Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sergen mi Rafa Silva mı?
Orhan Can
Son Köşe Yazıları

Sergen mi Rafa Silva mı?

17.11.2025 15:23
Güncellenme:
Takip Et:

Şike operasyonunda yazmıştım.

Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru…

Kimdir bu Katharina Blum?

Neden onuru çiğnenmişti?

Zamanın hainleri kulüp yöneticilerine yapmıştı.

Sonra askerlere, bilim insanlarına, gazetecilere…

Daha sonra belediyecilere…

Gazetecilere her daim devam tabii…

Şimdi, “sosyal medya” denen “mitralyöz” baskın kültür…

Sosyal medyanın acımasız “kurşunları” da şu sıralar Sergen Yalçın’a…

Bakın bu, medyanın cinayet aleti Kalaşnikofa dönüşmesinin hikayesidir!

Günlerce linç edilen Sergen Yalçın’ın, Rafa’nın menajerinin açıklaması ile olayın temizi olduğu ortaya çıktı.

(Sergen Yalçın bu olaydan aklandı. Ancak, Sergen kıskançlığı linç edilmeye devam edeceğini gösteriyor)

Gazeteciler, yapılan açıklamaların satır aralarında nelerin olduğunu, cümlelerin içindeki gizli kodları görürler.

21 maddelik açıklamanın son maddesine kadar itiraf vardır.

Hani “Şecaat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söyler” misali…

‘Kendisini anlatırken yediği naneleri anlatmaktır’ bunun adı…

“Bize projelerde sözler verildi hiçbiri olmadı” deniliyor. “Kandırıldık” diyorlar. Besbelli, transferi yapanlar ikna sürecinde kendileri açısından iyi iş çıkarmışlar..

Kısacası “Bütün bu haltları gitmek için yapıyoruz” diyor adam!

Besbelli iyi bir teklif almışlar ki gitmek için böylesine ukalaca davranıyorlar.

Ancak işin içine FIFA mifa lafı girince de ‘Sözleşmeye sadığız’ deniyor.

Açıklamanın en trajı-komik kısmı ise Nevzat Demir Tesisleri koordinatörünün ismiyle “Bu konuyu defalarca konuştuk, o bizi anlayışla karşıladı" denmesi...

Birader, bahsettiği kişi tesis koordinatörü tesis, kulüp başkanı değil!

Sözleşmeyi o feshedemez!

Hayat böyle bir şey işte, ‘Davacının ahmağı derdini mübaşire anlatırmış’…

Yediler salkımı ama ele verdiler talkını… Futbolu bırakma hikayesi ise aslında tehdidin hasosu. Açıklamada ne diyor “kızgınlıkla” söylendi. Ağızdan kaçtı... İnanırsan üstüne çay da içebilirsin.

Sergen Yalçın’a kibirli, egolu denilebilir. Takım kurgusu hatalı diyebilirsiniz ama bu olayda mağdur olduğu belli…

( NOT: 21 maddelik açıklama, “yönetimin” olayları “yönetemediğini” de göstermiştir. Aylardır adam müdahale etmez mi? )

Peki şimdi,

haftalardır Sergen’e yapılan linç, onur kırıcı paylaşımlar ne olacak?

Kim verecek bunların hesabını…

Ne çok Sergen Yalçın başarısız olsun isteyen varmış.

Ne çok insan varmış “Sergen zora düşsün de vuralım” diyen.

İçten içe kin duyan, nefret eden… Kıskanç ve haset!

Bu olay gösterdi ki Beşiktaş’ın düşmana ihtiyacı yok, içeridekiler yetiyor…

Bakın, gazetecilik okulunda okurken çok idealisttik.

Güneşten su sıkardık!

Sert çocuklardık.

Hem muhabirlik yapar hem de okurduk.

Baba paramız yoktu…

Gece muhabirliği yapar, gündüzleri okul kantinindeki banklarda uyurduk.

Ahlak, erdem, onur ilke meselesiydi. Yalan söylendiğinde etrafındakiler tarafından kınanırdın. Hırssız olan ise dışlanırdı.

