Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bir defa sınırı aşan için artık sınır yoktur. (*)
Orhan Can
Son Köşe Yazıları

Bir defa sınırı aşan için artık sınır yoktur. (*)

18.10.2025 19:45
Güncellenme:
Takip Et:

Beşiktaş’ın Galatasaray maçında oynadığı oyun ve aldığı sonuç, taraftarın aklına biraz daha “İleri Gitmesi” için umut meşalesi oldu…

Taraftarı beklentiye soktu.

Ama bu sefer rakip Gençlerbirliği…

Futbol otoriterleri için Süper Lig’in dört zayıf takımından biriydi Gençlerbirliği…

Bana göre ise rakibin zayıfı ya da miniği yoktur.

Rakip rakiptir.

Nasıl ki Nazım Hikmet

“Yaşamak şakaya gelmez,

büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın:

Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı,

yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin…”

diyor ya…

Sen de yaşamı ve rakibini ciddiye alacaksın…

Hayatı ciddiye almazsan ‘Hayat seni ciddiye alırdı” çünkü…

Beşiktaş ilk onbiri buna işaret ediyordu.

Tam verim alınamayan oyuncularla maça başlıyordu.

Oyuncu tercihleri belki de zorunlu olabilirdi ama o zaman oynanacak oyun rakibini ciddiye alarak oynanmalıydı 90 dakika.

Maç o dileklerle başladı.

Ancak 30 dakika geride kaldığında maçta tek bir pozisyon bile yoktu.

Şu ana kadar maçtaki en güzel şey stattaki Özgür Filistin pankartıydı…

Son maçlarda Beşiktaş geride kalıp “geçiş oyunu” dedikleri eskilerin deyimi ile kontratak çıkışlar yapıyordu. Bu defa rakip geride kalınca ortaya sıkıcı bir futbol çıktı. Beşiktaş rakibi bir türlü açamadı.

Antrenman maçından bile kötü olan ilk yarı böyle bitti…

Beşiktaşlı oyuncular rakibi ciddiye almamış olabilirlerdi ama Beşiktaş Divan adayları öyle değildi vallahi.

Etkisiz Divan için divan seçimlerini fena halde ciddiye almışlardı.

Toplantı üstüne toplantı…

Yemek üstüne yemek…

Siyasiler bile bu kadar toplantı yapmamıştı genel seçimlerde.

Hele hele, dünyayı yöneten Trump bile bu kadar eyalet gezisi yapmamıştı!

Divan demek, Ak saçlı Akil Adamların meclisi demek… Dergâhı demek…

Yani “Ağır abilerin” düşünceleri, kararları yol göstericilikleri demek!

Ama bir işi “ciddiye almak” bakımından örnektir.

Hiç hak etmediği halde Cerny çıktı yerine Mustafa girdi.

İlk yarı hiçbir varlık gösteremeyen Cengiz Beşiktaş’ın gölünü attı.

Golü atan her zaman haklı olduğu için susmak gerekiyor.

Ama hocanın bu projesi pek yürüyeceğe de benzemiyor!

Gençlerbirliği’nin arka arkaya gelen 2 golü statta şok yarattı ama bende yaratmadı.

Böyle zayıf takımdan baskı yiyip 2 gol yemek gerçekten “yetenek”! isterdi.

Zaten yere düşen herkese faul çalan futboldan pek anlamayan bir hakem vardı sahada.

Ve hikâyenin sonunda 5-6 yememek için İstanbul’a gelen takım Beşiktaş’ı 2-1 yenip 3 puanı aldı.

İşte böyledir hayat!

Bakın…

En duygusal adamın içinde o kadar gaddarlık,

En romantik veya kibar adamın içinde o kadar hanzoluk (kabalık),

En gözü pek insanın içinde o kadar korkaklık vardır…

Tıpkı, çok neşeli ve kahkahalı insanların yüreğinde büyük bir yalnızlık taşıması gibi...

O duygularını bastırıp ön plana kahkahayı çıkarmıştır.

Bu yüzdendir ki en sevdiğiniz komşunuz sizin katiliniz olabilir!

Ciddiye almazsan hayatı,

Hayat seni işte böyle ciddiye alır!

Ne demişti hayatı anlatırken büyük şair Nazım Hikmet,

“Yani,

nasıl ve nerede olursak olalım

hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak...”

Neyse,

OC için bu gece de çift ‘le”li “Entellektüel” faaliyet için bahane çıktı.

