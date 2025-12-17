Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gülşah Durbay’ın bıraktığı iz...
Mustafa Balbay
Son Köşe Yazıları

Gülşah Durbay’ın bıraktığı iz...

17.12.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Ne zaman, zamansız bir ölüm haberi alsam aklıma ilk Yunus Emre’nin dörtlüğü gelir:

Hiç bilmeyiz kimse sıra

Aramızda gezer ölüm

Halkı bostan eylemiş

İstediğini seçer ölüm!

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın henüz 37 yaşındayken gözlerini hayata yumduğu haberini 42. İstanbul Kitap Fuarı’nda CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’le birlikte İBB standındaki imza programından Ankara’ya dönerken aldık. Oysa bütün gün büyük bir dayanışla duygusu, mücadele ruhu, enerji birikimiyle dolmuştuk.

Türkiye’nin daha yaşanası, daha özgür bir ülke olması için, Ahmed Arif’in Anadolu şiirindeki, “Dayan kitap ile,/ Dayan iş ile./ Tırnak ile, diş ile/ Umut ile, sevda ile, düş ile” dizlerine tutunup “Ya Hep Beraber ya Hiç” kitabını okurla buluşturmanın heyecanını yaşamıştık.

Günlerdir gelmesin diye beklediğimiz haber akşam saatlerinde geldi. Bizi ilk Yunus Emre teselli etti, sonra Şems-i Tebrizi!

***

Gülşah Durbay’ı 2014 yılında Özgür Özel’in Manisa Büyükşehir Belediye başkan adaylığı sürecinde tanımıştım. Büyük coşkular her zaman büyük oyları getirmiyor. O kampanya günlerinde de Özgür Özel’e ilgi büyüktü, salonlar, meydanlar doldu taştı. Ancak bu, seçimi kazanacak oranda oya dönüşmedi. İşte o günlerde, kampanyanın kimi kurumları ziyaret bölümünde heyecanlı, sıcakkanlı bir genç, güler yüzle bizi karşıladı. “Ben Gülşah Durbay. Manisa gençlik kolları başkanıyım. Bu ziyaretlerde size eşlik edeceğiz” dedi.

O Gülşah, gençlik kollarından kadın kollarına, oradan üst kademe yönetime yürüdü, 2024’te Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı olarak adını tarihe yazdırdı.

Dün Ege bölge temsilcimiz sevgili Mehmet Şakir Örs, Manisa’nın mitolojik mirası Ağlayan Kaya Niobe’nin gözyaşlarıyla birleştirerek nasıl da etkileyici anlatmış Gülşah’a tutulan yası. 37 yıla sığdırdığı eğitim, siyasetteki başarılarıyla yarışıyor:

İki üniversite, bir yüksek lisans ve sürmekte olan doktora...

Gülşah Durbay’ın gençlik kollarından yükselerek belediye başkanlığına ulaşması rastlantı değil. Örs’ün yazısını okurken 2024’te gençlik kollarından belediye başkanlığı adaylığına, oradan da seçim başarısına uzananlar geldi aklımıza. Hukuk fakültesini kazanınca bize, Silivri’ye mektup yazan Hüseyin Can Güner (Çankaya), nikâh şahitliğini yaptığımız Ömer Eşki (Bornova), Burdur’un ilk kadın ve en genç belediye başkanı Hülya Gümüş (Bucak), Lâl Denizli (Çeşme), Eren Ali Bingöl (Tuzla), İrfan Önal (Bayraklı), Övünç Demir (Torbalı), Onursal Adıgüzel (Ataşehir)... Ve aynı şekilde gençlik kollarından başkanlığa yürüyenler, oradan Silivri kalesine konanlar; Hakan Bahçetepe (Gaziosmanpaşa), İnan Güney (Beyoğlu), Utku Caner Çaykara (Avcılar), Kadir Aydar (Ceyhan)...

Gülşah Durbay, arkasında miras olarak çalışmayı, çabalamayı, yılmamayı, gençliğin yurt sevgisini, başarma azmini, kansere yakalanınca bile karamsarlığa yakalanmamayı bıraktı!

Daha ne bıraksın!

***

Yunus Emre’yle başladık. Milyonların kalbine gömülen Ferdi Zeyrek’ten sonra Gülşah Durbay’ın bize söylemek istediklerini Şems-i Tebrizi’nin dilinden aktaralım:

“Bir şey yap. Güzel olsun.

Çok mu zor? O vakit güzel bir şey söyle.

Dilin mi dönmüyor? Güzel bir şey gör. Veya, güzel bir şey yaz.

