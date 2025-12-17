Ne zaman, zamansız bir ölüm haberi alsam aklıma ilk Yunus Emre’nin dörtlüğü gelir:

Hiç bilmeyiz kimse sıra

Aramızda gezer ölüm

Halkı bostan eylemiş

İstediğini seçer ölüm!

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın henüz 37 yaşındayken gözlerini hayata yumduğu haberini 42. İstanbul Kitap Fuarı’nda CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’le birlikte İBB standındaki imza programından Ankara’ya dönerken aldık. Oysa bütün gün büyük bir dayanışla duygusu, mücadele ruhu, enerji birikimiyle dolmuştuk.

Türkiye’nin daha yaşanası, daha özgür bir ülke olması için, Ahmed Arif’in Anadolu şiirindeki, “Dayan kitap ile,/ Dayan iş ile./ Tırnak ile, diş ile/ Umut ile, sevda ile, düş ile” dizlerine tutunup “Ya Hep Beraber ya Hiç” kitabını okurla buluşturmanın heyecanını yaşamıştık.

Günlerdir gelmesin diye beklediğimiz haber akşam saatlerinde geldi. Bizi ilk Yunus Emre teselli etti, sonra Şems-i Tebrizi!

***

Gülşah Durbay’ı 2014 yılında Özgür Özel’in Manisa Büyükşehir Belediye başkan adaylığı sürecinde tanımıştım. Büyük coşkular her zaman büyük oyları getirmiyor. O kampanya günlerinde de Özgür Özel’e ilgi büyüktü, salonlar, meydanlar doldu taştı. Ancak bu, seçimi kazanacak oranda oya dönüşmedi. İşte o günlerde, kampanyanın kimi kurumları ziyaret bölümünde heyecanlı, sıcakkanlı bir genç, güler yüzle bizi karşıladı. “Ben Gülşah Durbay. Manisa gençlik kolları başkanıyım. Bu ziyaretlerde size eşlik edeceğiz” dedi.

O Gülşah, gençlik kollarından kadın kollarına, oradan üst kademe yönetime yürüdü, 2024’te Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı olarak adını tarihe yazdırdı.

Dün Ege bölge temsilcimiz sevgili Mehmet Şakir Örs, Manisa’nın mitolojik mirası Ağlayan Kaya Niobe’nin gözyaşlarıyla birleştirerek nasıl da etkileyici anlatmış Gülşah’a tutulan yası. 37 yıla sığdırdığı eğitim, siyasetteki başarılarıyla yarışıyor:

İki üniversite, bir yüksek lisans ve sürmekte olan doktora...

Gülşah Durbay’ın gençlik kollarından yükselerek belediye başkanlığına ulaşması rastlantı değil. Örs’ün yazısını okurken 2024’te gençlik kollarından belediye başkanlığı adaylığına, oradan da seçim başarısına uzananlar geldi aklımıza. Hukuk fakültesini kazanınca bize, Silivri’ye mektup yazan Hüseyin Can Güner (Çankaya), nikâh şahitliğini yaptığımız Ömer Eşki (Bornova), Burdur’un ilk kadın ve en genç belediye başkanı Hülya Gümüş (Bucak), Lâl Denizli (Çeşme), Eren Ali Bingöl (Tuzla), İrfan Önal (Bayraklı), Övünç Demir (Torbalı), Onursal Adıgüzel (Ataşehir)... Ve aynı şekilde gençlik kollarından başkanlığa yürüyenler, oradan Silivri kalesine konanlar; Hakan Bahçetepe (Gaziosmanpaşa), İnan Güney (Beyoğlu), Utku Caner Çaykara (Avcılar), Kadir Aydar (Ceyhan)...

Gülşah Durbay, arkasında miras olarak çalışmayı, çabalamayı, yılmamayı, gençliğin yurt sevgisini, başarma azmini, kansere yakalanınca bile karamsarlığa yakalanmamayı bıraktı!

Daha ne bıraksın!

***

Yunus Emre’yle başladık. Milyonların kalbine gömülen Ferdi Zeyrek’ten sonra Gülşah Durbay’ın bize söylemek istediklerini Şems-i Tebrizi’nin dilinden aktaralım:

“Bir şey yap. Güzel olsun.

Çok mu zor? O vakit güzel bir şey söyle.

Dilin mi dönmüyor? Güzel bir şey gör. Veya, güzel bir şey yaz.

Beceremez misin? Öyleyse güzel bir şeye başla. Ama hep güzel olsun.

Çünkü ‘her insan ölecek yaşta’. Geç kalmayasın.”