor.

Türk yatırımcılar açısından inşaat sektöründe sorun olsa da kısa sürede aşılabileceğini ancak alışveriş merkezi sahiplerinin ciddi sıkıntı içinde yaşadığını ekliyor. Tabii ki en önemli sorun turizmde. Savaşır’ın ülkedeki yorumlar, haberler ve gelişmelerden çıkardığı sonuç turizm açısından şöyle: “Turizm konusu bu yıl için meçhul. İş seyahatlerine izin verilecek ama turizm için çok zor görünüyor. Burada bazı kesimler Türkiye’ye yanıt verilmesini istiyor ama genel kanı bu yıl Türkiye’ye gidiş çok az olacak. Uçak krizinin yarattığı ekonomik zorlukları yeni yeni aşmaya başlayan Türk turizmciler için zor günler yaşanıyor.”

NÂZIM HİKMET’İ GENÇLERE TANITACAĞIZ

Önceki akşam YouTube’da Moskova Nâzım Hikmet Vakfı’nın düzenlediği canlı bir anma etkinliği vardı. Zülfü Livaneli’den Nükhet Duru’ya, Şevval Sam’dan Sıla’ya, Kardeş Türküler’e onlarca sanatçının katıldığı bir etkinlik.

Bu etkinliğin organizatörü ise vakfın kurucu başkanı Ali Galip Savaşır’dı. Yıllardır Moskova’da Nâzım Hikmet anmaları düzenleyen Savaşır’ın öncülüğünde kurulan vakfın amacı ise ünlü ozanımızı dünyada gençlere tanıtmak olacak. Ali Galip Savaşır, ilginç öyküye sahip bir iş insanı. Meslek hayatına komiser olarak başlamış, kaymakamlık bile yapmış, 1980 darbesi sonrası 1402’lik olarak devlet görevinden ayrılmak zorunda kalmış. Bugün Moskova’da yaşayan başarılı bir iş insanı. Savaşır, 4 saat süren etkinliğin aldığı tepkiler nedeniyle çok mutluydu aradığımda.