Tek Le’lisi başka bişi biliyorsunuz!

En Kalbi Muhabbetlerimle…

Ben CAN; Orhan Can

(*) Epiktetos

İlgili Konular: #beşiktaş

Yazarın Son Yazıları

Bir defa sınırı aşan için artık sınır yoktur. (*)

Bir defa sınırı aşan için artık sınır yoktur. (*)

Devamını Oku
18.10.2025
’O kadar ileri gittik ki artık geri dönemeyiz…’

Ben aslında size Adanalı Montella’yı anlatacaktım.

Devamını Oku
12.10.2025
Hayalgücüspor

Hayalgücüspor

Devamını Oku
08.08.2018
‘Satarım Sattırmam’

‘Satarım Sattırmam’

Devamını Oku
24.07.2018
VAR ya da HAM

VAR ya da HAM

Devamını Oku
19.07.2018
Kiziroğlu Beşiktaş Bey

Kiziroğlu Beşiktaş Bey

Devamını Oku
08.05.2018
Ciddiye alacaksın yaşamayı..

Ciddiye alacaksın yaşamayı..

Devamını Oku
14.04.2018
Kaldı 7

Kaldı 7

Devamını Oku
01.04.2018
Mürettebat ne yapsın

Mürettebat ne yapsın

Devamını Oku
15.03.2018
Adalet ve sosyalizm

Adalet ve sosyalizm

Devamını Oku
11.03.2018
Bu maçın ana fikri

Bu maçın ana fikri

Devamını Oku
02.03.2018
Sadece bir adam

Sadece bir adam

Devamını Oku
21.02.2018
Prometheus gibi

Prometheus gib

Devamını Oku
17.02.2018
Bir Karşıyaka masalı

Bir Karşıyaka masalı

Devamını Oku
16.02.2018
Beşiktaş bildiğiniz gibi

Beşiktaş bildiğiniz gibi

Devamını Oku
22.01.2018
Ahlaklı hovarda

Ahlaklı hovarda

Devamını Oku
18.12.2017
Top böyle oynanır

Top böyle oynanır

Devamını Oku
03.12.2017
Dalga bile yoktu

Dalga bile yoktu

Devamını Oku
26.11.2017
Öyle bir havada geldi ki

Öyle bir havada geldi ki

Devamını Oku
22.11.2017
Bir İzmir masalı...

Bir İzmir masalı...

Devamını Oku
06.11.2017
Pişman ölmek

Pişman ölmek

Devamını Oku
02.11.2017
Beşiktaş’ı vurdular!

Beşiktaş’ı vurdular!

Devamını Oku
24.10.2017
Ülkenin fotokopisi gibi

Ülkenin fotokopisi gibi

Devamını Oku
02.10.2017
Çoğalıyor bu adamlar

Çoğalıyor bu adamlar

Devamını Oku
27.09.2017
Beşiktaş demek

Beşiktaş demek

Devamını Oku
19.09.2017
Beşiktaş ‘Harlem’ takımı değildir

Beşiktaş ‘Harlem’ takımı değildir

Devamını Oku
10.09.2017
Solculuk hastalığı

Solculuk hastalığı

Devamını Oku
19.08.2017
Devekuşları bile gülerdi

Devekuşları bile gülerdi

Devamını Oku
14.08.2017
Bugünler de geçer

Bugünler de geçer

Devamını Oku
07.08.2017
Şampiyonluk da önemli

Şampiyonluk da önemli

Devamını Oku
29.05.2017
Sonra, sen kazanırsın

Sonra, sen kazanırsın

Devamını Oku
21.05.2017
Gazetecilere selam olsun

Gazetecilere selam olsun

Devamını Oku
16.05.2017
Son saniye yıkıldı

Son saniye yıkıldı

Devamını Oku
08.05.2017
Tam unuttu derken

Tam unuttu derken

Devamını Oku
25.04.2017
Hava dönmedi!

Hava dönmedi!

Devamını Oku
21.04.2017
İnönü’ye bekleriz

İnönü’ye bekleriz

Devamını Oku
14.04.2017
Kutup Yıldızı

Kutup Yıldızı

Devamını Oku
03.04.2017
Bunu okumalısınız

Bunu okumalısınız

Devamını Oku
17.03.2017
Lig yeni başladı

Lig yeni başladı

Devamını Oku
13.03.2017
70’li yıllar gibi

70’li yıllar gibi

Devamını Oku
05.03.2017