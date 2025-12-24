Her iki takımda da büyük eksikler var. Ve Fenerbahçe 7, Beşiktaş 6 yerli oyuncuyla sahada. Kartal’da Cerny forvet arkasında Orkun daha geride Salih onun yanında. Yani etkili bir diziliş değil bu. Zaten Fener orta alanda çok rahat. Siyah-Beyazlılar ise ileride baskı kuramıyor. Geriden oyun kurmaya ise hiç çalışmamışlar. Bu da Fenerbahçe’nin bol alan bulmasının nedeni. Fakat Beşiktaş ilk hızlı çıkışı ve ilk isabetli vuruşuyla golü buluyor. Ama VAR’dan gelen penaltıyla -Abraham rakibinin formasını çekmiş- Fenerbahçe hemen karşılık veriyor. Yani yine Beşiktaş aleyhine verilen kolay bir penaltıyla. 2. yarı karşılıklı pozisyonlarla başlıyor. Ama kaleci Tarık’ın kurtarışları daha fazla. Son 25 dakikaya girerken yine dağılıyor maç. 83’te Orkun’un itilmesi pozisyonunda VAR yok oluveriyor. Fakat maçın en iyisi Cerny uzatmada golü buluyor ve 3 puan Beşiktaş’ın oluyor.