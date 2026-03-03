Trump-Netanyahu ikilisinin, pazar sabahı yüzleştiğimiz İran’a ortak saldırılarının kanlı sonuçlarını televizyon kanallarının canlı yayınlarından, yürekler ağızda olası sonuçları üzerinden kaygıyla izlerken öldürülenler, patlamlar üzerinden kanlı haberlerin peşpeşe akması kaçınımazdı. Geçmiş çağlar, yıllardan farklı olarak iletişim teknolojisi ile yaşananlara tanıklık etmek kuşkusuz kaçınılmazdı.

İran’ın önemli liderlerinin öldürülmelerinin kanıtlı haberleri, peşpeşe görüntüleri paylaşılıyor olarak ulaştırılırken en azından en büyük liderlerinin yanlarında aileleri, çocukları ile birlikte öldürülebilir olmalarını beklememiştik. Aileleri ile birlikte, evlerinde, sığınaklarında vurulmuş olmalarının ötesinde, çocukların hastaneler ya da yurtlarda yanlışlıkla bile olsa vurulmuş olmalarının yangınların, patlamaların arasında sivil ölenlerin görüntüleri katmerli can yakıcılıktaydı.

Kanlı bir sinema filmi gibi izlemek zorunda kaldıklarımızla dünyamız, geleceğimiz adına kaygılarımız katlanıyordu. En çarpıcı olanı da yakın görüntüler, haritalar üzerinden görüşlerine başvurulan uzmanlardan gelen bilgilendirmeler, Ortadoğu üzerindeki yaygın haritalar üzerinden eklemlenen çatışmacılık, ekonomik, gelecek, yaşam sonuçları, petrol öncelikli bölge ülkeleri üzerinden kolay kolay düzeltilemeyecek savaşların senaryoları...

***

En ağır geleni, sık sık kaçınılmaz altı çizilmek zorunda kalınan vurgular. Trump’ın Amerika, Netanyahu’nun İsrail siyasetleri içindeki, sayısız toplumsal suçlarından kaynaklanan siyasal kaçınılmaz hesapların gerçekliklerinin vurgulanması, yaşanmışlıkların gündeme getirilmeleri var ya? İnançlar ile birbirinden kirli çıkar ağları üzerinden geliştirilmiş Ortadoğu’nun geniş petrol ile sayısız zengin kaynaklarının birikimleri üzerinden, dini inançlar sonuna kadar sömürülerek katlandıkça katlanmış otoriterleşmenin kanlı düşmanlık çatışmacılıklarının gerçeklikleri sıralanıveriyor ya?

Çiçeği burnunda son çatışmaların başı çeken ikilisi var ya? Daha birkaç hafta öncesine kadar Hamas toprakları üzerinde dünyanın en parlak yeni turizm alanı açacaklarının pazarlamasını yapmıyorlar mıydı? Onlar kış soğunda aileleri çocukları ile açlıkta ölmeden ramazanı geçirme savaşımın görüntüleriyle karşımıza çıkıyorlarken dünün öğleden sonrasına düşen görüntülü haberde İsrail bu kez Beyrut’u vuruyordu.

Siz bu gazeteyi okuyana kadar yeni olası gelişmeler üzerinden neleri daha yaşayacağımız üzerinden söz söyleyebilecek durumumuz yok. Ancak pazar gününün, savaşın ilk gününün gelişmelerini kaygı ile öğrenme çabasındayken dış politikada duayen arkadaşlarımızdan Nilgün Cerrahoğlu’nun zorlu bir çaba ile elde edebildiği bir biletle, Alman Nazi kampında yaşanmışlıkları anımsatan bir gösteriyi anımsatması gerçekten anlamlı, düşündürücü bir ders niteliğini taşımıyor mu?

Elbette nereden nereye sorgulamasını yapabilecekler üzerinden ancak bir anlamı olabilir... Gerçeğinde dünyada yaşayan Yahudilerin çok büyük çoğunluğu Trump-Netanyahu kirli ittifakının çok dışında değerlere sahipler. Kirli savaşların tamtamlarını kuşkusuz en kirli siyasal kadroların işbirlikçileri çalıyorlar. Aklı başında olan çoğunluğun, insancıl ittifaklarının zamanı geldi de geçmedi mi?