RTE, neler yaparmış, meğerse?

12 Mayıs 2023 Cuma

AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 3 gün önce Kırklareli’nde seçim meydanındaki konuşmasında “Kira meselesini de çarşı pazarda aşırı fiyat artışlarını da hal yoluna yine biz koyarız! Halkımızın hangi meselesi varsa yine biz çözeriz!” dedi!

Erdoğan’ın “meydan” konuşmalarında, genellikle, hangi sıfatla, “AKP Genel Başkanı mı(?), cumhurbaşkanı mı(?) , başbakan mı(?), milletvekili(?) olarak mı konuştuğu bilinmez!

Partisinin yayın organı konumundaki Sabah gazetesinde bu konuşmasının “Başbakan Erdoğan” olarak yapıldığı bildiriliyor!

Giresun, Ordu ve Samsun mitinglerinde Erdoğan, “Ben biliyorum, sizler ne soğana ne patatese evelallah liderinizi kurban etmezsiniz. Halkımızın hangi meselesi varsa yine biz çözeriz!” dedi!

Nerede görülmüş bir problem çözdüğü? Liderimiz bizi nelere kurban etmiyor ki?

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21 yıldır Başbakanlık koltuğunda oturduğu halde, bu “Kira meselesini de, çarşı pazardaki aşırı fiyat artışlarını da hal yoluna yine biz koyarız” sözlerine inanılır mı?

21 yıldır meydanlarda boş konuşan adamın, pardon insanın dedikleri ne kadar güvenilir? Meydanlarda istediğin kadar içi boş nutuk at!

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“İYİ Parti Genel Başkanı” Meral Akşener de iktidara çattı! Trakya’daki konuşmasında, “Patates yiyemeyenler iktidarını yiyecekler!” dedi.

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı” Murat Kurum, kira artış oranlarını yüzde 25 ile “sınırlama uygulamasının” 1 Temmuz’da uzatılacağını açıkladı.

Yüzde 25 artış sınırı konutların boş kalmasına neden oldu. Kiralık konutta metrekare fiyatı Türkiye’de yüzde 474 arttı! Ankara’da yüzde 545.8, İzmir’de yüzde 423, İstanbul’da yüzde 413.4 artış gösterdi!

Gayrımenkul satışı da yüzde 29 düştü!

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“Çarşı pazarda aşırı fiyat artışlarını hal yoluna biz koyarız...” diyen Cumhurbaşkanı RTE, acaba şu konuda ne düşünüyor?

“Süt, et ve damızlık sığır yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD)” Genel Başkanı Sencer Solak şu açıklamayı yaptı:

“Hayvan sayısındaki azalma nedeniyle kıymanın kilosu çok yakında 350 TL’den 480 TL’ye çıkacak... Ette kriz büyüyor Kasap reyonunda et bulunmayacak... Üretim düşüşü saatli bomba...”

Solak, turizm mevsiminin yaklaşması nedeniyle “turizmin çıkmaza girdiğini” belirterek “Fiyatlar orantısız yükselecek” uyarısı ile şu açıklamayı yaptı:

“Kapasite yüzde 25’e düştü. 2 milyon anaç kesildi.”

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“CHP Genel Başkan Danışmanı ve Bursa Milletvekili” Orhan Sarıbal şu değerlendirmeyi yaptı:

“Tek adam döneminde çiftinin borcu 4 katı arttı. 2002 yılında 2.6 milyon çiftçinin bankalara borcu 2.4 milyar liraydı. 2023 yılında 2.2 milyon çiftçinin bankalara borcu 391 milyar liraya ulaştı. 400 bin çiftçi sistemden çıktı. Borç artışı ise 163 kat oldu.

Başkanlık sistemi döneminde borçların 4 kat arttığına dikkati çekerim! Çiftçi ürettiğinden para kazanacak ki yaşamını devam ettirsin!”

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Adana’nın Çukurova ilçesinde 15 Mayıs’tan itibaren tahıl hasadı başlayacak. Ancak hâlâ taban fiyatı açıklanmadı.

“CHP Adana milletvekili” Ayhan Barut “Hasat başlayacak ama belirsizlik sürüyor” dedikten sonra tepkisini şöyle aktardı:

“AKP iktidarı 21 yıl boyunca 90 milyon tonun üzerinde buğday ithalatı yaparak dışarıya 25 milyar dolar ödedi. Bu hasat döneminde tahıl ithalatı sürüyor...”

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Sinop’ta 20 yıldır zeytin satışı yapan Hasan Üçer, “Eskiden 3 teneke zeytin alan şimdi yarım kilogram ya da 1 kilogram alıyor. Bir günde 80 teneke zeytin satardık. Şimdi 10 tenekeyi zor geçiyoruz!” diyor...