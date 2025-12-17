Cumhuriyet Gazetesi Logo
Güneş Aksüs
17.12.2025 04:00
Yeni yıl yaklaşırken hep aynı cümleler dönüyor zihnimizde:

“Ocaktan sonra başlarım.”

“Biraz daha zaman var.”

“Zaten bu saatten sonra ne değişecek?”

Ama bilim çok net söylüyor: Beden, düşündüğümüzden çok daha hızlı tepki verir. Ve bazen bir karar, gerçekten bugün atılan bir adımla başlar.

İLK 24–72 SAAT: METABOLİZMA UYANMAYA BAŞLAR

Araştırmalar gösteriyor ki;

Rafine şeker ve ultra işlenmiş gıdalar azaltıldığında, 

Daha düzenli öğün ve yeterli protein alımı başladığında,

İnsülin duyarlılığı 48–72 saat içinde iyileşmeye başlıyor.

Bu ne demek?

  • Ani açlık krizleri azalır
  • Gün içi enerji dalgalanmaları hafifler
  • Tatlı isteği yavaş yavaş düşer

Birçok kişi “ilk birkaç günde” bile kendini daha berrak hissettiğini söylüyor. Bu psikolojik değil; fizyolojik.

1–2 HAFTA: ŞİŞKİNLİK VE ÖDEM AZALIR

Bilimsel çalışmalar;

  • Yeterli lif alımı
  • Tuz dengesinin sağlanması
  • Yeterli su tüketimi

ile birlikte bağırsak hareketlerinin 7–14 gün içinde düzenlendiğini gösteriyor.

Bu süreçte:

  • Karın şişkinliği azalır
  • Tartıda birkaç kilo kayıp görülebilir (çoğu ödemdir)
  • Sabahları daha hafif uyanma hissi oluşur
  • Bu aşama çok kritik çünkü insanlar genelde “işe yarıyor” hissini burada yaşar.

3–4 HAFTA: KAN DEĞERLERİ TEPKİ VERMEYE BAŞLAR

İyi planlanmış bir beslenme düzeniyle;

  • Trigliserid ve LDL kolesterol değerlerinde düşüş
  • Açlık kan şekeri ve insülin seviyelerinde iyileşme
  • CRP gibi inflamasyon göstergelerinde azalma

bilimsel olarak 3–4 hafta içinde ölçülebilir hale gelir.

Bu yüzden kan değerlerindeki değişimi kontrol etmek istiyorsan 1 ay geçmesini bekleriz.Çünkü beden “sessizce” ama net şekilde değişir.

6–8 HAFTA: VÜCUT KOMPOZİSYONU DEĞİŞİR

Araştırmalar şunu net söylüyor:

Yağ kaybı ve kas dokusu korunumu için minimum 6–8 hafta gerekir.

Bu dönemde:

  • Tartıdan çok aynadaki değişim fark edilir, kıyafetlerin duruşu değişir
  • Güç ve dayanıklılık artar
  • Ve en önemlisi: Bu noktadan sonra bırakma ihtimali ciddi şekilde azalır. Çünkü beden artık “yeni düzeni” öğrenmiştir.

3 AY VE SONRASI: SAĞLIK GERÇEKTEN YERLEŞİR

Bilimsel kılavuzlar, kalıcı metabolik iyileşme için en az 12 haftayı işaret eder.

Bu sürenin sonunda:

  • Kan değerleri stabil hale gelir.
  • Yeme davranışları daha bilinçli olur.
  • Egzersiz bir “zorunluluk” değil, alışkanlık haline gelir.

Yani mesele 1 Ocak değil. Mesele sürdürülebilirlik.

YILBAŞI ÇOK GÜÇLÜ BİR ZAMAN

Yılbaşı, bedenine kulak vermek için sembolik ama etkili bir zaman.

Bugün karar versen:

  • 3 gün sonra enerjin
  • 2 hafta sonra sindirimin
  • 1 ay sonra kan değerlerin
  • 3 ay sonra sağlığın

sana cevap verir.

BU YIL KENDİNE ŞUNU SOR

“Bir yıl sonra bedenim bana ne demiş olsun istiyorum?”

Ve unutma: Sağlık bir anda bozulmaz. Ama doğru adımlarla şaşırtıcı derecede hızlı toparlanır.

#Sağlık #beslenme #diyet #yılbaşı

