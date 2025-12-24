Cumhuriyet Gazetesi Logo
İlkesizlik tutarsızlık
Öztin Akgüç
Son Köşe Yazıları

İlkesizlik tutarsızlık

24.12.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

İlke, bir alanda olayı tanımlayan temel kural, önerme, prensiptir. Herhangi bir düzenin dayanağı, işlevini yöneten temeldir; davranışlarda, fikir ve önerilerde tutarlılık sağlar.

İlkesizlik yanı sıra kişisel beklentiler, polemik yapma, gündem yaratma, saptırma, irdelemeden her konuda görüş bildirme tutkusu çelişkilere, 180 derece dönüşlere, esnekliğe, çarpık, muğlak ifadelere; önerilere, tutarsızlığa yol açar. Olaylara doğru tanı konamazsa, neden-sonuç ciddiyet bağı kurulamazsa, kişisel beklentiler gizlenirse saptırmalar, çelişkiler, tutarsızlıklar sürer.

Kapitalizm, emperyalizm, örtülü kolonyalizm olgusu göz ardı edilirse ilkeli tutarlı politikalar belirlenemez, açıklamalar yapılamaz.

Olayların temelinde ABD’nin BOP (GOP) projesi; proje kapsamında Erdoğan’ın iktidar süresini uzatmak yatar.

Kamuoyunu ikna için “terörsüz Türkiye” mottosu ile başlatılan sürece, Bahçeli’nin DEM sıralarını ziyaret ederek tokalaşmasıyla başladığı izlenimi verilmekte, bu bağlamda Bahçeli’nin HDP, DEM, Öcalan hakkındaki önceki görüşleri, savları açıklanarak çelişkilere, düşüşe, tenakuza dikkat çekilmektedir.

Süreç, Bahçeli’nin inisiyatifiyle başlanmış görünse de Bahçeli aracı olmuştur. Erdoğan’ın Cumhur İttifakı’nın iktidarı yitirmesi, ABD’nin BOP projesini büyük ölçüde aksatır. ABD, Trump, talimat ve isteklerde bulunamaz. Tom Barrack tipi büyükelçiler atanamaz, yönlendirmede, açıklamalarda bulunamaz. Aslında Barrack dürüst davranmakta, açıklamalarda gerçek niyeti, amacı ortaya koymaktadır. Ne yazık ki vatandaşın önemli birçoğunluğu duymazlıktan gelmekte ya da Barrack’a tepki vermemektedir. Sorun, Tom Barrack’ın “persona non grata” ilan edilmesiyle çözülmez. Tom Barrack politika belirleyici değil, nihayet sözcüsüdür.

PKK’yi örgütleyen, silahlı destek veren güç ABD’dir. Türkiye’de terör olaylarının başlamasıyla ABD’nin BOP (GOP) projesinin eşzamanlı olduğu dikkatten kaçmamalıdır. Öcalan, kurucu önder değil, bir figürdür.

Öcalan, yabancı bir haber ajansı, CIA veya Mossad tarafından doğrudan teslim edilmiş değildir ama izi belirlenmiş, tutuklanması yolu açılmıştır. Öcalan’ın tutuklanması sağlanmış, idam edilmeme koşuluyla bir anlamda paketlenmiştir. Öcalan bir Truva atıdır. Böylece yaşamı garanti alıntına alınmış, örgütle ilişkisi kesilmemiş, siyasal bir figür olarak kalması sağlamıştır. Öcalan teslim edilmedi, büyük bir olasılıkla günümüzde iltica edecek, sığınacak yer arayacak, ABD tarafından bir şehirde korunacaktır.

Oy hesaplarıyla, bazı çevrelere hoş görünmekle, emperyal güçlere biat edici ilişki sürdürmekle tutarlılık sağlanamaz. İlkeli olmak, ilkeler çerçevesinde davranmak, politika geliştirmek gerekir.

Ülkede bağımsızlık savaşının başlangıcından itibaren bağımsızlığı, özgürlüğü, ulusal devleti içselleştirmemiş bir karşıt kitlenin ve komprador grubun varlığı ikili oyunlar dikkate alınmadan da olaylara doğru tanı konulamaz; ilkesiz, tutarsız sürüklenilir.

Kamuoyunun sorgulaması, irdelemesi, gereğinde tepkileri vermesi gerekir. Ufak kişisel hesaplarla, beklentilerle sorunlar çözülemez. Çözüm, ülkenin tam bağımsız laik sosyal hukuk devlet olmasıdır. Onurlu yaşam da bu amacı gerektirir.

