Ve AKP güvenle de oynadı!

24 Eylül 2020 Perşembe

En son güven endeksiyle de oynayıp 20 puan yükselttiler ya artık diyecek bir şeyimiz yok.

Güven, bir kullanımlıktır.

Yitirdiniz mi, geri gelmez. Nâzım diyor ya “Arkadaşlık ağaca benzer, kurudu mu yeşermez artık”... Güven de kayboldu mu, yerine koymanız mümkün değildir.

AKP, veriler konusunda güveni çoktan kaybetti. Her gün açıklanan salgın verilerinin ortalama tahminle üçte bire indirildiği düşüncesi hâkim.

Son olarak güven verilerine olan güveni de sarsacak bir adım atıldı. Tüketici güven endeksi, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) temel durumu dikkate alarak hazırladığı bir veri. Eylül ayı verileri açıklanmadan önce 4 başlıktan 2’si değiştirildi. Bunlar, “işsizlik beklentisi” ve “tasarruf ihtimali”! Bunlar çıkınca ağustos ayına oranla güven 3.2 puan artmış 82 olmuş. Bu değişiklikler olmasaydı 62’de kalacaktı.

TÜİK, “AB Komisyonu Ekonomik ve Finans İşleri Genel Müdürlüğü böyle istedi” diyor ama işi istedikleri yerden tutuyorlar.

82 puan sanki 100 üzerindenmiş gibi veriliyor. Oysa güven endeksi 0-200 aralığında. 100’ün altı, güvenin eksi olduğu anlamına geliyor.

Oynanmış hali 82!

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Güven tüy dikti ama ekonomi deyince akla gelen bütün rakamlar “hileli”...

Milli gelirden başlayalım. Geçmişe yönelik haberlere bakınca en çok şu başlık çıkıyor:

“Hesaplama yöntemi değişti, milli gelir yükseliyor!”

Örneğin 2008’de hesaplama değişince birden 2 bin dolar daha fazla gelirimiz oldu; 9 bin dolara çıktı.

2014’te bir oynama daha yapıldı, 10 bin doların üzerine çıktı.

Devletin harcamalarını gelecek planlarıyla çarp, üstüne emeklilik fonlarını koy, onu tüketim kredileriyle katla, al kökünü; al sana beş haneli milli gelir!

İşsizlik mi?

O da sorun mu canım... İşsizlik yüzde 10 ya var ya yok. Bilemedin yüzde 15.

Son 3 ay içinde resmi bir kuruma başvurup iş aradığını bildirmezsen, işsizden sayılmıyorsun!

Bu durumda rakam yüksek mühendisi ordinaryüs profesör sayın TÜİK diyor ki: “Kardeşim bu kişi gelip iş istemediğine göre, demek ki iş aramıyor. İşe ihtiyacı da yok. Sonuçta işsiz değil!”

Enflasyonla mücadele de yine bu bağlamda başarıyla yürütülüyor. Şubat 2020’de enflasyon sepetini değiştirdiler, temel tüketim mallarının ağırlığını azalttılar. Böylece enflasyon da azmamış, azalmış oldu!

Bütçe açığı mı?

Kolay... Merkez Bankası’nın “kefen parasını” koy, en azından makas daralsın. İktidar ölümsüz olduğuna göre kefen parasını kasada tutmanın ne gereği var?

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Bütün bunların sonunda ekonomiden sorunlu bakan son durumu şöyle müjdeledi:

“Tüketici güven endeksi aylık bazda yüzde 3.2 yükseldi. Ekonomi güçlü yükseliş mesajı verdi... Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız...”

Tahmin ne? Onun iyisi ne?

Belli değil ama asıl olan ekonominin şahlanışı...

Bu tabloda halk mı?

Arpa, saman zamlanınca

“Buldum” demiş Nasreddin Hoca.

Her gün biraz azaltırım arpayı,

Ne yapalım bu da eşeğin payı.

Gel zaman git zaman

Hoca payı azaltmış muntazaman.

Bir sabah ahıra inmiş,

Ne görsün karakaçan nalları dikmiş.

“Yazık oldu” demiş, “tam açlığa alışacaktı,

Midenin iki yakası buluşacaktı...”