Beceremez misin? Öyleyse güzel bir şeye başla. Ama hep güzel olsun.

Çünkü ‘her insan ölecek yaşta’. Geç kalmayasın.”

İlgili Konular: #Özgür Özel #silivri #Yunus Emre #Ferdi Zeyrek #Gülşah Durbay

Yazarın Son Yazıları

Gülşah Durbay’ın bıraktığı iz...

Ne zaman, zamansız bir ölüm haberi alsam aklıma ilk Yunus Emre’nin dörtlüğü gelir...

Devamını Oku
17.12.2025
Denetim elemanları...

Gündemde asgari ücret var.

Devamını Oku
16.12.2025
Bebeerkil toplum!

TÜİK deyince aklımıza ilk enflasyon rakamları geliyor ama kurumun Türkiye’nin her alandaki verilerini derleyip toparlamak, bunları “bilgi” haline getirmek gibi önemli bir işlevi var.

Devamını Oku
13.12.2025
Trumpizm: Önce Amerika!

ABD’nin yeni strateji belgesi yayımlandı.

Devamını Oku
11.12.2025
Denk bütçe!

2026 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlamasıyla ekonomi hak ettiği gündem önceliğini bir nebze kazandı.

Devamını Oku
10.12.2025
Suriye’nin bir yılı!

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin üzerinden bir yıl geçti. 8 Aralık 2024’te Şara ve beraberindekiler Halep’ten çıktıkları engelsiz yolculukla Şam’a vardılar. Havaya sıktıkları zafer kurşunları Esad güçlerine sıktıklarından çok daha fazlaydı.

Devamını Oku
09.12.2025
Mr. Tom Barrack... Bu üslubu bırak!

Sayın Büyükelçi, göreve geldiğiniz günden beri Türkiye ve bölge üzerine tezler ortaya atıp geçmişten geleceğe aklınıza geleni söylüyorsunuz.

Devamını Oku
06.12.2025
İktidar, halkın İMF’si oldu!

Dün sabah saat 10.00’da enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte art arda buna paralel haberler döküldü:

Devamını Oku
04.12.2025
Tarım ‘şap’a otururken!

Uzunca bir süredir tarımdan gelen olumsuz haberler zincirine sonunda iktidarın TÜİK’İ de katıldı.

Devamını Oku
03.12.2025
Papanın ziyareti!

Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti sona erdi, tartışmaları devam ediyor.

Devamını Oku
02.12.2025
Yeni siyasal yelpaze ve CHP!

CHP’nin 39. olağan kurultayı Ankara için sık kullandığımız şu tanımın gölgesinde başladı...

Devamını Oku
29.11.2025
İtirafname!

İBB iddianamesi İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Devamını Oku
27.11.2025
Parçalar birleşmiyor!

Uzun süre tartışıldıktan sonra ansızın gerçekleşen İmralı görüşmesinin yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu dün vurgulamıştık.

Devamını Oku
26.11.2025
Süreç yeni başlıyor!

Kritik haftalardan bir hafta daha başladı.

Devamını Oku
25.11.2025
CHP milleti dinledi...

Son birkaç gündür uzun süredir konuşamadığımız, Anadolu’nun pek çok yerinden eski-meyen dostların sesini duyduk.

Devamını Oku
22.11.2025
İşi İmralı’ya sürdüler!

Kamuoyunda “Terörsüz Türkiye” diye bilinen komisyonun tam adı şöyle...

Devamını Oku
20.11.2025
Erdoğan’la Bahçeli’nin Öcalan sorunu!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dün partisinin grup toplantısındaki konuşması bir süredir kulislerde dalgalanan pek çok olasılığın doğruluk payını arttırdı.

Devamını Oku
19.11.2025
Akdeniz’de ABD kuşatması!

Güney yelpazemizde birbirinden farklıymış gibi seyreden gelişmeleri birleştirince ortaya Türkiye’nin etrafını saran bir yay çıkıyor.

Devamını Oku
18.11.2025
İddianamenin satırları!

Satır sözcüğünün ikinci anlamı şu...

Devamını Oku
15.11.2025
AKP’nin bitmeyen Atatürk zikzakları!

Bir 10 Kasım’da daha Mustafa Kemal Atatürk’ün unutulmaz, unutturulamaz olduğunu yaşadık.

Devamını Oku
13.11.2025
Bana her şey Ergenekon’u hatırlatıyor!

Dün sabah iktidar medyasının haber vermesiyle gündeme düşen İmamoğlu iddianamesi saat 15.00 sıralarında kamuoyuna ulaştı.