Ne çok severdim Attila İlhan’ın o dizelerini…

İdealizmi anlatması bakımından yazıyorum,

“O sözler ki bir kere çıkmıştır ağzımızdan

uğrunda asılırız...” derdik...

Yani, sadece gerçeğin peşinde koşardık.

Elbette o yıllarda da suçsuz insanlar başlıklarla vurulurdu.

Kelimelerle, harflerle kurşuna dizilirdi.

Hem de manşetlerden…

Suçlu olduğu kanıtlanana kadar herkes masumdu oysa.

Bir kitap önerilmişti bize. Tiyatrosu bile vardı.

“Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru”

İletişim okullarında ders olarak okutulası gereken bir kitap.

Konusu şöyleydi:

Almanya’da yaşayan Katharina Blum isimli bir kadın vardır.

Anacığı ile yaşar.

Güzel sayılmaz. Hatta kimsenin dikkatini bile çekmeyen bir kadındır.

Tabii 70’li yıllarda tüm dünyada Sosyalizm rüzgarları esmektedir..

İtalya’da Kızıl Tugaylar, Almanya’da “Baader-Meinhof” örgütü.

Bir gün Katharina’nın oturduğu apartmana bir erkek taşınır.

Örgüt üyesidir...

Sıradan ve yalnız bu Alman kadınına ilk kez biri ilgi gösterir.

Aslında kendini kamufle etmek için yapar bunu.

Kadına gülümser. Kibar davranır. Katharina’ya sıcak davranır.

Yüreğinde bir “Kıpraşma” hisseder Katharina.

Komşuya yemek yapar, onunla konuşur Katharina.

Çok geçmez, evi polisler basar.

Adam kaçar ama karşı dairedeki Katharina gözaltına alınır…

Tabii manşetler yıkılır!

“Dişi militan yakalandı..”, “Katilin sevgilisi..”, “Örgüt üyesi..”, “Anarşist..” vs.

Günlerce sürer yargısız infaz.

Sorgulamadan yayın yapar Alman medyası!

Masum bir insanın hayatı karartılır acımasızca…

Oysa; o güne kadar, hiç kimsenin ilgi göstermediği sıradan bir Alman kadındır o!

Suçsuz olduğu ortaya çıkar Katharina’nın…

Serbest bırakılır ama adı bir kez ‘Dişi militan’ veya ‘teröriste’ çıkmıştır…

Örgütle mörgütle uzaktan yakından alakası olmasa bile artık ona herkes anarşist gözüyle bakmaktadır. Damgalanmıştır artık!

İşte, Katharina Blum’un çiğnenen onurunun hikayesi budur!

Hukuk önünde aklansa bile Katharina, yapılan haberler nedeniyle toplum gözünde suçludur…

Masum olduğu halde medya tarafından suçlu ilan edilmek!

Ahmed Arif’in bu dizeleri ne kadar güzel şiirdir yahu:

Vurulsam kaybolsam derim,

Çırılçıplak, bir kavgada,

Erkekçe olsun isterim,

Dostluk da, düşmanlık da.

Hiçbiri olmaz halbuki…

Gerçekten neden erkekçe olmaz ki hiçbir şey…

Unutmayın günün zalimleri!

Bir gün,

sizin de onurunuz çiğnenirse,

sakın şaşırmayın…!

OC’den bugünlük bu kadar anam babam…

En Kalbi Muhabbetlerimle...

Ben CAN; Orhan Can…

İlgili Konular: #beşiktaş #sergen yalçın #rafa silva

Yazarın Son Yazıları

Sergen mi Rafa Silva mı?

Sergen mi Rafa Silva mı?

Devamını Oku
17.11.2025
Beşiktaş’a da bir Atatürk lazım

Sahada takımın başında Sergen yoktu.

Devamını Oku
08.11.2025
Orhan Can yazdı: 'Fenerbahçe Beşiktaş’ı nasıl yendi?'

Dünya ve Beşiktaş’ın yıldızı Ouaresma da stattaydı.

