Seçimi savaş alanı görüyorlar, nedeni açık değil mi?

08 Mayıs 2023 Pazartesi

Milyarlar havalarda uçuşuyor; devletin kasasına girecek ve halka hizmet olarak dönecek, halkın gelirini düzeltecek trilyonlar, kasalardan kasalara, hesaplardan hesaplara, ceplerden ceplere, Türkiye’den Katar’lara Abu Dabi’lere İsviçre’lere İngiltere’lere BAE’lere yer yön değiştirerek yolcu ediliyor.

Sağlam gizli kasalar, mutemet adamlar, belki de cinayetlere kurban gidenler gibi yeraltı gömütler... Trilyonlar uçup gitti.

Bir ihaleden bir milyar dolar...

Türkiye’nin tarımsal altyapısı için gelen milyar dolarlar, bakanlar ve mafya şirketlerinin ortaklığında iç ediliyor.

İnanılmaz bir yağma düzeni yaşadı ülke...

Tarihimizin hiçbir döneminde bir daha asla görülemeyecek.

Biz bu nedenle fakirleştik.

Bu nedenle de 20 yıl boyunca da 9 bin dolar gelirde çakılı kaldığımız gibi, dünyanın en eşitsiz ülkeleri arasına girdik. Kasalar boşaldı. Tarihinin en büyük çöküşünü yaşıyor ülke.

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Bu tabloyu yaratmak için yüzde 90’ını kontrol edecekleri medyayı kurmalıydılar. Türkiye son bir yıl içinde özgürlüklerde 16 basamak daha geriledi.

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İktidarın adamlarıyla işbirlikleri sona erince veya iktidar işbirliklerini değiştirince, vaat ettiği komisyonlarını vermeyince veya yeni mafya liderleri ve örgütleriyle işbirliğine geçince ve iktidarın yıkılmakta olduğu da giderek kesinleştikçe “itilip kakılanlar”, iktidarın bağırsaklarındaki milyarları deşmeye ve ortalığa dökmeye başladı.

Soygun ve talan tek başına yapılmaz.

Ortaklıklarla sürdürülür.

Gün gelir devran döner, keser döner sap döner. Güneşin altında çok az şey gizli kalır...

Kim bu büyük yağma düzeninin üzerindeki örtüyü bir ucundan tutup çekerse, bildikleri gerçekleri açıklarsa, bir tür vatanseverlik yapar; bu aynı zamanda vicdan temizlemektir, özür dilemektir ülkeden.

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Seçimi savaş alanı olarak görüyorlar.

Çünkü iktidarı yüzde 99 büyük olasılıkla kaybettiklerini görüyorlar.

İktidarda kalmaları gerekir.

Hem talanın sürmesi hem örtbasların sürmesi için orada kalmaları gerekir.

Tüm yalanlar dolanlar sahaya sürülüyor.

Umarım sadece yalanla dolanla kalırlar.

Yoksa yazık olur bu güzelim millete, gençlere, ülkeye, geleceğe...