05 Ocak 2024 Cuma

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, resmi kısaltmasıyla DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan’ın yaptığı konuşmalardan iki alıntı yapacağım:

1- “Bizim için toplumu yok sayanlar, sermayeyle kol gezenler meşru değildir, partisinin bir önemi yoktur. Bizim için yolsuzluk yapan hırsızdır, partisinin bir önemi yoktur. İster ampul ister ok olsun; her kim ki demokrasiden ve Kürt sorununun demokratik çözümünden kaçıyorsa, en temel belediyecilik hizmetlerini bile yapamıyorsa biz karşısındayız. Bu yerellerde de demokratik yerel yönetimler anlayışımızın kazanması için var gücümüzle çalışacağımızı, bu kentleri yönetmeye talip olduğumuzu da belirtmek istiyorum.”

2- “Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak. Ne Dersim’de ne Türkiye’de huzur, umut, demokrasi olur.”

Kimilerine (havuz medyasına) göre PKK’nin görüşlerini aktarıyormuş bu konuşmalar. Benim böyle bir düşüncem yok. Sorunum bir simge ya da parola olarak kullanılan “Kürt sorunu” ya da “Kürtlerin sorunu” ile. Kürt sorununun içeriği nedir? Yapılan konuşmalar, verilen demeçler, yazılan yazılar ve kitaplar üzerine bir kitap yazdım: “Türkiye’nin Sırat Köprüsü: Açılım Masalı”1 “Kürt sorunu nedir?” diye sordum. O günlerden bu yana dokuz yıl geçti hâlâ cevap alamadım. PKK silaha sarıldığına göre tam bağımsız ayrı bir devlet istemekte. Başka nasıl bir neden olabilir?

1-Türkiye Cumhuriyeti’nin Kürt kökenli bölge ve vatandaşlarına eşit muamele yapılmıyor. 2- Anayasa değişsin, Kürtler ve Türkler kurucu unsur olarak kayda geçsin. 3- Ayrılık. Ayrı bir devlet. 4- Federasyon (İki federe devlet). 5-Özerklik. (Ulus devlet içinde özerk bölge olur mu?) 6- Anadilde öğrenim. 7- Ya da başka bir şey.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ya da adı geçen partinin yetkili organı, organları kendilerince olmazsa olmaz Kürt sorunu nedir bir söylesinler, yazsınlar. TBMM’de Kürt sorunun kendilerince ne olduğunu ve taleplerini açıklasınlar. Benim adını verdiğim kitabımı okumadılarsa mutlaka okumalılar, tavsiye ederim. Kendal Nezan’dan başlayarak 1921 Anayasası’nın 11 maddesinden geçerek, “anadilde öğretim hakkı” ile “anadili öğrenme hakkı”ndan geçerek, Kürt isyanlarına uğrayarak...

Artık Kürt sorununun içeriğinin ne olduğunu öğrenmenin zamanı geldi, hatta geçiyor. Belki şu da çıkar ortaya “Kürt kozunu” ya da kartını kim kullanıyor, AKP mi yoksa CHP mi? Hatta İslam, tarikatlar, medreseler, özellikle de doğu medreseleri ve Kürt sorunu... Kürt sonunda şeyhlerin, mirlerin, şıhların, aşiret reislerinin rolü... Kürt sorununun çözümü için toprak reformu gerekir mi?

Doğu Anadolu ile Anadolu’nun sanayi bakımından eşitlenmesi için ne yapmalı?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi DEM, devrim yasaları için neler düşünmekte? Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi DEM, kimlerin rehabilite edilmesini yani itibarının iade edilmesini istemekte?

Tepişmenin, laf sokuşturmanın gereği yok. Bu barış konferansı önerisini DEM mutlaka kullanmalı!

Örneğin anadilde öğretim (öğrenim) talebi (iddiası) de mutlaka tartışılmalı ve bir sonuca bağlansın ki ikide bir ısıtılmasın!

Avrupa Birliği’nin “Türkiye için Katılım Ortaklığı” metnini devlet de hükumet de vatandaş hazretleri de çok iyi anlamak zorundadır. Ne diyor söz konusu belge? İşi kolaylaştırmak için Türkiye’nin Sırat Köprüsü: Açılım Masalı adlı kitabımdaki “Kürtçe Eğitim” adlı yazıdan alıntı yapıyorum:

“Kültürel çeşitliliğin sağlanması ve kökenlerine bakılmaksızın tüm vatandaşların kültürel haklarının güvence altına alınması. Bu hakların kullanılmasını engelleyen her türlü yasal hüküm -eğitim alanındakiler de dahil olmak üzere- kaldırılmalıdır.” (“Ensure cultural diversity and guarantee cultural rights for all citizens irrespective of their origin. Any legal provisions preventing the enjoyment of these rights should be abolished, including in field of education.”)

Görüldüğü gibi Avrupa Birliği, anayasanın 42. maddesinin kaldırılarak Kürtçenin eğitim öğretim dili olmasını istemiyor.

Böyle olsaydı kısa vadeli hedefler arasında yer alan, ‘Türk vatandaşlarının kendi anadillerinde televizyon ve radyo yayını yapmalarını yasaklayan her türlü yasal hükmün kaldırılması’ maddesinde olduğu gibi bunu açıkça yazardı.”

1 Özdemir İnce, Türkiye’nin Sırat Köprüsü: Açılım Masalı, Tekin Yayınları, 2015, s. 23-25.