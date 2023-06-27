Tuğrul Akşar
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Süper Lig’de havuz gelirleri düştü (2)

27 Haziran 2023 Salı

2022-2023 sezonunda Süper Lig kulüplerine 1.7 milyar TL dağıtıldığını dünkü yazımda vurgulamıştım. Bugün ise daha çarpıcı bir konuya değineceğim. Kulüpler, devalüasyon nedeniyle 25 milyon dolar daha az kazandı. Nasıl mı? İşte detaylar. 

  • Süper Lig takımlarına dağıtılan havuz gelirlerinin yüzde 31.67’lik kısmı üç büyük kulüp Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a gitti. Üç büyük kulübün havuz gelirleri toplamı 524.1 milyon TL oldu.
  • Kulüp başına ortalama havuz geliri 87.1 milyon TL oldu. 13 takım ortalama gelirin altında gelir elde etti. 
  • Ligin zirvesi ile dibi arasındaki gelir farkı 3.65 kata çıktı. 
  • Üç büyük kulübün sportif performans gelirlerinin, toplam sportif başarı primlerine oranı yüzde 24.82 olarak gerçekleşti. Buna karşın üç büyük kulüp havuz gelirlerinin yüzde 31.67’sini kendi aralarında paylaştılar.
  • Havuz yayın gelirleri toplamı 1.713.978.000 TL’nin güncel kurdan karşılığı 72.5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sezon başında bu tutar 97.5 milyon dolardı. Buna göre kulüplerin kur kaynaklı zararları 25 milyon dolar (yaklaşık 590 milyon TL) olarak gerçekleşti.
  • Bir önceki sezona göre kulüplerin katılım paylarında yüzde 18.2; sportif performans ödüllerinde yüzde 27.1; ilk altıya ödenen sıralama priminde de yüzde 18.3’lük bir düşüş yaşandı. Özetle TL bazında kulüplere dağıtılan havuz gelirlerinde 621 milyon TL azalış gerçekleşti. Yani, 2021-22 sezonuna göre kulüplere yüzde 27.3 az para ödenmiş oldu.
  • Havuz gelirlerinin dağılımında özetle;
  • Ülke ekonomisinde yaşanan olumsuzluklar, yüksek oranlı devalüasyon ve yayın bedelinin düşürülmesi nedenleriyle havuz gelirlerinde önemli kayıplar oluştu. Bu haliyle Süper Lig yayın gelirleri de 2000’deki 120 milyon doların altına düştü.
  • Gelir dağılımındaki adaletsizlik önceki yıllara göre arttı. Bu da büyük kulüpler lehine haksız ve dengesiz rekabetin yükselmesini beraberinde getirdi.
  • Azalan gelirler, kulüplerin finansal sorunlarını daha da derinleştirdi. Kulüp zararları arttı.
  • Süper Lig’deki eksik rekabet, futbolumuzun UEFA ve FIFA sıralamasında gerilemesine sebep oldu. Buna bağlı olarak futbol kalitemiz ve izlenilirliğimiz düşüş kaydetti.

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