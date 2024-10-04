Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Son Yazısı / Tüm Yazıları

Gücü yetmedi

04 Ekim 2024 Cuma

Beşiktaş’ın gücü yetmedi. E.Frankfurt maçı için söyleyebileceğimiz tek şey bu olur. Siyah-Beyazlılar her ne kadar pozisyonlar bulsa da neredeyse tamamına yakınında kaleci Santos’u geçemedi. 10. dakikada Immobile’nin düşürüldüğü pozisyonda kırmızı kart çıksa, rakip 10 kişi kalsa, farklı bir senaryo izleyebilirdik. E.Frankfurt, takım bütünlüğünün nasıl olması gerektiğini ispatladı. Beşiktaş ise kadro derinliği bulunmamasının kurbanı oldu.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Gücü yetmedi 4 Ekim 2024
Lige dönüş! 1 Ekim 2024
Pes etmiyor 23 Eylül 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Kıyamet günü gibi: Açlık, cinayet ve savaş!
Özdemir İnce
Özdemir İnce Hulusi Akar ve Allah korkusu
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen İnsan emperyalizmi ve utandıran ikiyüzlülük
Olaylar Ve Görüşler
Esenyurt’ta halkın yararına yeni bir model - Prof. Dr. Ahmet Özer
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan Apple ‘Sinan Ateş’ için ne diyecek?
Jale Özgentürk
Jale Özgentürk Birleş ya da kaybet!
Özgen Acar
Özgen Acar Andıklarım! (1) İsmet İnönü
Özlem Yüzak
Özlem Yüzak Örgütlü kötülük, örgütlü suskunluk... Narin
Adnan Binyazar
Adnan Binyazar Bilimin sesi
Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Gücü yetmedi
Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Güzel sonuç
Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu Hatalar ders olmayınca
Mehmet Şakir Örs
Mehmet Şakir Örs Ege, sosyal belediyeciliğin laboratuvarı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler