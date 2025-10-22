Deus quem punire vult dementat

‘Tanrılar cezalandıracakları kişinin önce aklını alır’mış…

Bu işte yapılan işler ve açıklamalar “göstergedir”!

“Öyle” denilip ama “böyle” yapılıyorsa,

verilen “müjdeler” palavra çıkıyorsa…

Beşiktaş’ta da işler bir zamandır böyle.

Ancak bu defa rakip Konya!

Bakmayın siz son maçta Kocaelispor’a yenildiğine…

İş sıkı tutulmazsa “acımazlardı”! Rakip iyi takımdı.

Bu yüzden Beşiktaş bu defa işi sıkı tutmalıydı.

Statü gereği oynayamayanlar vardı ama ilk 11 bunu gösteriyordu.

Gençlerbirliği maçının hatalı kadrosu uzaydan bile biliniyordu.

Ne demiştik ki,

hayatı ciddiye almazsan, hayat seni acımasızca ciddiye alırdı...

İşte böyle,

Kaleci Mert’i “keser” yerine Ersin ile çıkardın sahaya…

Kibrinden, beğenilmeyen oyunculara tekrardan sarılınırdı.

Kısaca buna, ‘Hayat’ diyorlardı işte!

İlk on beş dakika Konya Beşiktaş’a adeta top göstermedi.

Beşiktaş kullandığı ilk kornerde golü ön liberosu Ndidi sayesinde buldu.

İyi orta iyi bir kafa vuruşu getirdi…

İlk yarıda bir başka önemli pozisyon Beşiktaş ceza sahası önünde oldu.

Konyasporlu oyuncuya Avarel gibi “giren” Abraham faul yaptı.

Aslında rakibine dokunmadı.

Avarel gibi paldır küldür gelinince hakem ne yapsındı.

Frikik yine kendi sırtından dışarı gitti.

İkinci yarı, top oynamayan Beşiktaş’ta Orkun bir pozisyonda baskı yaptı, Ndidi topu Raşitza’ya (Rashica) attı.

Raşitza mükemmel bir uzun top çıkarttı Abraham’a…

Bu defa “Joe” gibi koştu, kalecinin hatasından “Joe” gibi akıl dolu bir sıyrılışla kurtuldu ve golü attı.

Abraham 3. golü de attı ama hakem el var diye iptal etti.

Maç bu skorla bitti. Beşiktaş oynamadan kazandı.

Aslında, Beşiktaşlı futbolcuların tamamına yakını kontratak futbolcusu. Çalıştırıcılar, buna dikkat etseler belki de bambaşka sonuçlar alırlar!

Neyse, bu arada ben size anlatmaya devam edeyim:

Bilin ki,

Beşiktaş aslında Türkiye’nin ta kendisidir…

Türkiye’de ne oluyorsa Beşiktaş’ta da o olur!

Beşiktaş iyiyse Türkiye de iyidir.

Yok,

Beşiktaş kötüyse bilin ki Türkiye de kötüdür!

Ne de olsa kalbinde Teşkilatı Mahsusa ruhu,

damarlarında Kuvayi Milliye kanı vardır.

Kurucuları Teşkilatı Mahsusa’nın has adamlarıdır!

Misal,

Yetkisiz Divan için önce 10,

sonra 5 adayın milyonlar harcayarak yarışması da nedir yani!?

Tabii ki, bu bir Türkiye Klasiğidir…

Hele, perde arkasında kuklacıları tanısanız!

Eski dostlar değil eski Başkanlar…

İşte, Beşiktaş’taki durum da Türkiye gibidir!

Takımı yenerse “Benden”,

yenilirse “futbolcudan”dır!

“Tiyatroyu” açıp kapatacak adam bunu der mi yahu…

Bir maç iyi, 3 maç kötü oynamak nedir yani!?

Hatalı kadro sürmek futbolcunun suçu mu?

Biliyorsunuz,

bizim siyasiler de asla suçlarını kabul etmezler…

Misal,

onca imar affını kendileri yaparlar,

deprem yıkımı olunca suçu “Kaderin” üstüne atarlar…

Evlerin dere yataklarına yapılmasına “göz yumarlar”,

felaket geldiğinde suç “Kaderin”dir…

Kader nasıl olsa konuşmaz...

Kader, bir garip deli oğlandır nasıl olsa... Konuşmaz!

Üstüne atılan yalanları asla tekzip etmez! Gıkı çıkmaz!

Bu yüzden,

enflasyon “Kader” yüzünden,

maaşlara 10 TL zam, ‘Benden’dir…

Yersen sofrada karalahana dolması da vardır,

doğalgaz müjdesi de,

Hatta, “Quaresma’dan daha iyisini alacağım” müjdesi de vardır!

Maç sonuna dönersek,

Deus quem punire vult dementat

‘Tanrılar cezalandıracakları kişinin önce aklını alır’ demiştik.

Bu söz yukarıda asılı duruyor hâlâ…

Ona göre çalışacaksınız…

Sonra derdinizi mübaşire anlatırsınız…

Yani, bu makalenin ana fikri,

‘Davacının ahmağı derdini mübaşire anlatırmış’ cümlesidir!

OC bu gece de kayıplara karışır güzel insanlar…

En Kalbi Muhabbetlerimle…

Ben CAN; Orhan Can…