Kritik eşiği aşma

12 Nisan 2023 Çarşamba

Bir amaca giderken karşılaşılan, karşılaşılacak engeller, sorunlar vardır. Engeller aşıldıktan, sorunlar çözüldükten sonra ancak amaca ulaşılabilir. Çözüm, amaca ulaşabilmek için geliştirilen bir planlama yöntemi, kritik yol metodudur. (Critical path method-CPM). Amaca ulaşmak için geçilmesi gereken kritik noktalar, engeller, sorunlar aralarındaki zincirleme ilişki, sıra, süre belirlenir. Önceliği olan kritik nokta geçilmeden ilerleme olanağı yoktur.

Türkiye’nin amacı, insan haklarına saygılı yönetimli, kalkınmış, tam bağımsız, egemenliğin halkta olduğu, çağdaş, güvenilir, uluslararası etkinliği olan bir ülke olmaktır. Türkiye Cumhuriyeti bu amaca yönelmiş yol alırken ne yazık ki dış etkenler, yerli işbirlikçilerin katkısıyla, engellerle, eşiklerle karşılaşmıştır. Yola devam için, kritik noktaların geçilmesi, eşiklerin geçilmesi, engellerin aşılması gerekir.

14 Mayıs seçimi, eşiğin aşılması, kritik noktanın geçilmesi amaca gidişin sürdürülmesi için bir olanak, bir fırsattır. AKP ya da Cumhur koalisyonu, tüm politika ve uygulamalarıyla Cumhuriyete, ilkelerine, kazanımlarına karşı olduğunu göstermiş, haksız kötülemeleriyle de bu isteğini saklamamıştır. Amaca yönelik ilerleyebilmek için bu engelin aşılması gerekir. Seçim yenilgisi sonuçta, ABD’nin Ortadoğu politikasının ürünü, bir konjonktür partisi olan AKP’nin dağılmasına, Cumhur İttifakı’nın çökmesine, MHP’nin giderek bir tabela partisi olmasına yol açar.

Bir eşiğin aşılmasıyla kuşkusuz tüm sorunlar çözülmeyecek, önemlerini koruyacaklardır. Amaca ulaşmak uzun süreli özverili bir savaşımı gerektiriyor.

Sorunların tümü çözülmez, gelir, refah birden artmaz ama vatandaşın önemli bir bölümü, özgürlüğünü yaşar egemenlik hakkının kendinde olduğuna inanır. Türkiye’nin dış dünyada uluslararası finansal pazarlarda itibarı artar, gösteriş, israf azalır.

AKP, Cumhur İttifakı eşiği ile bitişimli iltisaklı bir sorun ise YSK’dir. YSK, geçmiş tüm kararlarıyla taraf olduğunu, başa baş giden bir seçimde sonucu etkileyebileceğini göstermiştir. Erdoğan’ın adaylığı nedeniyle de anayasayı ihlalle suçlanan YSK üyelerine kişisel kaygılar da eklenmiştir. YSK’yi suçlayan hukukçular, STK’ler, siyasal partiler, seçim nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, herhalde savlarını sürdürecek, takipçisi olacaklardır. Güven bir kez yitirilmeye görsün, kurada bile al aranmaktadır. Sıralamada liste başının avantajlı, ortada olanların iptal olasılığının artması nedeniyle sakıncalı olduğu düşünüldüğünde kuranın danışıklı ayarlandığı kuşkusu doğmaktadır.

İktidar tek adayla seçime girerken muhalefetin üç adayından ikisi İnce ve Oğan, yalnız Erdoğan’a değil, Kılıçdaroğlu’na da muhalifler. İnce ve Oğan yüz bin imza barajını aşarak aday olurken deneyimli, önceki seçim barajını aşmış, parti, gazete, TV kanalı destekli Perinçek’in oylarının düşük düzeyde kalması dikkat çekicidir. İnce ve Oğan’ın Kılıçdaroğlu oylarını etkileyeceği, Perinçek’in oylarının ise Cumhur İttifakı’ndan olacağı öngörüsü ile aday adaylarına dış destek verilmesi de bir olasılıktır.

İnce ve Oğan seçmeni, ikinci turda yapacakları tercihi birinci turda yaparak Erdoğan veya Kılıçdaroğlu’na oy verirlerse İnce ve Oğan oylarının düşük düzeyde kalması beklenir.

Muhalefet, sandık güvenliği ve YSK’nin olası kararlarına karşı önlem alınması, sandık güvenliği konusunda işbirliği, işbölümü yapmalıdır. Önceki seçimlerde hazırız, önlem aldık övünmelerine karşı, hazır olunmadığı görülmüş, tüm sandıklarda gözlemci dahi bulunduramamışlardır.

Ülkeyi Mustafa Kemal Paşa’nın öngördüğü gibi halkın karar ve iradesi kurtarır. Ancak paşa bir koşul da eklemiştir. Şayan-ı itimat zevat ile sorunun nedeni de çözümü de itimata şayan zevattır.