Cumhuriyet Halk Partisi’nde mahalle, ilçe ve il kongreleri süreci başladı.

31 Temmuz tarihinde üyelikler ilçe başkanlıklarında askıya çıkarıldı. Üye olduğu halde üye görünmeyenler, 6 Ağustos tarihine kadar itiraz dilekçelerini verebilecekler.

13 Ağustos ile 7 Eylül tarihleri arasında ilçe kongresi delegelerinin seçileceği mahalle/muhtarlık bölgesi kongreleri veya başka bir deyişle ilçe kongresi için delege seçimleri gerçekleşecek.

Delege olmayan parti üyelerinin, başka bir deyişle tüm parti üyelerinin oy kullanma hakkı olan tek yer mahalle kongreleridir. Bu nedenle tüm üyelerin üyelik durumlarını kontrol etmeleri ve mahalle kongrelerine katılıp aday çıkartmaları ve oy kullanmaları, demokratik katılım açısından son derece önemlidir.

Mahalle kongrelerinde seçilecek olan ilçe delegeleri, ilçe kongresinde, ilçe yönetimini ve il kongresinde oy kullanacak il delegelerini seçecekler.

İl kongresinde oy kullanacak il delegeleri de, il kongresinde, il yönetimini ve kurultayda oy kullanacak olan kurultay delegelerini seçecekler.

Kurultay delegeleri de, kurultayda parti meclisi üyelerini ve genel başkanı seçecekler.

Bu nedenle mahalle kongreleri yaşamsal önemdedir. Domino taşı etkisi gibi, mahalle kongreleri, kongre ve kurultay sürecinde belirleyici rol oynamaktadır.

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Özetle, CHP’deki mevcut kurultay delegeleri, mahalle, ilçe ve il kongreleri sürecinde yenilenecektir. Böylece eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığında oluşan delege yapısı büyük ölçüde değişebilecektir.

Üyelerin çoğunluğu tüzüğü bilmedikleri için, mahalle kongreleri yerine, ilçe ve il kongrelerine ve/veya medyanın odaklandığı kurultaya ilgi göstermektedirler. Oysa ilçedeki, ildeki ve kurultaydaki durum, mahalle kongrelerinde büyük ölçüde belirlenmektedir.

Bu nedenle hem mahalle kongrelerine katılımın sağlanması hem de mahalle kongrelerinde, oligarşik güçlerin, genel merkezin, il ve ilçe başkanlıklarının, belediyelerin, tepeden inme yöntemlerle dayattıkları ilçe delegesi listelerine alternatif listelerin ve adayların çıkması, parti içi demokrasi açısından yaşamsal önemdedir.

Mahalle kongreleri yargı denetiminde yapılmadığı için, bu kongreler, en çok usulsüzlüğün ve/veya antidemokratik uygulamanın yaşandığı kongrelerdir. Bu kongrelerde demokratik bir düzenin oluşmasını sağlamak yine ilçe, il yönetimlerinin ve genel merkezin sorumluluğundadır.

Mahalle kongreleri tamamlandıktan sonra, ilçe kongreleri 13 Eylül ile 5 Ekim tarihleri arasında, il kongreleri 11 Ekim ile 5 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecektir. 39. olağan kurultayın da 2026’da gerçekleşmesi beklenmektedir.

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CHP’nin kurultay tarafından onaylanan parti programındaki, cumhuriyetçilik, halkçılık, devletçilik/kamuculuk, laiklik, milliyetçilik/ulusçuluk, devrimcilik, sosyal demokrasi ve demokratik solculuk ilkelerine, tüzük gereği, her parti üyesi uymakla yükümlüdür.

Bu ilkelere sahip çıkan parti üyelerinin, mahalle, ilçe ve il kongreleri sürecinde etkin olmaları ve CHP’yi ilkelerinden uzaklaştıran yöneticileri partiden uzaklaştırmaları, AKP tarafından teokratik bir monarşinin ve diktatörlük rejiminin kurulduğu dönemde, Türkiye için yaşamsal önemdedir.

CHP’de kazanmadan, Türkiye’de kazanmak olanaksızdır!

Partinin ideolojisini ve ilkelerini egemen kılmak da ancak parti içi demokrasiyle olanaklıdır.

ABD destekli 12 Eylül askeri darbesinde CHP’nin kapatılması ve CHP 1992 yılında yeniden açıldıktan sonra parti içi demokrasinin bir türlü tesis edilememiş olması tesadüf değildir. CHP’deki ideolojik sapmayla parti içi demokrasiye darbe vurulması paralel biçimde gelişmiştir!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 2023’teki 38. olağan kurultayda demokratik tüzük sözü verdikten sonra, 2024’te gerçekleşen tüzük kurultayında bu sözünü tutmamış olması, demokratik bir kongre ve kurultay sürecini zorlaştırmış olsa da, partinin tüm üyeleri ve özellikle gençler, CHP’ye sahip çıkarak, Türkiye’nin geleceği için ellerinden gelen mücadeleyi vermelidirler.