Tarafıma hangi kapsamda aylık bağlanır?

02 Mayıs 2023 Salı

Soru: 29/11/1981 doğumluyum. 1/6/1999 SSK girişim ve toplam 5747 günüm var. SSK kapsamında 3271, Bağ-Kur kapsamında 2477 günüm bulunuyor. Hizmetlerimin birleştirilerek en fazla hizmetimin olduğu SSK kapsamında tarafıma aylık bağlanacağını düşünüyordum. Ancak kuruma başvurduğumda son 7 yıla bakılacağı ve bu süre içinde en fazla hangi kapsamda hizmetim varsa ona göre aylık bağlanacağı söylendi. Bu kural 2008 yılında değişmiş ve bana uygulanmayacakmış. Doğrusu nedir? Osman Munur T.

Birden fazla sosyal güvenlik kanununa tabi çalışması bulunanlara hangi kapsamda aylık bağlanacağı hususu; 2008/Ekim öncesi sigortalılığı başlayanlar için 2829 sayılı kanunla, sonrasında sigortalı olanlar için 5510 sayılı kanunun 53. maddesinde düzenlenmiştir.

Buna göre, 5510 sayılı kanunun yürürlük tarihi olan 2008/Ekim,

-Öncesi çalışmaya başlayanlardan birden fazla statüde (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) çalışması bulunanlara hangi statüde yaşlılık yani emekli aylığı bağlanacağına 2829 sayılı kanunun 8. maddesine göre karar verilir. Sigortalıların son 7 yıllık fiili hizmet süresine (2520 güne) bakılır. Son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde, fiili hizmet süresi fazla olan kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu statüde aylık bağlanır.

-Sonrası çalışmaya başlayanlara hangi statüde yaşlılık yani emekli aylığı bağlanacağı 5510 sayılı kanunun 53. maddesinde düzenlenmiş olup sigortalılara en fazla hizmetinin geçtiği statüde aylık bağlanır.

Sigortalılık başlangıcınız 1/6/1999 olduğundan 2829 sayılı kanuna tabisiniz. Yani son 7 yıllık (2520 gün) fiili hizmet süresi içinde en fazla Bağ-Kur kapsamında hizmetiniz bulunduğundan bu kapsamda emekli olursunuz. Ancak Bağ-Kur sigortalılığınızı sonlandırıp en az 1260 gün SSK kapsamında prim öderseniz bu durumda, SSK mevzuatına göre emekli olursunuz.

BABAMDAN ALDIĞIM AYLIK VE BAYRAM İKRAMİYESİ KESİLİR Mİ?

Soru: Babamdan Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı alıyorum. EYT kapsamında SSK’den emeklilik müracaatında bulundum ve e-Devlet’ten maaşımın bağlandığını gördüm. Bu arada babamdan aldığım aylıktan dolayı ödenen bayram ikramiyesini aldım. Kendi maaşımdan olan bayram ikramiyesini de alabilir miyim? Babamdan bağlanan maaşım kesilir mi? Bilge Y.

Babanızdan dolayı almakta olduğunuz yetim maaşınız; evlenmeniz, devlet memuru olmanız veya devlet memuru olarak emekli olmanız halinde kesilir. SSK veya Bağ-Kur kapsamında çalışmanız ve emekli olmanız yetim aylığınızın kesilmesini gerektirmez. Bayram ikramiyesi birden fazla dosyadan aylık alan sigortalı ve hak sahipleri için tek dosyadan ödenir. Buradaki kriter, ikramiyenin en yüksek ödemeye imkân veren dosya üzerinden ödenmesidir. Yetim aylığınızda bayram ikramiyesi aylık hisseniz oranında ödenir. Ancak emekli aylığınızda bayram ikramiyeniz tam olarak ödenir. Dolayısıyla, nisan ayında aylık almaya hak kazandı iseniz ikramiyeniz kendi emekli aylığınız üzerinden ödenir.