Bireyler kendilerinin, ülkenin, devletin onurunu korumalıdır. “Önce onur ardından da özgürlükler kaybolur.” -Sokrates

İlgili Konular: #Bahçeli #Terör #Trump #Kapitalizm #Tom Barrack

Yazarın Son Yazıları

İlkesizlik tutarsızlık

İlke, bir alanda olayı tanımlayan temel kural, önerme, prensiptir.

Devamını Oku
24.12.2025
Yargı terörü

Terör, bir iktidarı, bir gücü zorla kabul ettirmek amacıyla sistemli şekilde şiddet kullanma, yıldırma, korkutma, tedhiştir.

Devamını Oku
17.12.2025
Sorun üretimsizlik, verimsizlik, kötü yönetim

Enflasyon, en yalın tanımıyla arztalep dengesizliği nedeniyle fiyatların yükselme sürecidir.

Devamını Oku
10.12.2025
Son kale CHP yıkılmamalıdır!

Kuvayı Milliye, Milli Mücadele, bağımsızlık savaşımıyla eşanlı din motifli dış destekli karşı hareket başlamıştır.

Devamını Oku
03.12.2025
Sosyal demokrasi

Sosyal demorasi, halkın katılımıyla sosyal refahı, gönenci ençoklama; halkın egemenliği, özgürleşmesi amaçlı siyasal düzendir.

Devamını Oku
26.11.2025
Örtülü kolonyalizm

Kolonyalizm, sömürgecilik bir devletin kendi sınırları dışındaki ülkeler üzerinde hegemonya, egemenlik kurarak ideolojik, kültürel, siyasal, ekonomik baskılarla siyasal, ekonomik çıkar sağlamasıdır.

Devamını Oku
19.11.2025
Cari denge net hata noksan

Ödemeler dengesinde “net hata noksan” kalemi...

Devamını Oku
12.11.2025
Birileri bizi kandırıyor

Başlık Halkın Haberi renkli sunucusu Ekrem Açıkel’den esinleme; ama fikir Montaigne “Halk doğru olan çok şeyi bilmemeli; yanlış olan çok şeye inanmalıdır”.

Devamını Oku
05.11.2025
Korku kültürü

Korku kültürü, bireyin; özgüvenini yitirmesine, söyleneni yapmasına, özgürce seçimini önlemeye, özsaygısından yoksunlaştırmaya, değersizleştirilmesine yöneliktir.

Devamını Oku
29.10.2025
Meşruiyet

Trump’ın büyükelçi Barrack’a “Erdoğan’a meşruiyet verelim” talimatı, meşruiyet tartışmasına yol açtı.

Devamını Oku
22.10.2025
Bilgilendirme

Bilgilendirmede amaç, kamuoyunu aydınlatma, bilgi eksikliğini, oluşan veya oluşturulmak istenen bilgi kirliliğini gidermektir.

Devamını Oku
15.10.2025
İttifak

İttifak, tek taraflı irade beyanı ile gerçekleşmez.

Devamını Oku
08.10.2025
Planlı kalkınma

Planlı kalkınma

Devamını Oku
01.10.2025
CHP ve koalisyon

Önerilerde bulunurken geçmişte yaşanan olaylardan, deneyimlerden ders alarak gelecekte olabilecek kötü gelişmelerden kaçınmak, uyarıda bulunmak gerekir.

Devamını Oku
24.09.2025
Sosyal dayanışma-sorumluluk

Planlanan, vaat edilen büyük işlerden, söylemlerdense yapılan ufak işler daha yararlıdır.

Devamını Oku
17.09.2025
Sorun-süreç-çözüm

Çözüm için soruna doğru tanı koymak, amacı belirlemek, süreci amaç doğrultusunda ilerletmek gerekir.

Devamını Oku
10.09.2025
Gelir artışı ve dağılım

Ekonomi politikasının ana amaçlarından biri de gelirin yeniden dağılımı, dağılımın eşitlikçi yöne evrilmesidir.

Devamını Oku
03.09.2025
İyinin dışlanması

Barışçıl, eşitlikçi, gönenç düzeyi yüksek, doğası, çevresi korunmuş bir kürede yaşamak olanaklı ve hedeflenmiş iken savaşların sürdüğü, yoksulluğun, açlığın yaygınlaştığı, haksızlığın arttığı çevrenin, doğanın sürekli kirletildiği, ortalama yaşam kalitesinin düştüğü bir kürede yaşıyoruz.

Devamını Oku
27.08.2025
Sıradanlığın başatlığı

Barışçıl, güvenli, insan kaynağı gelişmiş, eşitlikçi, çevre ve doğal kaynakları korunmuş bir dünya hedeflenirken iklim krizine girmiş, çevresi, doğası giderek kirlenen, açlığın, yoksulluğun yaygın olduğu, eşitsizliğin, şiddetin arttığı, kuralsız, düzensiz, güvenli olmayan bir dünyada yaşıyoruz.

