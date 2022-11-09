Jesus ve Çalımbay
Önceki gece ligi etkileyecek bir karşılaşma oynandı. Avrupa’da grubundan lider çıkan, Süper Lig’de zirvede yer alan Fenerbahçe’nin Sivasspor’u konuk ettiği mücadele birçok açıdan ders verecek nitelikteydi. Fenerbahçe kendi sahasında ve Kadıköy’ü tamamen dolduran taraftarının büyük desteğiyle sahada mücadele etti. Sivasspor’a da haksızlık etmeyelim. Çünkü dar kadrosuyla sadece puan almaya oynadı Yiğidolar. İki takım adına sertlik dozu yüksekti, hakem Hüseyin Göçek’in oyunu bazen çok gereksiz kesmesini eleştiriyorum. Rıza Çalımbay, özellikle bu sezon UEFA Konferans Ligi’ndeki başarısına rağmen hakkı yenen teknik direktörler arasında. Çalımbay’ın futbolculuk döneminde takımı için ne kadar önemli olduğunu anlamayanlar, şimdi de kolayı ve güçlüyü seçiyor! Bir dönem Yugoslavların hâkimiyetinde olan takımlar, şimdi yine nedense kendi insanımızı görmüyor! Yahu Sivasspor’u Avrupa’da eksik ve yorgun kadrosuna rağmen son 16 turuna lider çıkaran yabancı mı? Hayır. Dönelim maça. 10 kişi kalmasına rağmen 3 puanı alan Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum. Ancak hakem Hüseyin Göçek’in penaltı kararının ve Batshuayi’ye gösterdiği kırmızı kartın ağır bir yorum olduğunu söylemek isterim. Bu kez kadro değişimi methiyelerini unuttu medyamız! Oysa bu zenginlik ve kaliteyi Rıza Hoca’ya versek acaba ne yapardı diye de değerlendirmek gereklidir. Sahadaki dengesizlik, dar kadrolu Sivasspor ile Fenerbahçe’yi aynı şekilde tutmak. Bu ligin ölçeğinde Jorge Jesus elbette kalitesiyle, taktik anlayışıyla, oyuna kattığı değerle gündemde. Ama bazen teraziyi eksik kullanıyor yorumcularımız. Benim düşüncem, güçlüye karşı futbolla cevap vermekte yatar. Bu anlamda son ana kadar umut içinde olan Sivasspor sahadan puansız ayrıldı. Ancak ben şimdiden Jesus’un kadrosuna yeni oyuncuları sürpriz için değil ihtiyaçtan dolayı koyacağını görüyorum. Gelecek günlerde daima futbol adına konuşmaya devam edeceğiz. Önümüzde Dünya Kupası nedeniyle uzun bir lig arası var. Bu dönem takımların fiziksel açıdan toparlanması adına son şans. Çünkü futbol, 90 dakika için çok iyi antrene edilmek ister. Bunu başarılı Rıza Çalımbay’ın yanı sıra Başakşehir, Konyaspor ve Antalyaspor’da da görmek isteriz. Bu arada maçların son anının penaltı ve gollerin gelişi sıkıntısını 90 dakikaya neden katmayan VAR ile hakemleri de uyarmış olalım.
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