İlke, bir alanda olayı tanımlayan temel kural, önerme, prensiptir. Herhangi bir düzenin dayanağı, işlevini yöneten temeldir; davranışlarda, fikir ve önerilerde tutarlılık sağlar.

İlkesizlik yanı sıra kişisel beklentiler, polemik yapma, gündem yaratma, saptırma, irdelemeden her konuda görüş bildirme tutkusu çelişkilere, 180 derece dönüşlere, esnekliğe, çarpık, muğlak ifadelere; önerilere, tutarsızlığa yol açar. Olaylara doğru tanı konamazsa, neden-sonuç ciddiyet bağı kurulamazsa, kişisel beklentiler gizlenirse saptırmalar, çelişkiler, tutarsızlıklar sürer.

Kapitalizm, emperyalizm, örtülü kolonyalizm olgusu göz ardı edilirse ilkeli tutarlı politikalar belirlenemez, açıklamalar yapılamaz.

Olayların temelinde ABD’nin BOP (GOP) projesi; proje kapsamında Erdoğan’ın iktidar süresini uzatmak yatar.

Kamuoyunu ikna için “terörsüz Türkiye” mottosu ile başlatılan sürece, Bahçeli’nin DEM sıralarını ziyaret ederek tokalaşmasıyla başladığı izlenimi verilmekte, bu bağlamda Bahçeli’nin HDP, DEM, Öcalan hakkındaki önceki görüşleri, savları açıklanarak çelişkilere, düşüşe, tenakuza dikkat çekilmektedir.

Süreç, Bahçeli’nin inisiyatifiyle başlanmış görünse de Bahçeli aracı olmuştur. Erdoğan’ın Cumhur İttifakı’nın iktidarı yitirmesi, ABD’nin BOP projesini büyük ölçüde aksatır. ABD, Trump, talimat ve isteklerde bulunamaz. Tom Barrack tipi büyükelçiler atanamaz, yönlendirmede, açıklamalarda bulunamaz. Aslında Barrack dürüst davranmakta, açıklamalarda gerçek niyeti, amacı ortaya koymaktadır. Ne yazık ki vatandaşın önemli birçoğunluğu duymazlıktan gelmekte ya da Barrack’a tepki vermemektedir. Sorun, Tom Barrack’ın “persona non grata” ilan edilmesiyle çözülmez. Tom Barrack politika belirleyici değil, nihayet sözcüsüdür.

PKK’yi örgütleyen, silahlı destek veren güç ABD’dir. Türkiye’de terör olaylarının başlamasıyla ABD’nin BOP (GOP) projesinin eşzamanlı olduğu dikkatten kaçmamalıdır. Öcalan, kurucu önder değil, bir figürdür.

Öcalan, yabancı bir haber ajansı, CIA veya Mossad tarafından doğrudan teslim edilmiş değildir ama izi belirlenmiş, tutuklanması yolu açılmıştır. Öcalan’ın tutuklanması sağlanmış, idam edilmeme koşuluyla bir anlamda paketlenmiştir. Öcalan bir Truva atıdır. Böylece yaşamı garanti alıntına alınmış, örgütle ilişkisi kesilmemiş, siyasal bir figür olarak kalması sağlamıştır. Öcalan teslim edilmedi, büyük bir olasılıkla günümüzde iltica edecek, sığınacak yer arayacak, ABD tarafından bir şehirde korunacaktır.

Oy hesaplarıyla, bazı çevrelere hoş görünmekle, emperyal güçlere biat edici ilişki sürdürmekle tutarlılık sağlanamaz. İlkeli olmak, ilkeler çerçevesinde davranmak, politika geliştirmek gerekir.

Ülkede bağımsızlık savaşının başlangıcından itibaren bağımsızlığı, özgürlüğü, ulusal devleti içselleştirmemiş bir karşıt kitlenin ve komprador grubun varlığı ikili oyunlar dikkate alınmadan da olaylara doğru tanı konulamaz; ilkesiz, tutarsız sürüklenilir.

Kamuoyunun sorgulaması, irdelemesi, gereğinde tepkileri vermesi gerekir. Ufak kişisel hesaplarla, beklentilerle sorunlar çözülemez. Çözüm, ülkenin tam bağımsız laik sosyal hukuk devlet olmasıdır. Onurlu yaşam da bu amacı gerektirir.

Bireyler kendilerinin, ülkenin, devletin onurunu korumalıdır. “Önce onur ardından da özgürlükler kaybolur.” -Sokrates