Türk diplomatlar (6)

Son yazılarda, “Yabancıların tiyatro dünyasında, ‘one man show’ tek adam gösterisi” denilen bir tanımlamaya değinmiştik! Bu tek kişilik rolü oynayan sanatçı, sahnede “tek başına çeşitli gösteriler yapar!” demiştik...

Boğaziçi Üniversitesi’nde “özerkliği” dışlayıp dışarıdan “rektör” ve ayrıca “milletvekili” olmayanları da “bakan” atayan AKP Reis-i Umumisi, Reis-i Cumhur, Vezir-i Azam, zam kralı Recep Tayyip Erdoğan’ın (RTE) Dışişleri Bakanlığı’nda da aynı “rolü” oynadığına geçen yazımızda da değinmiştik!

“Vali”, Türkiye içinde, nasıl “hükümeti” değil de “devleti” temsil ediyorsa “büyükelçi” de Türkiye dışında “hükümeti” değil “devleti” temsil eder! RTE, bırakın “devleti”, günümüzde “hükümeti” bile temsil etmeyen yakın arkadaşlarından, “büyükelçi” atamalarını sürdürüyor!

Dışişleri Bakanlığı’nın temel kuralı olan “liyakat ilkesi” yerine 2018’de yeni yasa ile “büyükelçilik makamına” artık “herhangi bir devlet kurumunda beş yıl süreyle görev yapmış kişiler de” getirilebilecek...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda “dışarıdan büyükelçi atamalarına” yöneltilen eleştirileri “Kimse kusura bakmasın! En iyi, en başarılı büyükelçilerimiz dışarıdan atadıklarımız. Kafamıza göre isim seçmiyoruz...” diye yanıtlamıştı!

Meslek dışından büyükelçi atanması, Dışişleri’nde çekirdekten yetişerek en üst aşamaya gelen ve büyükelçilik bekleyen meslekten diplomatların önünü kapamakta ve bunların çalışma şevkini yok etmektedir.

Bush-Erdoğan-Bağış

RTE, “17-25 Aralık 2013 Yolsuzluk ve Rüşvet Olayında”, Egemen Bağış’ı Avrupa Birliği Bakanlığı “görevinden almış” (!), buna karşılık İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar bakanlık görevlerinden “istifa” (!) etmişlerdi. 2014’teki yargılamada, haklarında “takipsizlik” kararı verilmişti...

RTE, daha önce Çek Cumhuriyeti’ne meslekten diplomat Mustafa Pulat’ın büyükelçi olarak gönderilmesine karar vermiş, Çekya’dan “agremanı” alınmış, ama son dakikada, 17-25 Aralık “yolsuzluk” olayında görevden aldığı Egemen Bağış’ı Prag Büyükelçisi atamıştı!

1970 Bingöl doğumlu olan Bağış’ın babası Abdullah Bağış 1974-1979 yılları arasında Adalet Partisi’nden Siirt Belediye Başkanlığı yapmıştı. Ben, Nev York’ta muhabirken, bürom “Türk Evi”nde idi. Rahatsızlığının tedavisi için Nev York’a “eğitim ataşesi” olarak atanan babasının odası ile bitişikti.

Lise öğrencisi Egemen, okuldan çıktıktan sonra babasına gelirken “Özgen abisi” ile ayaküstü sohbet ederdi. Sonra “The Baruch College of The City University of New York İşletme Fakültesi’nde” lisans eğitimi görüp, kamu yönetimi üzerine master yaptı.

Obama-Bağış

1952’de kurduğu tercüme bürosu aracılığı ile başkanlar George Bush, Barack Obama, Bill Clinton, Başkan Yardımcısı Dick Cheney, dışişleri bakanları Madeleine Albright ve Colin Povell gibi önemli siyasal kişilerle çalışma sağladı. Bazıları ile özel uçaklarında “resmi tercüman” olarak Türkiye’ye geldi.

ABD Başkanı Clinton’ın TBMM’de yaptığı tarihi konuşmayı, Nev York’taki “Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu Başkanı Bağış” anında Türkçeye çevirdi. ABD’nin en önemli güvenlik kurumu FBI’nın da “yeminli tercümanlığını” yaptı. Bağış, Nev York’ta “Türk Amerikan Derneği Başkanlığı’na” iki defa üst üste seçildi...

Clinton-Bağış

ABD vatandaşı da olduğu söylenir! “Beyaz Saray, Amerikan vatandaşı olmayan, Amerika’ya sadakat yemini etmemiş bir insanı başkanın tercümanı olarak kullanmaz” deniliyor. Kendisi yalanlıyor!

2002’de İstanbul milletvekili seçilen Bağış, RTE’nin danışmanları arasında bir anda boy gösterdi!

Bağış, “Dış ilişkiler ve dış temsilciliklerden sorumlu genel başkan yardımcısı” oldu. RTE’nin yurtdışı gezilerinde yanı başından ayırmadığı Bağış’a, “Gölge Dışişleri Bakanı” deniliyordu!

Bağış, internet sitesinde kendini şöyle tanımlıyor:

“Başbakanımız Sn. Erdoğan’ın yakın danışmanları arasında ehemmiyetli görevlerde bulunmuştur. Bağış, özellikle Türkiye’ye ilişkin haberlerin devlet adamlarına, uluslararası kamuoyuna ve medyaya iletilmesinde önemli bir rol üstlenmiştir.”

Not: Sürecek...