Devamını Oku
20.08.2025
Kalkınma hedeflerimizin neresindeyiz?

Birleşmiş Milletler’e üye ülkeler, 2000 yılında yeni girilen döneme ilişkin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini kabul ettiler.

Devamını Oku
13.08.2025
CHP’li olabilmek

CHP’li olabilmek, CHP etiketi taşımayı değil, etik değerlere, niteliklere sahip olmayı gerektirir.

Devamını Oku
06.08.2025
Ödün vermeye hazırlar

Ülkede barış, terörsüz Türkiye mottosu ile de bezenmiş bir BOP (GOP) kurgusu sahneleniyor.

Devamını Oku
30.07.2025
Komprador grup

Kolonyalizm, sömürgecilik döneminde kolonilerde başat sömürgeci güçlerle işbirliği yapan...

Devamını Oku
23.07.2025
Cumhur İttifakı’nın jokeri Kılıçdaroğlu

2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde, yine parti örgütünün onayı olmadan, Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu tarafından biraz da gayri ciddi şekilde kürsüye çağrılarak resen aday ilan edilmiş; İnce seçimde genel merkez tarafından desteklenmediği yakınmasıyla partiden ayrılmıştır.

Devamını Oku
16.07.2025
Başarısızlık kanıtı cari işlemler açığı

Ekonomi politikasının başarısı tartışmalarında başarısızlık kanıtı cari işlem açığı.

Devamını Oku
09.07.2025
Türkiye zaten ilk sıradaydı

ABD’nin BOP (GOP) kapsamında Irak ve Suriye’yi hallettikten sonra güncel olarak İran, ardından da sıranın Türkiye’ye geleceği yorumları yapılıyor.

Devamını Oku
02.07.2025
Kalkınma engelleri

Ekonomik kalkınma, büyüme konusuna odaklanıldığında ağırlıklı olarak yatırım, sermaye birikimi, finansman, teknoloji gündeme getirilir.

Devamını Oku
25.06.2025
Faiz ve tasarruf

Klasik iktisat öğretisinde faiz etkili araçtır...

Devamını Oku
18.06.2025
Ekonomik büyüme!

Bir ekonominin kalkınma aşamasına geçmeden önce gayri safi yurtiçi ve milli hasılasının (GDP-GNP) artması gerekir.

Devamını Oku
11.06.2025
Genel eğilim halkoylaması

PKK’nin karalama, itham, yol gösterme, övünme ile dolu bildirgesi veya memorandumu; devletin egemen karakteri, bağımsız üniter, ulusal yapısı, Türkiye devletini uluslararası olarak tanıyan Lozan Antlaşması konularında tartışmalara yol açtı.

Devamını Oku
04.06.2025
Merkez Bankası rezervi

TC Merkez Bankası’nın brüt, net rezervi arttı, eksildi bilgisinden çok, merkez bankaları niçin rezerv bulundururlar, rezerv yeterliliğinin ölçütleri nelerdir, rezerv nasıl değerlendirilmeli, kullanılmalıdır sorularının yanıtları bilgilendirmede yararlı olur.

Devamını Oku
28.05.2025
Sözcüklerin büyüsü

Sözcükler büyülüdür. Etki altına alır, belirli somut bir amaca yönlendirir, umuda kaptırır. “Barış” da büyülü bir sözcüktür.

Devamını Oku
21.05.2025
Bir dogma: Yabancı sermaye yatırımı

İktisatta irdelenmeyen, bulgularla da kanıtlanmayan bir inanç, has, dogma da yabancı sermaye yatırımıdır. Yabancı sermaye yatırımı bir “panacea”, her derde deva olarak önerilir. Yabancı sermaye gelecek, üretim, istihdam artacak, enflasyon hız kesecek, döviz, teknoloji, yönetim deneyimi girişi olarak kriz sonlanacak.

Devamını Oku
14.05.2025
Olaylar ve anılar

Olaylar ve anılar

Devamını Oku
07.05.2025
Faşizan hukuk düzeni

Faşizan hukuk düzeni

Devamını Oku
30.04.2025
Türkiye’nin temelinin atıldığı gün

Türkiye’nin temelinin atıldığı gün

Devamını Oku
23.04.2025
Gelir dağılımı ekonomik kalkınma

Gelir dağılımı ekonomik kalkınma

Devamını Oku
16.04.2025
Diploma

Diploma

Devamını Oku
09.04.2025
Çevresel sermaye varlığı

Çevresel sermaye varlığı

Devamını Oku
02.04.2025
Dış politikada sağgörü

Dış politikada sağgörü

Devamını Oku
26.03.2025