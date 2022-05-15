Fenerbahçe’nin koltuğu sağlam

15 Mayıs 2022 Pazar

Karagümrük son 5 hafta da yeniden yükselişe geçip, aldığı 13 puanla zirveye doğru koşar adım gidiyor. Volkan Demirel’in bu akşamki maça bir başka gözle bakacağından hiç şüphem yok. Fenerbahçe’ye baktığımızda İsmail Kartal’ın başarılı performansı ve 7 haftalık galibiyeti devam ederken; geçen hafta Beşiktaş ile berabere kalıp, 3 puan serisine nokta koydu... Az sonraki Karagümrük maçı, İsmail Kartal için 2’ncilik adına önem arz ediyor. Tempolu ve Fenerbahçe’nin önde baskın oyunuyla başladı maç. Henüz 3’ncü dk. bu sonuç verdi ve Karagümrük savunmasında bir hata ama O.Samuel önemli bir fırsatı harcadı. Orta merkezler çabuk geçiliyor. Karagümrük de karşılık veriyor 16’ncı dakikadan sonra. Özellikle Emre Mor’un kanadından fazlaca geliyorlar. İşte Emre Mor şutu, Altay iyi yer tuttu. Taraftar 30’ncu dakikada devreye girdi. Ancak Karagümrük pek oralı değil; Pesic 2 kez Altay’ı yoklasa da skoru değiştiremedi. İlk yarı sonları Fenerbahçe bastırıyor da tabelayı değiştiremiyor...

İkinci yarı, İsmail Kartal’ın talebeleri daha aktif. Zajc ve İrfan Can’dan beklenti fazla da, işlerini tam yapamıyorlar. Gustavo,Rossi, O.Samuel daha etkinler. Karagümrük 57’de gol sahasında gözüktü. Borini öyle bir vurdu ki Altay bile seyretti de, top direği yalayıp çıktı. Dk 64 bu kez Zajc-Rossi verkaçı, bu da golle sonuçlanmadı. Ardından O.Samuel vurdu, fileler havalanmıyor bir türlü. Dakika 68 Volkan Demirel, 2 değişim birden yaparken; İsmail Kartal 75 de E.Valencia ve Sosa’yı oyuna aldı. Oyun öyle bir görüntüye büründü ki, iki takımın da tek derdi; gol atıp 3 puanı kapmak. Ama olmadı da olmadı, fileler havlanmadı. Peki olan ne, Fenerbahçe 2’incilik koltuğunu sağlamlaştırmakla kalmadı; Avrupa Kupaları’nda ‘bende varım’ dedi...