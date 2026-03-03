Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), ülkemizin spordaki en üst temsil ve koordinasyon kurumu. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e devrolan temel taşı. Dış temsilde spor diplomasisini yürütür, devletin spor politikasından ayrılmaz. Akil insanlar yeridir.

İyi bir seçim kampanyası ve vaatlerle iş başına gelen eski milli voleybolcu, federasyon başkanı ve spor yayıncısı Ahmet Gülüm, pes etti 1 yılı dolmadan; 4 Nisan’da olağanüstü seçim kararı aldı. Çünkü iyi gitmeyen bir şeyler var TMOK’ta. Örneğin seçimin ilk ayında istifalar yaşandı. Ardından duyurusu, ağırlaması, daveti hazırlanan tüzük değişikliği buluşması 48 saat kala aniden iptal oldu; yapılmayan kongrenin yemeği yendi sadece! Son tahlilde de tarihinde ilk kez 14 sayfalık bir denetleme kurulu raporu ile karşı karşıya kaldı TMOK yönetimi. Önceki yıllarda iki bilemediniz üç sayfayla tamamlanırdı süreç. Ağır eleştiriler var raporda. Ayrıntısına girmeden, aşırı harcama, bütçe denkliği sorunu ve İstanbul’la özdeşleşen “Boğaziçi Yüzme Yarışı”nda kuralına uygun olmayan işler göze çarpıyor. Elbette Gülüm’e de faaliyet raporuyla yanıt verme şansı tanınmalı ve yasal sıkıntı yoksa da ibra tarafı ağır basmalıdır. Kavgaya gerek yoktur.

Ayrıca bilinmeli ki TMOK’un diğer kurumlardan ayrılan farklı bir yapısı vardır; yönetimler yüce Türk devletinin spor aklı ile birlikte hareket eder. IOC yani Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin de çerçevesine uymak zorundasınızdır. Örneğin IOC, “tüzüğü değiştir” diyorsa değiştirir ve yönetimle idari kadrolarda güncel zamanın federasyon başkanlarıyla yöneticilerine yer verirsiniz!

“Geçmiş geçmişte kaldı” dersek yeni bir şeyler yapma zamanıdır! Peki ne? Öncelikle yeni TMOK Başkanı, atletizm, cimnastik, voleybol, yüzme, tenis, güreş, okçuluk, pentatlon, atıcılık, eskrim gibi Türk sporuna yön veren federasyonlardan en az 5’inin başkanına yer vermeli yönetimde, keza kurullarda da öyle. Çünkü sporun sorunlarını en iyi onlar bilir. Peki isim kim olmalı? Yeni başkan için ad vermek saygısızlık onca spor insanı varken; ancak spor bürokrasisini bilen, spor yönetiminden gelen, sadece olimpik değil 60’ın üzerindeki spor federasyonunu kucaklayan, sistemle kavga etmeyecek, ticari düşünmeyecek biri oturmalı o koltuğa.

Son nokta; TMOK kimsenin, “Ben böyle keyfime göre yaptım” diyeceği yer değildir ve önümüzde 2027 Avrupa Oyunları ile 2036 Olimpiyat adaylığı dururken aidatını yatıran TMOK üyeleri aklı selimle hareket etmek zorundadır. Renkli kampanyalar değil spor aklı kazanmalıdır.