Devamını Oku
03.11.2025
'Beşiktaş’ın formalite maçı'

'Beşiktaş’ın formalite maçı'

Devamını Oku
26.10.2025
Tanrılar cezalandıracağı kişinin önce aklını alır

Tanrılar cezalandıracağı kişinin önce aklını alır

Devamını Oku
22.10.2025
Bir defa sınırı aşan için artık sınır yoktur. (*)

Bir defa sınırı aşan için artık sınır yoktur. (*)

Devamını Oku
18.10.2025
’O kadar ileri gittik ki artık geri dönemeyiz…’

Ben aslında size Adanalı Montella’yı anlatacaktım.

Devamını Oku
12.10.2025
Hayalgücüspor

Hayalgücüspor

Devamını Oku
08.08.2018
‘Satarım Sattırmam’

‘Satarım Sattırmam’

Devamını Oku
24.07.2018
VAR ya da HAM

VAR ya da HAM

Devamını Oku
19.07.2018
Kiziroğlu Beşiktaş Bey

Kiziroğlu Beşiktaş Bey

Devamını Oku
08.05.2018
Ciddiye alacaksın yaşamayı..

Ciddiye alacaksın yaşamayı..

Devamını Oku
14.04.2018
Kaldı 7

Kaldı 7

Devamını Oku
01.04.2018
Mürettebat ne yapsın

Mürettebat ne yapsın

Devamını Oku
15.03.2018
Adalet ve sosyalizm

Adalet ve sosyalizm

Devamını Oku
11.03.2018
Bu maçın ana fikri

Bu maçın ana fikri

Devamını Oku
02.03.2018
Sadece bir adam

Sadece bir adam

Devamını Oku
21.02.2018
Prometheus gibi

Prometheus gib

Devamını Oku
17.02.2018
Bir Karşıyaka masalı

Bir Karşıyaka masalı

Devamını Oku
16.02.2018
Beşiktaş bildiğiniz gibi

Beşiktaş bildiğiniz gibi

Devamını Oku
22.01.2018
Ahlaklı hovarda

Ahlaklı hovarda

Devamını Oku
18.12.2017
Top böyle oynanır

Top böyle oynanır

Devamını Oku
03.12.2017
Dalga bile yoktu

Dalga bile yoktu

Devamını Oku
26.11.2017
Öyle bir havada geldi ki

Öyle bir havada geldi ki

Devamını Oku
22.11.2017
Bir İzmir masalı...

Bir İzmir masalı...

Devamını Oku
06.11.2017
Pişman ölmek

Pişman ölmek

Devamını Oku
02.11.2017
Beşiktaş’ı vurdular!

Beşiktaş’ı vurdular!

Devamını Oku
24.10.2017
Ülkenin fotokopisi gibi

Ülkenin fotokopisi gibi

Devamını Oku
02.10.2017
Çoğalıyor bu adamlar

Çoğalıyor bu adamlar

Devamını Oku
27.09.2017
Beşiktaş demek

Beşiktaş demek

Devamını Oku
19.09.2017
Beşiktaş ‘Harlem’ takımı değildir

Beşiktaş ‘Harlem’ takımı değildir

Devamını Oku
10.09.2017
Solculuk hastalığı

Solculuk hastalığı

Devamını Oku
19.08.2017
Devekuşları bile gülerdi

Devekuşları bile gülerdi

Devamını Oku
14.08.2017
Bugünler de geçer

Bugünler de geçer

Devamını Oku
07.08.2017
Şampiyonluk da önemli

Şampiyonluk da önemli

Devamını Oku
29.05.2017
Sonra, sen kazanırsın

Sonra, sen kazanırsın

Devamını Oku
21.05.2017
Gazetecilere selam olsun

Gazetecilere selam olsun

Devamını Oku
16.05.2017
Son saniye yıkıldı

Son saniye yıkıldı

Devamını Oku
08.05.2017
Tam unuttu derken

Tam unuttu derken

Devamını Oku
25.04.2017
Hava dönmedi!

Hava dönmedi!

Devamını Oku
21.04.2017