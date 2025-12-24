Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye’nin gündemi ne?
Arif Kızılyalın
Son Köşe Yazıları

Türkiye’nin gündemi ne?

24.12.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Öncelikle hiçbir hava sahası aşılmaz değil, bunu Yemen ve İran füzelerine hedef olan Tel Aviv’de gördük. Oysa İsrail, dünyanın en iyi hava savunma sistemine, “demir kubbe”ye sahip ve yüzölçümü bizim Konya’nın yarısı kadar! O yüzden “Nerede bu bizim çelik kubbe?” denmemeli 784 bin kilometrekarelik bir ülkede. Evet, Türkiye gecikti hava savunma sistemini kurmakta ama yola çıkıldı. Kaldı ki hava savunma sistemlerinde savaş ve barış dönemlerinde farklı uygulamalar vardır. Filtremeler ve alarmlar dönemsellik içerir, Hava Kuvvetleri başta olmak üzere TSK’yi eleştirmekten çok desteklemeliyiz. Bunu erken emekli edilen bir hava general söyledi, adının açıklanmaması ricasıyla.

Elbette sabit radarlarımızı atlatıp hava sahamıza girerek Gümüşhane, Kastamonu, Balıkesir, Bursa’ya kadar gelen “kimliği belirsiz” İHA’larla Ankara yakınlarında F-16’larımızca vurulan SİHA’nın yarattığı açığı önemsemeyeceğimiz anlamı çıkmasın bu yorumdan. Acaba birileri nabız mı yokluyor, yoksa gerçekten “başıboş” hava araçları Türkiye’yi mi sevdi (!) diye araştırılırken hava ve diğer savunma unsurlarımızın modernizasyonu öncelikli konumuz olmalı. İktidarıyla, muhalefetiyle ulusal güvenlik konusunu siyaset üstü düşünülmeli. “Baykar atılım yaptı, TUSAŞ ve ASELSAN ve diğer üreticiler de desteklenmeli” diyen yok TBMM sıralarında. Ayrıca Baykar’ın yakaladığı ivmenin altında TUSAŞ ve ASELSAN’ın motor teknolojisi var, keşke ikinci plana düşmeseler. Örneğin TUSAŞ’ın ANKA’sı özellikle uluslararası alanda Baykar Bayraktar kadar tanıtılsa Türkiye farklı bir noktada olurdu!

Ulusal güvenlik demişken Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum ve İsrail’in Doğu Akdeniz’de Rodos-Kıbrıs-Aşdod hattında görev yapacak 2 bin 500 kişilik ortak “acil müdahale gücü” oluşturması, jeopolitik açıdan sıkıntılı. Hele Netanyahu’nun tehditleri de düşünülürse! Yine Montrö sayesinde uzak durduğumuz RusyaUkrayna savaşı ve her an patlama potansiyeline sahip Suriye cephesi de eklenirse ülke bir anda ateş topunun içinde kalabilir.

Ve ne yazık ki bu konular topçu, popçu ve sonradan görme sözüm ona jet sosyetenin çarşı pazara düşen özel hayatları kadar ilgi görmüyor. Kimse kusura bakmasın, bir grup TV yöneticisiyle, sunucu hanımefendinin madde merakı ve WhatsApp mesajlaşmaları ulusal güvenliğin önünde değildir.

BÜTÇEYE BAKTINIZ MI?

Gerçi, sadece ulusal güvenlik değil, geçenlerde muhalefetin ret oyuna karşın kabul edilen bütçeyle enflasyonu da kimse konuşmuyor. 15 trilyon 631 milyar TL vergi toplanması öngörüldü 2026 için. Ağır vergi yükünün dağılımıysa adaletsizliğin resmi gibi. Örneğin 8.5 trilyon TL sadece iki dolaylı vergi ÖTV ve KDV’den geliyor, 3.5 trilyon TL Gelir Vergisi, 1.7 trilyon ise Kurumlar Vergisi. OECD ortalamasının iki misli vergi ödüyoruz. Mehmet Şimşek demiş ki bu bütçeyle: “Ben zenginden alamıyorum, fakirin tepesine bineyim.” Tabloya “adaletli” diyenleri başta Şimşek olmak üzere vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum! Ülkede konuşulmayan başka bir konu da asgari ücret görüşmeleriyle memur ve emekli için düşünülen “adaletsiz” maaş artışı. Köprülere, şuna buna yüzde 25 zam gelmişken özellikle SGK emeklisine yüzde 12, memur emeklisine de yüzde 18 zam vermek vicdansızlığın da ötesi bir durum! Çünkü gerçekleşen enflasyonla açıklanan enflasyon arasındaki fark tam yarı yarıya! Hele fiyat artışını barınma ve gıda üzerinden yorumlarsanız yüzde 63! Ama dedik ya ülkenin bahis, kokain, özel hayata ilişkin WhatsApp mesajlaşmaları gibi çok daha önemli (!) sorunları var, kimse bütçeyi, enflasyonu ve 2.7 trilyonluk açık beklentisini konuşmuyor!

