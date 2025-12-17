Trabzonspor evinde Beşiktaş karşısında 3-1 geriye düştükten sonra muhteşem bir dönüşe imza atıp rakibiyle puanları paylaştı. Sergen Yalçın’ın maç sonrası “Maçtan çok bir tiyatro gibi geldi bana” ifadesi Trabzonspor’un sevenleri arasında tepkilere yol açtı. Futbol da bir görsel sanat olduğuna göre neden olmasın Sergen Hocam... Ancak maçın hemen başında 2 farklı öne geçerken, Orkun Kökçü, Serdar’ın bileğine basıp kırmızı kart görmezken hakemin kararları doğruydu da (!) bire bir pozisyonda bencillik yaparak golü yiyen oyuncunun yetersizliği de mi tiyatro diye sormak lazım! Eğer futbol adına doğruları konuşacaksak biraz empati lütfen! Konfüçyüs’ün “Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma” sözünden hareketle kararlar, sana göre bana göre değil hepimize göre olmalı. Futbolda adaleti anca böyle sağlarız diye düşünüyorum.

Fatih Tekke’nin Beşiktaş maçının ikinci yarısında sakatlığı yeni geçen kaptan Savic’i sahaya sürmesiyle savunma güvenliği geri geldi. Kadro yetersizliği nedeniyle Fatih Hoca, oyuncu tercihlerinde bir hayli zorlanıyor. Karadeniz Fırtınası’nda bir Onuachu’nun bir de Savic’in eksikliğinin takımı ne kadar etkilediğine tanık olduk. Yönetim, teknik kadro ve Trabzonspor sevdalıları ara transferi dört gözle bekliyor. Bordo-Mavililerin zirve yarışında olabilmesi için mutlaka savunmaya, orta alana ve forvete birer oyuncu alması şart. Geçmişten ders alarak takıma katılacak oyuncuların özenle seçilmesi gerekiyor. Zira Trabzonspor çok zor kazanıyor çok kolay harcamamalı.