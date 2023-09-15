Kuzey Ege'nin antik köyü: Behramkale

15 Eylül 2023 Cuma

Kuzey Ege berrak denizi ve yeşil doğası ile en sevilen tatil bölgelerinden biri. Kuzey Ege'nin küçük ve şirin köyü Behramkale yani Assos ise antik ambiyansı ile ziyaretçilerin büyülendiği noktalardan. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı olan Behramkale İstanbul'a yaklaşık 5 saat uzaklıkta. Behramkale birçok sebep ile tatilcilerin tercih sebebi olabilir. Ancak en büyük tercih sebebi etkileyici ambiyansı.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

TAŞLARIN DİYARI

238 metre yükseklikteki bir bazalt tepesi üzerine kurulan bu antik köy doğayla tarihin iç içe geçtiği nadir yerlerden. Yaklaşık 150 hanenin bulunduğu köyde yapılaşmaya izin yok. Taş evleri ve taş kaplı yolları ile daracık sokaklarında yürümeye doyamayacaksınız. Köyde birçok kafe restoran bulunuyor. Bu işletmelerin neredeyse hepsi muhteşem bir deniz manzarasına sahip. Behramkale köyünün sokaklarında dolaşırken tarihi dokusu ile kendinizi bir dönem dizisi içinde hissediyorsunuz. Köyün sokakları boydan boya hediyelik eşya satan köylülerin tezgahları ile dolu. Bu küçük köydeki otel ve pansiyonlarda konaklayarak bu tarihi dokuyu daha da yakından hissediyorsunuz.

BEHRAM KÖPRÜSÜ

Ayvacık'tan Behramkale'ye giden eski yol üzerinde bulunuyor. Tuzla Çayı üzerine 14.yüzyılda inşa edilen Behram köprüsü ihtişamı ile görülmeye değer noktalardan. Bu taş köprü aynı zamanda Hudavendigar Köprüsü olarak da adlandırılıyor. Köprü üzerinde manzarayı ve Tuzlay Çayı'nın akışını izleyebilirsiniz.

FELSEFENİN KENTİ

Behramkale sadece tatilcilerin değil arkeoloji ve felsefe ile ilgilenenlerin de mutlaka uğraması gereken bir nokta. Aristoteles’in 3 yıl yaşadığı bu köy ünlü düşünürün ilk felsefe okulunu kurduğu yerleşim yeri olarak dünya tarihine geçiyor. Assos'ta bir felsefe akademisi kuran ve burada bir süre felsefe dersleri veren Aristo'nun heykeli Assos Antik Kenti girişinde bulunuyor. Behramkale'ye gittiğinizde bu önemli heykeli görmeyi unutmayın.

ANTİK LİMAN

Assos antik çağların en önemli liman kentlerinden biriydi. Şimdilerde Assos antik liman her gün yüzlerce turisti ağırlıyor. Aristoles heykelini ziyaret ettikten sonra virajlı ve dar bir yoldan antik limana ulaşıyorsunuz. Daracık sokakları nedeniyle kalabalık günlerde antik limana araba ile girişe izin verilmiyor. Bu küçük limanda butik otel ve pansiyonlar hizmet veriyor. Assos antik limanı hem gündüz hem de gece büyüleyici bir atmosfere sahip. Antik liman plajında gündüz berrak denizin tadını çıkarabilirsiniz. Denize karşı kurulmuş sofralarda deniz mahsullerinden oluşan bir menü ile güneşi batışını izlemeyi ihmal etmeyin.

Behramkale'nin bu tarihi atmosferine büyük katkısı bulunun Assos antik kentini ise bir sonraki yazımda okuyabilirsiniz.