İMRALI AKTÖRÜ VE SURİYE! 

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalarını tamamlayan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporu yazıladursun, Suriye’deki SDG krizi sürüyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın ani Şam ziyareti de bu bağlamda değerlendirilmeli. Kamuoyuna “PKK silah bıraktı” diye PR çalışması yapılsa da Suriye’nin kuzeyinde eli silahlı on binlerce terörist kalıntısından oluşan başına buyruk bir yapı var. El sıkışılan “İmralı aktörü” terörist başı Öcalan’ın karşılığı ise yok o topraklarda, SDG, ABD ve İsrail’in sözü geçiyor! O yüzden süreç yavaş ilerliyor diyenler, önce Suriye bataklığını kurutmalı. Önceki gün Halep’te PKKYPG’nin Suriye ordusu ile çatıştığını da düşünürsek bu iş o kadar kolay değil.

Dipnot: Türkiye’de madde bağımlılarının sayısı 10 milyonu aşmış. Kullanım yaşı bazı raporlarda 12’lere inmiş. Şöhretleri gözaltına alıp şov yapanlar, bu kirli ticarete engel olsa, örneğin uyuşturucu kartelinin başındaki “baron”lara uzansa operasyon daha iyi olacak! Hazır CHP lideri Özgür Özel, “Nerede bu baronlar” demişken!

İlgili Konular: #Mehmet Şimşek #Bütçe #Savunma #Öcalan

Yazarın Son Yazıları

Türkiye’nin gündemi ne?

Öncelikle hiçbir hava sahası aşılmaz değil, bunu Yemen ve İran füzelerine hedef olan Tel Aviv’de gördük

Devamını Oku
24.12.2025
İyi ki varsın BİDEV

Basketbol için Destek ve Eğitim Vakfı BİDEV 5. yaşını kutladı.

Devamını Oku
22.12.2025
Süper Angarya!

Dünya Kupası yılındayız.

Devamını Oku
19.12.2025
İsteyenin bir yüzü mü kara?

“İsteyenin bir yüzü kara” diye başlayan bir atasözü vardır, mecazda kusur olmaz derler.

Devamını Oku
17.12.2025
'TFF Başkanı hangi hakemi Galatasaray'a karşı doldurmuş?'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı’nın son dönemdeki açıklamaları üzerine düzenlediği basın toplantısında önemli konuları gündeme taşıdı; daha doğrusu İbrahim Hacıosmanoğlu’na bazı sorular sordu; deneyimli bir futbol paydaşı olarak da önerilerde bulundu.

Devamını Oku
13.12.2025
100 yıl önce 100 yıl sonra

ABD’nin Ortadoğu valisi (!) ve aynı zamanda Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın “Hazar petrol ve doğalgazına ulaşamıyoruz...

Devamını Oku
10.12.2025
Bahis ateşi söndü mü?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 1.5 ay önce aralarında üst klasman hakemlerinin de bulunduğu 152 ismin bahis oynadığını duyurmasıyla başlayan skandal, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Devamını Oku
05.12.2025
Siyaset-akademi!

Koç Üniversitesi’nin Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nı kazanan ekonomist Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, Koç mezunu bir bilim insanı, Chicago Üniversitesi’ndeki akademik tezleriyle IMF ve Dünya Bankası’nın aranan analizcileri arasında.

Devamını Oku
03.12.2025
Cezaevi mektubu!

19 Mart’tan bu yana Türkiye’nin gündeminde cezaevleri var.

Devamını Oku
26.11.2025
Büyük bahis var!

