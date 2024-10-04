Adnan Dinçer
Gücü yetmedi
Beşiktaş’ın gücü yetmedi. E.Frankfurt maçı için söyleyebileceğimiz tek şey bu olur. Siyah-Beyazlılar her ne kadar pozisyonlar bulsa da neredeyse tamamına yakınında kaleci Santos’u geçemedi. 10. dakikada Immobile’nin düşürüldüğü pozisyonda kırmızı kart çıksa, rakip 10 kişi kalsa, farklı bir senaryo izleyebilirdik. E.Frankfurt, takım bütünlüğünün nasıl olması gerektiğini ispatladı. Beşiktaş ise kadro derinliği bulunmamasının kurbanı oldu.
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