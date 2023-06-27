Süper Lig’de havuz gelirleri düştü (2)

27 Haziran 2023 Salı

2022-2023 sezonunda Süper Lig kulüplerine 1.7 milyar TL dağıtıldığını dünkü yazımda vurgulamıştım. Bugün ise daha çarpıcı bir konuya değineceğim. Kulüpler, devalüasyon nedeniyle 25 milyon dolar daha az kazandı. Nasıl mı? İşte detaylar.