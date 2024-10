Ne yediğimiz belli değil

12 Ekim 2024 Cumartesi

Tarım ve Orman Bakanlığı nihayet taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdaların listelerini yayımladı.

Listede yok yok. Tek tırnaklı eti, domuz eti, boyalı sumak, boya maddesi kullanılmış çay, bitkisel yağlar ile yapılan tereyağları, tohum yağı kullanılan zeytin yağları... Tanıdığı markaları gören herkes adeta şoke oldu.

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinin başında Köfteci Yusuf var. Domuz eti tespit edilmiş. Tespit şubat ayında yapılmış. Bu konuda araştırmam devam ediyor.

Ama herkes Köfteci Yusuf’u konuşurken asıl skandalı kaçırıyor.

Kartal Et ve Et Mamülleri’nin “Çatalköprü” adı ile sattığı dana etinde tek tırnaklı et tespit edilmiş. Firmanın şube açılışını İsmailağa cemaatinin derneği İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Sakarya Şube Başkanı Mustafa Yüzücü ve firmanın sahibi Burhan Kartal yapmış. Acaba Mustafa Hoca açılışı yaptığı için eşek ve at etinden yapılan sucuk helal olmuş oluyor mu?

Ancak bildiğimiz tanıdığımız markaları görünce de insan kötü oluyor. Antep’e gittiğimizde hepimizin aklına ilk baklava ve baharat gelir. Güvenirsin yediklerine, aldıklarına. Yalçınkaya Biber Sanayi adlı firmanın Yalçınkaya sumak adlı ürününde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edilmiş.

Adapazarı/Sakarya’da meşhur olan Balıkçıoğlu sucukları vardır. Dana sucuk ürününde tek tırnaklı eti tespit edilmiş. Firmanın reklamlarında “Balıkçıoğlu sucukları hafif baharatlı katkısız yüzde 100 dana kasap sucuğu” notu var.

Hepsini yazayım.

Karasu Ticaret, Cemal Karasu, Edremit Hanzade markası ile Naturel Sızma Zeytinyağı sattığını iddia ediyor ama analizde zeytinyağı diye iddia ettiği şeyin içinde “gıdada kullanımına izin verilmeyen boya” tespiti yapılmış.

Türkiye’nin en iyi 10 aktarı diye haberlere konu olan Ayfer Kaur Oğulları Baharatları-Ahmet Murat Kaur’un “Ayfer Kaur” ve Mergen Gıda Sanayi’nin “Yeşil Aktar Baharat” markası ile sattığı kekiğin içinde “yabancı madde tespiti” yapılmış.

Ankara’nın tatlıcılarından Camuzoğlu adlı işletmenin bir şubesinde antepfıstıklı baklavasının içinde antepfıstığı yerine ay çekirdeği tespit edilmiş.

Afyonkarahisar’da Ertürk Et ve Et Ürünleri adlı şirket Afyon Bolat Sucukları, Afyon Keyf-i Sucuk gibi 19 sucuk markasında ısıl işlem görmüş piliç tespit edilmiş.

Kahramanmaraş’ın meşhur dondurmacısı Tekin Usta’nın yüzde yüz keçi sütünden dondurma diye sattığı dondurmada keçi sütü yokmuş inek sütü varmış.

MAG Süt Ürünleri adlı firma Çamoluk markası ile tereyağı satıyor. Hah işte o sattığı tereyağında süt yağı haricinde yağlar tespit edilmiş.

Hakan Gecegiden-3M Gıda firması adı altında; Sena Egemden ve Yeni Ege markalarıyla natürel sızma zeytinyağı üreten firmanın ürünlerinde “tohum yağları karıştırılması tespiti” yapılmış.

Efeler Aydın’da bir firma var. E.A.T. Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti. firma kimdir diye geçmiş aramalara baktığınızda hemen hemen her sene bakanlığın açıkladığı listede var.

Bu sene 26 marka ile yer almış. Akıl alır gibi değil.

Ayvalık, Biyudum, Birlik Vakıf, Gerçek Gemlik Zeytinyağı, Grand Yayla, Lüks Gemlik Marka Taş Baskı, Milas Koop, Vakfıkebir Birlik Gurme, Saraybahçesi, Yamaç Bahçem, Zeybek, Zeytin Diyarı, Zeytinkent markası ile naturel sızma zeytinyağı satıyorum diye sattığı ürünlerde “tohum yağları karıştırılması” tespit edilmiş. Şirket 2017 yılında kurulmuş sahibi Ahmet Tuna. Hemen hemen tüm internet sipariş sitelerinde var. Her yıl da adı listede yer almış!

İzmir-Gaziemir’de 2023 yılında Kütahya’da ikamet ettiği belirtilen Murat Değirmenciler tarafından kurulmuş Özdeğirmenciler Gıda diye bir firma var. Ayvalık, Edremit, Gemlik isimlerini kullanarak 16 ayrı marka oluşturmuş ve sözde naturel zeytinyağı satıyormuş ancak analizlerde “tohum yağları karıştırılması” tespit edilmiş.

Aydın ili Köşk ilçesinden Sezgin Çetin, Vakıfbirlik ile başlayan 10 ayrı marka ile ve sözde naturel zeytinyağı satıyormuş ancak analizlerde yine tohum yağları bulunmuş.

Hele bir firma var ki aklınız şaşar.

İzmir Selçuk adresli SSC Grup Tarım Gıda ve Bursa Nilüfer adresli Onay Ticaret ikisinin de sahibi Sabri Akın, Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre Aydın Efeler’de ikamet ediyor.

Bu arkadaş nerenin zeytini meşhur ise ora ile ilgili marka oluşturmuş ve satışa koymuş. SSC Grup adına 57 marka, Onay Ticaret adına 18 marka olmak üzere 75 ayrı marka oluşturmuş ve satışa sunmuş. Taş baskı, naturel, doğal diye sattığı zeytinyağlarının tamamı katkılı. Bu firmanın mallarını da tüm internet satış siteleri satıyor. Öztadım, Egeden, Yeşil Ayvalık, Şirince Taş Baskı, Ayvalık Yörem, Ege Tarım Birlik, Yeni Ayvalık, Ayvalık İncisi gibi 75 ayrı marka!

Ayvalık Ticaret Odası bu sahte ürünleri satan firmaları resmi sayfalarından ifşa ediyor ancak internet satış siteleri ve marketler yine de bu ürünleri satıyor.

Ne yediğinizi bilmek için üşenmeyin https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/gkd adresinden bakın.

Tabi böylesine sahtecilik ürünlerinin patlamasının temel bir nedeni var. Ekonomik çöküş. Burada sorumluluk tamamen iktidara ait. İnsanımızı böylesine tağşiş ürünlere mecbur ettiler. Ne yediğimiz belli değil artık.