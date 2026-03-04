Kurmay albay hakkında bir ihbar yapıldı. İhbara göre, o albay gizli bilgi ve belgeleri Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dışına sızdırıyordu. Albayı gizlice takip etmek için başka subaylar görevlendirildi. Gizli görevdeki subaylar da fark etti ki kendileri takipteyken takip ediliyorlardı. O albayın peşinde subaylar, subayların peşinde de kimliği belirsiz siviller vardı.

Gün geldi, takip için görevlendirilen subayların aracının etrafı onlarca polis tarafından sarıldı. Subaylar polisler tarafından yere yatırıldı, ters kelepçe takıldı. Polislere göre, subaylar hakkında da bir ihbar vardı. İhbara göre ise o subaylar aslında başbakan yardımcısına suikast düzenlemeyi planlıyordu. Yere yatırılan subayların sözde cebinden bir kâğıt düştü. Kâğıtta, suikast düzenlemekle suçlandıkları AKP’linin adresi vardı. Subaylar gözaltındaydı...

Bugün İran’a yapılan saldırıyı, ajanların ülkede nasıl etkin olduğunu, ordunun işgal girişimine karşı nasıl direndiğini konuşuyoruz. Düşünmek bile korkutucu, savaşın memleketimize etkisi ne olur diye tartışıyoruz. Tam da bu süreçte bir son dakika haberi düşüyor: Savcı Şadan Sakınan yakalandı.

Resmi açıklamada, yakalanan savcının Fethullahçıların sınav hırsızlığına dair soruşturmaları kapatması vurgulandı. Halbuki o savcının suçu saymakla bitmezdi. Misal, Kozmik Oda’ya girilmesi kumpasında da parmağı vardı. Düşünün, ülkenin düşman işgaline uğraması durumunda nasıl direnileceğinin planları oradaydı. Hangi sivilin nasıl bir görev yapacağı isim isim olay olay orada belgeliydi.

Bugün öğrenildi ki kumpası başlatan ihbar da AKP’liye suikast planı da bir kurguydu. Maksat, memleketin mahremini yurtdışına kaçırmaktı. Oldu.

Karışık mı geldi? O zaman bir de Mart 2026’daki güncel tabloya bakın...

Memleketin mahrem bilgilerini CIA ve MOSSAD’a vermek için kullanılan suikast palavracısı AKP’li ile CIA ve MOSSAD’ın İran’a operasyonunu boykotlu markadan tişört giyerek değerlendiren Dışişleri’nin ikinci adamının, casusluk örgütü Fethullahçıların örgütlenme olimpiyatlarını kol kola organize ettiği ortaya çıktı. Kozmik Oda’ya girişi sağlayan Fethullahçı savcı, yıllar yıllar sonra bir evin gizli odasında yakalandı. O savcıyı ve onun eski Ankara Belediye başkanı ile ilişkisini sorgulayanlardan gazeteci Alican Uludağ ise Silivri’ye atıldı.

Şimdi, kim casus kim hain ve aslında kim yurtsever? Halen soruyor musunuz?