Dünya Paradans Şampiyonası Slovakya’nın Kosice kentinde yapıldı. Barış Bayraktar teklerde iki gümüş, Barış Bayraktar-Melisa Taşgın ikilisi de çiftlerde bronz madalya kazandı. Çok sayıda da dünya dördüncülğü var. Bu başarılar engelli yurttaşların sosyal hayata tutunması bağlamında önemli. Kadir-Nezihe Ünal, Mehmet Arık, Yasemin Uğurcan ve Maya Kanun’u emekleri, TDSF Başkanı Barış Korkmaz’ı da branşa verdiği destek nedeniyle kutlamak gerek..

Devamını Oku
25.11.2025
Bahçeli’nin mesajı kime?

MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında ana muhalefet partisi CHP, DEM ya da Yeni Yol Grubu’na mesaj vermedi...

Devamını Oku
19.11.2025
Nereden tutsanız elinizde kalıyor

Şimdi burada futbolcu, hakem, teknik adam, menajer ve yöneticileri suçluyoruz, peki sistemin hiç mi kabahati yok? Var ne yazık ki! Sistem de şöyle: Türkiye’de Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü’nün onay verdiği firmalar üzerinden futbolcu, hakem, teknik adam, TFF çalışanı değilseniz yasal olarak bahis oynarsınız.

Devamını Oku
18.11.2025
Sıra Play-Off’ta

Hedefi belliydi Bizim Çocukların.

Devamını Oku
16.11.2025
Bir ödülden ötesi

İş insanı, Fenerbahçe üyesi, milli sporcu Mustafa V. Koç’un Türk sporundaki vizyonunu yaşatmak amacıyla verilen...

Devamını Oku
13.11.2025
800 TL uğruna!

“İstihdam sağlıyorlar dokunmayalım” alışkanlığı yedi genç insanı daha yaşamdan kopardı.

Devamını Oku
12.11.2025
Devlet niye düğmeye bastı?

Futbolda, yasa dışı bahis skandalı için “Düğmeye devlet bastı” yorumunu yaptık geçen hafta.

Devamını Oku
08.11.2025
TFF başkanından telefon: 'Adları bu işe karışanlar...'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündem belirleyen -değiştiren- açıklamalar yaptı dün.

Devamını Oku
05.11.2025
Düğmeye devlet bastı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıkladığı “bahis skandalı”, her geçen gün boyut değiştirip genişlerken düğmeye futbol paydaşlarının değil “Devlet” erkinin bastığı konuşuluyor spor dünyasında.

Devamını Oku
04.11.2025
Kırmızı kart ve olay

BEŞİKTAŞ- Fenerbahçe derbisine kırmızı kartlar ve yüksek tansiyon damgasını vurdu. Kariyerinde ilk kez derbi yöneten hakem Ali Yılmaz, 25. dakikada Orkun Kökçü’nün, Edson’un arka adalesine tabanıyla yaptığı faulün ardından sarı kart gösterdi. VAR hakemi Sarper Barış Saka, Yılmaz’a izleme tavsiyesi yaptı.

Devamını Oku
03.11.2025
Bahis meselesi!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, 152 hakemin bahis oynadığını açıklamasıyla başlayan kriz her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.

Devamını Oku
31.10.2025
Atatürk’ün Cumhuriyeti!

“Arkadaşlar müzakere (görüşme) edeceğimiz kanunla yeni bir şey yapacak değilsiniz.

Devamını Oku
29.10.2025
Bahis beka sorunu!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371’inin bahis hesabının olduğunu, 152’sinin aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı.

Devamını Oku
28.10.2025
Kırmızı isyanı

GALATASARAY’IN Süper Lig’in 10. haftasında evinde 1-0 geriye düşüp Göztepe’yi 3-1 yendiği maça hakem Oğuzhan Çakır’ın kararları damgasını vurdu.

Devamını Oku
27.10.2025
Kıbrıs’ı görememek!

KKTC seçimlerinde CTP’nin hukukçu akademisyen lideri Prof. Dr. Tufan Erhürman’ın ezici bir üstünlükle Ersin Tatar’ı geride bırakıp cumhurbaşkanı seçilmesi sürpriz olarak değerlendirilse de beklenen bir sonuçtu.

Devamını Oku
22.10.2025
Başka İstanbul yok!

