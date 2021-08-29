Beşiktaş tamamdır!

29 Ağustos 2021 Pazar

BEŞİKTAŞ: 1 - KARAGÜMRÜK: 0

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, VAR: Hakan Ceylan

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton (dk. 83 M.Topal), Rıdvan (dk. 83 Atiba), Josef, Salih, Ghezzal, Teixeira (dk. 50 Necip), Larin (dk. 88 N’Koudou), Batshuayi (dk. 88 Kenan)

KARAGÜMRÜK: Viviano, Hedenstad (dk. 71 Emre Mor), Benatia (dk. 77 Burak), Zukanovic, Balkovec, Biglia (dk. 32 Efe), Erhun (dk. 71 Samed), A.Musa (dk. 71 Serhat), J.Durmaz, Kerim Frei, Pesic

GOL: Dk. 30 Teixeira

KIRMIZI KART: Dk. 48 Salih (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Erhun, J.Durmaz, Zukanovic, Efe (Karagümrük); Ersin (Beşiktaş)

Dün gece izlediğim Beşiktaş kadrosu artık tamam olduğunu ve şu anda en eksiğini gidermiş görüntüsü ile ligin favorisi olduğunu seyircisine gösterdi. Bu arada Atatürk ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da unutmamış olmaları da çok özeldi!

Karagümrük, maçın başında Siyah-Beyazlı takımın hızını kesecek bir tempo ayarlaması ile oynadı. Ama sahada kendini ortaya koyan özel bir futbolcu vardı. Beklenen canlılığı ve tehlikeli ataklar ile Karagümrük düzenini bozarken Teixeira, ustaca bir hatalı pası af etmeyerek skoru ilan etti.Oyunun yine de en heyecanlı anı Ahmed Musa’nın etkili atağı ve direkten dönen şutuydu. Bu gelişme Beşiktaşlı futbolcuları ateşledi. Özellikle Batshuayi, Beşiktaş adına çok etkili bir ilk yarı oynadı.

İkinci yarı başında ikinci sarıdan, kırmızı kart gören Salih Uçan atılınca “cankurtaran Necip!” oyuna girdi. Sergen Yalçın’ın, Salih’i Atiba’nın yerine tercih etmesi yanlıştı. Bu kez artık oyunun atak yapma avantajı Karagümrük’e geçti. Ancak Karagümrük, Beşiktaş’ı yavaşlatmak adına bir oyun kurgusuna girince, özellikle ilk yarıda bulduğu tehlikeli pozisyonları yakalayamadı. Maçın kader anı ise Vida’nın kaçırdığı gol pozisyonuydu. Net olarak gözüktü ki, eksik kalan kalan Siyah-Beyazlılar 83. dakikada oyuna giren Atiba ile mücadeleyi dengeledi.