Devamını Oku
12.11.2025
45. yıl…

7 Kasım 1980 Cuma günü. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde günün sonuna yaklaşıyoruz.

Devamını Oku
11.11.2025
Hukuksuzluk Tayfun’u!

1293 gündür hapiste olan Tayfun Kahraman’la ilgili Anayasa Mahkemesi’yle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi arasındaki asimetrik çatışma Türkiye’nin hukuksuzlukta geldiği noktanın yeni bir ivmesi oldu.

Devamını Oku
08.11.2025
New York’ta sosyalizm!

Dünyanın Trump krampına girdiği bir süreçte ABD’nin kalbi New York’ta belediye başkanlığı seçimlerini Müslüman kökenli sosyalist Zohran Mamdani’nin kazanması, içinde büyük umutlar taşıyan önemli bir başlangıç olabilir!

Devamını Oku
06.11.2025
Pazarlık!

Her şeyin pazarlığa tabi olduğu bir dönemdeyiz.

Devamını Oku
05.11.2025
Anayasa oyunları!

Dün AKP iktidarının 23. yılıydı. Çeyrek asra yaklaşan süreci şöyle özetlemek mümkün:

Devamını Oku
04.11.2025
Sürecin şifreleri...

Birinci yılını dolduran, yolda “terörsüz Türkiye” adını alan süreçte şaşırtıcı olmayan bir “deltalaşma” aşamasına gelindi.

Devamını Oku
01.11.2025
Prof. Özer hapiste fikirleri iktidarda!

Bugün Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’e yönelik operasyonun birinci yıldönümü!

Devamını Oku
30.10.2025
Cumhuriyet yurttaşlık bilincidir!

Cumhuriyetimiz ikinci yüzyılın ikinci yılına yine en temel değerlerin tartışma konusu olduğu bir ortamda giriyor.

Devamını Oku
29.10.2025
Tükenmişlik saldırısı!

Korkunun gözleri o kadar çoktur ki insanın üzerine çöktü mü, artık her şeyi korku olarak algılar. İmamoğlu, hapiste de olsa... Özgürce siyaset yapamasa da... Ondan korkuyorlar!

Devamını Oku
28.10.2025
Ca-sus!

Dün sabahtan akşama dek sözcüğün tam anlamıyla yargı fırtınası esti!

Devamını Oku
25.10.2025
Kıbrıs dersleri!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geçtiğimiz pazar günü yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin yankıları devam ediyor.

Devamını Oku
23.10.2025
İddianame turşusu!

İBB soruşturmasında aylardır beklenen iddianamenin bir bölümü çıktı.

Devamını Oku
22.10.2025
Kışlalı ile haftaya bakış!

Sevgili Kışlalı, Bugün alçakça bir saldırıyla aramızdan koparılışının 26. yılı!

Devamını Oku
21.10.2025
Suriye denklemi!

Suriye Devlet Başkanı Şara’nın Moskova’ya gidişi, İsrail’le Türkiye arasındaki bu ülkenin nasıl bir geleceğe evrileceğine ilişkin soru işaretlerini biraz daha artırdı.

Devamını Oku
18.10.2025
Bitime hazırlık mı?

22 Ekim 2024’te MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Öcalan’a yönelik çağrısıyla başlayan, devamında “terörsüz Türkiye” diye adlandırılan süreçte sonbahar havası hissediliyor.

Devamını Oku
16.10.2025
Gazze harap olduktan sonra!

O bilinen “Basra harap olduktan sonra” deyişi ne yazık ki Gazze’ye de uyuyor. Yüzde 85’i harap olmuş, her 20 kişinden biri ölmüş ya da kaybolmuş, bebekleri ölüme doğmuş Gazze’de barışa giden yola ilişkin bir iyi niyet anlaşması yapıldı.

Devamını Oku
15.10.2025
Yavaş’ın en büyük projesi: Huzur-güven!

Seçeneğini aşağı çekmekten başka seçeneği kalmamış bir iktidarın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı da hedef alacağı aşikârdı.

Devamını Oku
14.10.2025
Tuğla...

1990’lı yılların faili meçhul cinayetler sürecinde dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın Uğur Mumcu cinayeti için kullandığı “tuğla” sözcüğü Ekrem İmamoğlu ve zafer arkadaşlarının iddianamesinde de gündeme geldi!

Devamını Oku
11.10.2025
Nadir toprak elementleri!

Sanayi Devrimi’nde kömür, demir, çelik neyse bugünün iletişim devriminde nadir toprak elementleri o!

Devamını Oku
09.10.2025