2036 Yaz Olimpiyat Oyunları’na aday olan İstanbul’un en önemli sınavı 2027 Avrupa Oyunları. İyi bir ev sahipliği, aksamayan bir organizasyon ve özellikle IOC’nin seçici kuruluyla yapılacak bire bir görüşmeler kadim kentin Olimpiyat düşünü gerçeğe dönüştürebilir.

Devamını Oku
21.10.2025
Gazze, Trump İnönü ve Türkiye!

Diplomatik bir tiyatro oyunu gibiydi Gazze Barış Antlaşması.

Devamını Oku
15.10.2025
Gençlik rüzgârı

Gürcistan’ı 4-1’le geçen Bizim Çocuklar, Kocaeli’nde adeta gençlik rüzgârı estirdi.

Devamını Oku
15.10.2025
Krizi yönetememek

Tam da kritik Gürcistan maçı öncesi gereksiz krizler yaşandı futbolda. İlki Lille’de oynayıp harikalar yaratan kaleci Berke’nin, ama sakatlığı, ama kadroya girememesi nedeniyle Milli Takım kampından ayrılması ve durumun da kamuoyuna TFF’nin “İzinsiz ayrıldı” diye aktarmasıydı.

Devamını Oku
14.10.2025
Farka koştuk

Sofya’nın kalbinde, Vasil Levski Stadyumu’ndaki 2026 Dünya Kupası grup eleme maçı sadece üç puanlık bir mücadele değil; iki moral yorgunu takımın yeniden ayağa kalkma savaşıydı.

Devamını Oku
12.10.2025
Tayyip Bey ve Biz!

Yazar Abdülhak Şinasi Hisar, Türk edebiyatında kırılmaya neden olan Fahim Bey ve Biz* adlı eserinde “biz” zamiriyle toplumun birçok kesimini kapsayan geniş bir çerçeveyi konu alır.

Devamını Oku
08.10.2025
TFF ayrımcılığı!

TFF’nin Trabzonlu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2 hafta önceki Trabzonspor-Gaziantep FK maçında, Bordo-Mavili ekibin golle sonuçlanabilecek atağını, “Oyunu başlatmadım” yorumu ile kesen FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler’i, “Hatalı değil, planlı eylem” diyerek kara listeye almış, kızağa çekmişti; hatta Arda Kardeşler’in hakemlik hayatının da bitirileceği söyleniyordu.

Devamını Oku
07.10.2025
Çünkü G.Saray!

Maç öncesi senaryolar vardı, “Galatasaray skorboardı kaldırdı, ağır yenilgi geliyor”.

Devamını Oku
02.10.2025
Victor Hugo’nun Ümraniye’si!

Fransız edebiyatının önde gelen yazarı Victor Hugo, Les Miserables (Sefiller) adlı eserinde 19. yüzyıl Fransa’sının ceza uygulamaları ve adalet anlayışı konusu edilir.

Devamını Oku
01.10.2025
Sadece başkansınız!

Trabzonspor-Gaziantep maçının FIFA kokartlı hakemi Arda Kardeşler, bariz hata yaptı, Trabzonspor’un gollük atağını kesti.

Devamını Oku
26.09.2025
Komünistler Moskova’yadan TRÇ açılımına

MHP lideri ve Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli, dönem dönem kritik mesajlar veriyor.

Devamını Oku
24.09.2025
Emniyet müdürü kararnamesi!

1970’lerdi, İstanbul’un en genç Emniyet müdürü unvanını taşıyan Ahmet Arif Kızılyalın (Sicil 7456) Cibali’de tonlarca kaçak sigarayı yakalatıp rütbe almış ve Plan Harekât Şube Müdürlüğü’ne getirilmişti.

Devamını Oku
17.09.2025
CHP ve Türkiye!

“Benim iki büyük eserim vardır; biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi’dir” demiş büyük Atatürk bundan 90 yıl önce; ardından da “CHP, halkın kendisidir” diyerek gelecek nesillere mesaj vermiş.

Devamını Oku
10.09.2025
Mücadele nerede?

İspanya; anlatmaya gerek yok.

Devamını Oku
08.09.2025
Zafer haftası

Geçen hafta 30 Ağustos’u kutladık; zafer, “Zafer benimdir” diyenlerin bayramıydı.

Devamını Oku
06.09.2025
Sevinç ve kâbus!

Bizim çocuklar Tiflis’te sahaya çıktı.

Devamını Oku
05.09.2025