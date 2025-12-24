Beşiktaş belki de ilk kez topa bu kadar hâkim olup oyuna yön verdiği bir maç çıkardı. İlk 15 dakika Fenerbahçe yarı sahasında etkili olan Siyah-Beyazlılar, bir ara bocalasa da Cerny’nin golüyle öne geçti. Ama Kartal’ın kâbusu yakasını bırakmadı, yine öne geçtiği bir maçta kalesinde golü görmeyi başardı! Fenerbahçe’deki 9 eksik, oyununa büyük etki etti. Tedesco’nun kenarda hamle oyuncusu yoktu. Sergen Yalçın akıllı bir taktikle takımını bu kez ikinci yarı geri çekmedi, ön alanda kalmasını istedi, hızlı hücumlar kovaladı. Üst üste 3 pozisyonu F.Bahçe kalecisi Tarık çıkardı. Verilen verilmeyen penaltılar tartışılırken gecenin kahramanı Cerny bir kez daha sahneye çıkıp Beşiktaş’a 2-1’lik derbi galibiyetini getirdi. Bu sonuç büyük moraldir ama Beşiktaş devre arasında eksiklerini tamamlamalı.